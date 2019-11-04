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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1320) корабль (1240) Россия (74182) Зеркаль (218)

 Украина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина семь раз обращалась к Российской Федерации с требованием вернуть захваченные в ноябре 2018 года три корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", но не получила никакого ответа.

Об этом сообщила в Фейсбуке замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Всего таких обращений с требованием отдать корабли было, по крайней мере, семь. Ответов ни на одно из них, включая и на последнее от 4 октября 2019, мы не получили", - сообщила она.

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Зеркаль подчеркнула, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". При этом, ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага.

"Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала нам незаконно захваченные корабли является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права. Россия пытается представить, что она исполнила решение Трибунала, когда освободила наших ребят (о чем немедленно после освобождения уведомила Международный трибунал по морскому праву). Однако, это не так! Все должны осознавать, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено. Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права", - подчеркнула она.

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В этой связи заместитель министра заявила, что, пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно продолжаться.

Украина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - Зеркаль 01

Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3157693
 
 
 Топ комментарии
 
краина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - саме тому нова влада почала віддавати українську землю.
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бачив я шмарклю, що ви, зелейоги, обрали президентом...
в мене для вас погані новини: цьому слимаку ніхто нічого не віддасть
я б сам йому не віддав
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Отак було б і з полоненими моряками, визволенням яких , так докоряли Володимиру петіні прихильники на тутешньому форумі, обгрунтовуючи це рішенням Морського трибуналу..
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краина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - саме тому нова влада почала віддавати українську землю.
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Це ти зробив разом із зебілами, Димитрику.
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Зеркаль подчеркнула, что что 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". При этом, ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага. Источник: https://censor.net.ua/n3157693»

