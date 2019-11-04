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 Политика Украины, Общество
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Все про:таможня (1517) Нефьодов (129) евробляхи (156)

 Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов

Государственная таможенная служба тестирует сервис автоматического расчета таможенной стоимости и платежей за таможенное оформление автомобилей.

Об этом в Facebook сообщил глава органа Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении автомобилей. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного автомобиля за 2018-2019 годы на основе реальной информации о миллионе машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - отмечает Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали законопроект о растаможке "евроблях"

Также он попросил сообщать об ошибках в комментариях под постом. 

Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания евроблях, - Нефьодов 01

Напомним, 12 сентября Рада приняла закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи. Позже его подписал президент Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3157695
 
 
 Топ комментарии
 
Ошибка в том...что этот калькулятор не открывается...
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Ну от вам и итог))))
Вы хотели нормальную цену на расстаможку от Солнцеликого ЗЕни...
А получили калькулятор!))))
А скоро получите и штрафы!)))
И конфискацию ваших старых тазиков...
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Калькулятор есть только на словах...
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Ошибка в том...что этот калькулятор не открывается...
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ага и тестовый "калькулятор" не работает Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2067
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Не удается получить доступ к сайту


Сайт calc.customs.gov.ua не позволяет установить соединение.
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есть калькулятор и это не плохо - но стоимость та не стала меньше - вот в чем вопрос))
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Калькулятор есть только на словах...
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"калькулятор ориентировочной стоимостью..."???? Це який калькулятор вміє орієнтовно рахувати? Тільки калькулятор від Нефьодова!!! Остаточну вартість вам підкажуть...
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Так, його ж почистили вручну від помилок і опечаток))) і внесли свої опечатки
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Платить всн таки впм придется 73% вынаших мрийныков про закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ)))
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Тоже страдаю несказанно... пальцы сорделькососисочные, сальные, бочкообразные, и ими приходится целить в мышиный глаз...
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То Вам, уважаемый, "бабушкофон" надо))))
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С пк оно удобней конечно...
Но сорян...он не под рукой)))))
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"Сервис подтягивает данные" - было бы странно, если бы было иначе.. Главное, что "сторона" всем понятна Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6191
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вже був цей калькулятор... і ще, хто хотів той заплатив
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Ну от вам и итог))))
Вы хотели нормальную цену на расстаможку от Солнцеликого ЗЕни...
А получили калькулятор!))))
А скоро получите и штрафы!)))
И конфискацию ваших старых тазиков...
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такая же будет держава в смартфоне от зеликов - все уже легло просто от посетителей цензора
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І що, той калькулятор уменьшить розмір оплати авто, щоб бідні українці змогли купити.
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Чому бидни? Бо дурни...
Чому дурни? Бо бидни!))))
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Дивний калькулятор... і інтерфейс якийсь некузявий...

Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5972
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нужно принести документы, копию паспорта, вам выдадут ключи, оплатите в ближайшем отделениии банка и дадут доступ
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Страна в сиартфоне говорите？ ню-ню...
Сраный калькулятор не работает...
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Стране нужны деньги... Всё верно делают.
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"...А включаешь -- не работает!"
Гениальный М.М.Жванецкий актуален до сих пор!!!
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