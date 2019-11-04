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Все про:НАТО (6547) Эстония (631) Евросоюз (12646) Рейнсалу (13)

 Эстония поддерживает полное присоединение Украины к ЕС и НАТО, - глава МИД Рейнсалу

Эстония поддерживает вступление Украины в Европейский союз и блок НАТО.

Об этом на брифинге в понедельник сказал эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Эстония - преданный друг украинцев, поддерживает полное ее присоединение к политической семье Европейского Союза и НАТО на основании объективных реформ и преобразований в стране", - сказал министр.

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Он добавил также, что Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и восточных районов Украины со стороны российского государства-агрессора.

"Эстония была первой страной Европейского Союза, которая не признала российскую паспортизацию Донецкой и Луганской области. Это абсолютно недопустимая форма гражданских чисток", - добавил Рейнсалу.

Источник: https://censor.net.ua/n3157684
 
 
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А що з цього приводу думають в Албанії? Эстония поддерживает полное присоединение Украины к ЕС и НАТО, - глава МИД Рейнсалу - Цензор.НЕТ 274
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как бы нам сменять правительство зебилов на правительство Естонии...
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А уставшиеатвайни ні! ((( І хоч кіл на голові теши...
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Ну почему об этом говорят все, кроме бубочки нелоха?
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"Менее шести месяцев президентства Зеленского понадобилось Путину, чтобы заставить Украину отвести войска от собственных же территорий - Донецкой и Луганской областей.
Отвод начался на этой неделе по личному распоряжению Зеленского, который прибыл на передовую и поскандалил с добровольцами...

Судьба оккупированных территорий теперь ясна и очевидна. Украинская армия отступает. Кремль проводит в самопровозглашённых ЛНР и ДНР выборы, где с рейтингом под 90% победу одержат пророссийские кандидаты. Жители проголосуют за независимость и отделение от Украины. Регион превратится в автономию наподобие Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Если армия Украины вновь попытается вернуть оккупированные территории, она будет официально признана агрессором и врагом. Точка.

Зеленский не просто сдал Донецк и Луганск, но и обесчестил всех украинских военнослужащих и добровольцев, кто проливал кровь на своей земле. К сожалению, далеко не все украинцы ещё поняли, что именно сделал Зеленский, согласившись на подписание "Формулы Штайнмайера".
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Беда в том, что Моника Янелох не знает где точно та Эстония находится. Где то возле Юрмалы, а куда потом ?
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Наше маленькн ЗЕлене звирятко уже устало от критики!!)))))
Дядя Вофа в гости не заветь...на корпоративах и елках в этом году не косанешь...
73% народонаселения начинают подозревать не ладное...
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