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Все про:Институт нацпамяти (204) конкурс (811)

 На пост главы Института нацпамяти претендуют больше 10 человек (обновлено). СПИСОК

На пост главы Украинского института национальной памяти претендуют 9 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, редакция "Исторической правды" получила от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы ответ на запрос о конкурсе на должность председателя УИНП. Согласно документу, на 1 ноября (последний день, когда можно было подать заявку на участие в конкурсе) было зарегистрировано девять претендентов.

1. Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.

2. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

3. Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

4. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук, к марту 2019 - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

5. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель, автор "Исторической правды", согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

6. Князев Надежда Михайловна. Преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

7. Жижиян Петр. Редактор сайта "Сегодня".

8. Понипаляк Алина Васильевна. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды".

9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

Также стало известно, что на конкурс документы также подали историки Александр Алферов, Артем Харченко и заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский. В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сообщили, что уточненный список будет обнародован до конца понедельника, 4 ноября.

Читайте также: В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти

Первый этап конкурса - тестирование на знание иностранного языка, должно состояться 7 ноября.

Читайте также: Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3157681
 
 
 Топ комментарии
 
Победит самый Зебильный из 9- ти инфа 100%
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Майстер лісу київськоголісгоспу - саме в тренді. Фаворит. Ну, може втрутитися, безробітний "студент" з Копенгагена. Решта пмолі ають бо не вписуються у логіку зебільних призначень.
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С Вятровичем зеленым не по дороге.

Volodymyr Viatrovych
7 год ·

Чим ближче до Росії, тим менше України.
Це не лише про географічні відстані, а про культуру, традиції, політику, бачення майбутнього.
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Каждый президент меняет главу института нацпамяти под себя. Не надоело манипулировать обществом, уроды?
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Да единственное шо пока получается у Моники это сходить под себя
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наверное, Савченко До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз" ну чтобы не нарушать критерии отбора ЗЕленых- фотографы, няни, тамады, безработные
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всі зебіли, парикмаХЕРи і тамАДи, і зажопівці? А чо? Ну, такий тренд...
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Як не "начальник транспортно цеха, то лісник або безробітний юрист без знання історії На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 2161 Чомусь кухаря-кондитера немає На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 7270 Не повний "пакет"
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головне, щоб був потрібної національнотсі, там щодо Аркадійовича є певні здогадки.
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Мцрое, кондитеры в Украине сейчас не в тренде! Слово "кондитер" почти ругательное .
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Майстер лісу київськоголісгоспу - саме в тренді. Фаворит. Ну, може втрутитися, безробітний "студент" з Копенгагена. Решта пмолі ають бо не вписуються у логіку зебільних призначень.
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не более чем пыль в глаза - она с соевым малоросом в одной кремлядской спайке...
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Предлагаю назначить кого-то по-типу сивохи, на эту должность - иначе матушка расейка пожурит клована и его малороскую гоп-компанию...
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На эту должность, кроме сивухи, может быть назначен только самогонный аппарат! На пост глави Інституту нацпам'яті претендують 9 осіб - Цензор.НЕТ 1135 Тогда расейка простит клована и его малороское 95 " а ля петросян-шоу" !
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Будет старший мастер.
По Зеньке и шапка.
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Можливо у списку є фахівці, але мені їх жаль Чому? Бо зебіли змусять їх брехати.
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С Вятровичем зеленым не по дороге.

