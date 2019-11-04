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 Политика Украины, Общество
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Все про:оружие (3790) Панаиотиди (1)

 В Закон "О государственной тайне" будут внесены изменения, - замминистра экономики Панаиотиди

Это необходимо для того, чтобы классифицировать государственные оборонные закупки и уменьшить количество тайных закупок, ведь в них пока отсутствуют конкурентные процедуры.

 Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"У нас в принципе несколько искаженное отношение к вопросу секретности. Почему, например, не открыть информацию о планах большинства закупок без детализации, объемы и отчеты о выполнении заказов? Мы не говорим о раскрытии информации о научных разработках, например, или о тактико-технических характеристиках образцов ВВТ. Останутся также ограничения в отношении определенных закупок, раскрытие информации о которых, особенно в условиях военной агрессии и ограничений некоторых стран по ВТС с Украиной, может нанести ущерб национальной безопасности Украины. Но все таинственное вызывает вопросы относительно механизмов осуществления общественного контроля за использованием средств налогоплательщиков ", - подчеркнула заместитель министра.

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Будущие изменения, отметила она, будут упираться в важный и необходимый шаг - внесение изменений в Закон Украины "О государственной тайне".
"Нам нужна классификация закупок. И это будет непростой процесс с привлечением и СБУ, и Службы внешней разведки, и МИД. И вот это изменение будет очень важным моментом реформирования процессов", - пояснила Панаиотиди.

 Полный текст интервью читайте здесь

Источник: https://censor.net.ua/n3157697
 
 
 Топ комментарии
 
Да шо уж там давайте и чертежи оприлюдним шоб кацапам удобнее было
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А ця Панаіотіді хоч раз читала цей закон?
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а потом через пол года СБУ примет эту "козу" в Борисполе, при попытке покинуть Украину ,и вручит её "пидозру" в связи с работой на ФСБ..
например, недавний случай, когда СБУ приняла зам министра экономики Бондаренко, который украл 8 млн баксов на проекте "производственная линия 152 мм снаряды"..
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Да шо уж там давайте и чертежи оприлюдним шоб кацапам удобнее было
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А ця Панаіотіді хоч раз читала цей закон?
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а потом через пол года СБУ примет эту "козу" в Борисполе, при попытке покинуть Украину ,и вручит её "пидозру" в связи с работой на ФСБ..
например, недавний случай, когда СБУ приняла зам министра экономики Бондаренко, который украл 8 млн баксов на проекте "производственная линия 152 мм снаряды"..
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и от так сидит народ на работе - аналитики называется и из открытых источников - статистика и так далее и делает аналитические записки - как то так - надо облегчить им работу - жалко их ведь))
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Ага. У чемоданах вивіз до «хатинки в Швейцарії», а там вже Штірліц, на кравчучці, перевіз до Монте Карло.
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Гостайной могут быть даже болты и гайки.Ибо по материалам определяют вид и количество вооружений.Специализацию фирмы,завода.Чтобы зайти в оборонную промышленность нужно получить допуск СНБО и СБУ. и МО.
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«У нас в принципе несколько искаженное отношение к вопросу секретности. Почему, например, не открыть информацию о планах большинства закупок без детализации, объемы и отчеты о выполнении заказов? Мы не говорим о раскрытии информации о научных разработках, например, или о тактико-технических характеристиках образцов ВВТ. Источник: https://censor.net.ua/n3157697»

Та заключіть ви вже з ГРУ ГШ РФ пряму угоду, щодо передачі технічної інформації, та й не морочтесь.
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