Доречі, у вироку Трибуналу було формулювання «немедленно»?
Чи, таки стояла ДАТА?
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Та краще їх і не повертати, хіба що на металолом, а то добре "відремонтують" чи нашпигують всілякою апаратурою.
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Лошара це Лавров, а президент - бубочка.
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Ну і де курва той міжнародний трибунал з морського права ??? Де санкціі ??
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Це ти зевладу запитуєш, чи знову Порошенка звинувачуєш?
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Це я трибунал запитую , а ні Порох а ні Зеля не мали та не мають жодних ричагів по закручиванію яєць кацапні
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Трибунал запитують державні посадовці, а з них запитують українці. Тому ви не можете запитувати Трибунал.
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Мають/мали можливості, але не зробили/ не роблять того що мають робити.
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Это была величайшая и гениальнейшая задумка нашого сывочолого генералисимусса!
Он специально делал эти корыта с расчетом, что они через квартал ржавели и тонули!
Теперь бедным рашинским пиратам просто возвращать нечего! И отмазаться они не могут! Никто в мире им не поверит что боевые корабли полностью ржавеют за 3 месяца!
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О, хоть одному кварталовцу места в правительстве не нашлось...
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Странно, обычно Рашка всегда выполняет то шо должна. Бисмарк и Хирохито в курсе(как и сотни других "благодарных")
Вы еще бы в Спортлото написали шоб "давило" на Рашку...
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Гарний історичний троллінг козлорилих. Хунта одобряє😆
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А соевые дебилоиды говорили что за невыполнение решения морского трибунала российские суда по всему миру начнут арестовывать...
Сидели бы наши моряки годами с такими мамкиными экспердами.
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Тю, то зверніться до Міжнародного Трибуналу, він же виніс вирок на користь України. Не можете, бо ви на нього плюнули
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Ніззя.
Бо тоді дядя Путєн обідятся, і нє прігласіт Ваву, на Парад Дєдов 9 мая.
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Надо не требовать, а предлагать. Симметрично захватить пару-тройку их посуды и начать обмен Украина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2127
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А что у парашки только серьезная посуда?
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Отак було б і з полоненими моряками, визволенням яких , так докоряли Володимиру петіні прихильники на тутешньому форумі, обгрунтовуючи це рішенням Морського трибуналу..
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Триндиш сєпар і добре знаєш, що триндиш .
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Лєня не сєпар і не зебот і не пебот. 5 років його читаю
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Раніше він таким не був, але сьогодні він по факту - сепар.
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Цікаво, а хто він ? Поясни раз ти за нього підписуєшся. Можливо я щось пропустив в його трудовій біографії
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Нормальний українець з критичним мисленням. Принаймні останні 5 років
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Що означає в твоєму розумінні поняття "нормальний українець "?
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не звизди, він - типовий зебіл. Як мінімум за ************** ознакою "будь-хто, аби не Порошенко"
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Россия пытается представить, что она исполнила решение Трибунала, когда освободила наших ребят (о чем немедленно после освобождения уведомила Международный трибунал по морскому праву).Источник: https://censor.net.ua/n3157693
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Может к рашке надо обращеться стоя на коленях лично Зе?
Почему не обращения в трибунал по поводу невыполнения его решений?
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Вот если Премьер-министр Украины пригласит работников генерального консульства России совместно поехать позиговать на какой нибудь местный концерт, тогда Путин может и передумает.
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Вот и еще одна тема для Парижского саммита, Пуйлу не в бровь , а в глаз .
Решение суда не вьіполняется , и Макрон , и Меркель поддержат Украину в єтом вопросе, а кремлевская крьіса получит взбучку.
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Цікаво, чому Пристайко не повідмляє в Гамбугський трибунал за таке порушення його ухвали? Зебіл не дозволяє? Видать... Бо там ***** за газ вякає... а клован не хоче його "расстраивать"?
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А какой толк от этих обращений? Что может сделать этот трибунал? У россии второй в мире по силе военный флот, никто с ними связывать не захочет
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Почему преЗедент не запилил ни одного гневного ролика к пуйлу вместо семи чьих-то обращений?
Он же умеет.
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Ну так, пусть Зе-Моника-малоросс встанет на колени, отдаст еще десяток км украинской земли и выпустит сотню шпионов и предателей.
Может тогда Уйло сжалиться и вернет три катерка?
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Ну то що Бубочка, коли козлорожі повернуть Україні захоплені в міжнародних водах кораблі ? - Ти ж лох зуб давав 😕
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бачив я шмарклю, що ви, зелейоги, обрали президентом...
в мене для вас погані новини: цьому слимаку ніхто нічого не віддасть
я б сам йому не віддав
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Хай той хто послав ...нові клепає !? .. Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1852
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шкода, що тебе ніхто не послав
але, якщо не відвалиш, я заповню цей пробіл
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Ну невже ти дійсно, не лахтинський провокатор, а просто, тупий і темний ?!!!!!!!!!
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Что, с первого раза было непонятно, что никто никому ничего не отдаст!?!?!
Корабли имеют доказательства нападения.
Про них можно надолго забыть и сразу подавать в интерпол, Гаагу....или куда там обращаются с такими делами.
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Так й за то мова, що треба негайно звертатися! Як мінімум, чиновнику в ранзі мінстра! А то й Премєру!
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А кацапы разве отрицают, что они захватили корабли? Какие еще доказательства? Они честно и открыто под своими флагами и знаменами напали и без боя взяли три корабля. И тут два вопроса: почему нет расследования против того, кто отправил 3 корабля в лапы противника и почему нет расследования в отношении командиров кораблей, которые сдались без боя
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без боя?!?!?!

Я читал, что там как раз был бой. Остались следы от пуль, и поэтому корабли никто не отдаст.
"...кто отправил 3 корабля в лапы противника..." - как я понимаю, корабли никто не отправлял, их захватили. Какое еще расследование нужно?

"...нет расследования в отношении командиров кораблей, которые сдались без боя..." - а что должен был командир корабля сделать? Угробить команду? Я считаю, что командиры поступили правильно. Когда тебя с 3 сторон окружили, есть два варианта: геройски погибнуть или попробовать выжить и вернуть команду корабля домой. Они выбрали второе. А по твоему нужно было утопить всех?!?!?!
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Давно не слышно было Зеркаль. Ну хоть кто притомный остался в МИД.
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Для наглядности. Вот что кацапсины впаривают своему быдлу, что бы тот
почувствовал своё вЯличие Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8185
Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6819
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гнать их надо отовсюду, это отрыжка социализма
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