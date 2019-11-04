 Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов

Об этом в Facebook сообщил глава органа Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.
"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении автомобилей. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного автомобиля за 2018-2019 годы на основе реальной информации о миллионе машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - отмечает Нефьодов.
Также он попросил сообщать об ошибках в комментариях под постом.
Напомним, 12 сентября Рада приняла закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи. Позже его подписал президент Владимир Зеленский.
Сайт calc.customs.gov.ua не позволяет установить соединение.
На телефоне буквы мелкие)))
Но сорян...он не под рукой)))))
Вы хотели нормальную цену на расстаможку от Солнцеликого ЗЕни...
А получили калькулятор!))))
А скоро получите и штрафы!)))
И конфискацию ваших старых тазиков...
Чому дурни? Бо бидни!))))
Сраный калькулятор не работает...
Гениальный М.М.Жванецкий актуален до сих пор!!!