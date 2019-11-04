 Эстония поддерживает полное присоединение Украины к ЕС и НАТО, - глава МИД Рейнсалу

Об этом на брифинге в понедельник сказал эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Эстония - преданный друг украинцев, поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского Союза и НАТО на основании объективных реформ и преобразований в стране", - сказал министр.

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Он добавил также, что Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и восточных районов Украины со стороны российского государства-агрессора.

"Эстония была первой страной Европейского Союза, которая не признала российскую паспортизацию Донецкой и Луганской области. Это абсолютно недопустимая форма гражданских чисток", - добавил Рейнсалу.