Volodymyr Viatrovych
7 год ·

Чим ближче до Росії, тим менше України.
Це не лише про географічні відстані, а про культуру, традиції, політику, бачення майбутнього.
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9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз". Источник: https://censor.net.ua/n3157681»

Ну чо.
Прікаливаться, так прікаливаться...
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Чим глибше у ліс ти товщі партизани, які будуть знімати останню сорочку із зебілів. На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 8286
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С петиков не будут снимать. Чо, петики пойдут в леса?
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Не будуть, бо зебіли будуть грабувати, а потім нові зебіли їх пограбують. Вчи історію, Чахлик Невмирущий.
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Його родичи були - Сивуха, а він перетворився на Оцет
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no problem.
Прикріплять до його кантори.
Зараз обьєдінєніє, це модний тренд нової влади.
Каналізацію з воводопроводом, війну з миром...
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Та ну, таких сивух на любій свинофермі знайдеш - вибираєш саме жирне і засране порося - от тобі і сивуха.
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А вони це місто називають "Трускавецьк" На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 4258
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Бо з їхньої культурології вже вийшов якийсь культ урології.
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Бодя Яременко та Ківа могли би кастинг зробити і у Раді.
На пост глави Інституту нацпам'яті претендують 9 осіб - Цензор.НЕТ 7932
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"Приємно сісти в полі срати -
Гайнуть за обрії думки,
А вітер буде яйця лоскотати,
І срака нюхати квітки"©
Таки сдаётся, шо в Украине совсем закончились кандидаты с мало-мальски приличными фамилиями: Либерман, Циммерман...
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Буде Коростышевский Сергей Аркадьевич
Він підходить за всіма параметрами:
1) В прізвищі -- географічна назва.

2) До історії має такий стосунок, як Tommy Lee до маркшейдерської справи.
3) Єдиним опонентом може бути "жижиян_пЙОтр".
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Старший мастер леса?! "Достойная кандидатура...." Спец по ломанию дров? Наломает...
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Лучшей кандидатуры чем Рабинович или Шуфрич не найти.
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Лысого в директора...только лысого и никого другого...сивуху пристроили остался только лысый..
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А зачем вообще это дополнительное вытягивание средств из бюджета? Есть НИИ Истории Украины, и хватит. У нас многие организации друг друга дублируют, и все тянут средства из бюджета. На пост глави Інституту нацпам'яті претендують більш як 10 осіб (оновлено) - Цензор.НЕТ 2250
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Очень хочется стать как Беларусь, не в плане дорог а в плане национального беспамятства?
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Хотелось бы спросить Зю: чем тебе Вятрович был не до вподобы на этой посаде?
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Вятрович не малорос...а зебобику на этом посту нужен именно малорос...
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Зелебобики не только под кацапов, но и под поляков прогибаются.
Один их политик прямым текстом сказал типа : Я бы предпочёл чтобы его сняли. Тут на цензоре была новость, где об этом как бы невзначай упоминалось. Ответ не заставил себя ждать! Прикиньте соседи тупо указывают кого снимать зелебобикам! На пост глави Інституту нацпам'яті претендують більш як 10 осіб (оновлено) - Цензор.НЕТ 6452
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Треба брати чувака з універу Поплавського
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В соответствии с нынешней модой должны бы выбрать мастера леса, стопудово.
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Вже добре знаючи чийого народу слуга найвеличніший Зе - бачу двох явних лідерів:

7. Жижиян Петр. Редактор сайта "Сегодня".

9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".
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Да, 7-й хорош. Но 9-й лучше, подходящее.
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Безработный юрист, но учится за границей? И хочет руководить историко-архивной конторой! Мастер леса - это уже даже не цирк. По-моему, они просто издеваются на нами и страной. Кстати, когда конкурс в нац. Филармонии? Я подам. Шо, голоса-слуха нет? А шо, они там нужны?
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Я знаю кого из них выберут --- № 9. Самый подходящий кандидат на этот пост.
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Нет, правда - Вятрович сталкивал украинцев лбами, поэтому самым подходящим вариантом ему на смену будет мастер леса.
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Главное - не считать, что восточные украинцы типа неправильные, и тогда сама найдешь уйму примеров.
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Очередной неподтверждаемый примерами поклеп на Вятровича от очередного "фрица".
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Вот кого надо ставить

Украинский историк Бебик: Христос, Будда, Тутанхамон, Чингисхан - украинцы. И только Пушкин - еврей
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