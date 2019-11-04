 Украина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - Зеркаль

Об этом сообщила в Фейсбуке замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Всего таких обращений с требованием отдать корабли было, по крайней мере, семь. Ответов ни на одно из них, включая и на последнее от 4 октября 2019, мы не получили", - сообщила она.

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Зеркаль подчеркнула, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". При этом, ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага.

"Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала нам незаконно захваченные корабли является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права. Россия пытается представить, что она исполнила решение Трибунала, когда освободила наших ребят (о чем немедленно после освобождения уведомила Международный трибунал по морскому праву). Однако, это не так! Все должны осознавать, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено. Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права", - подчеркнула она.

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В этой связи заместитель министра заявила, что, пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно продолжаться.

Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.