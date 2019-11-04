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Все про:Институт нацпамяти (204) конкурс (813)

 На пост главы Института нацпамяти претендуют более 10 человек (обновлено). СПИСОК

На пост главы Украинского института национальной памяти претендуют более 10 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, редакция "Исторической правды" получила от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы ответ на запрос о конкурсе на должность председателя УИНП. Согласно документу, на 1 ноября (последний день, когда можно было подать заявку на участие в конкурсе) было зарегистрировано девять претендентов.

1. Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.

2. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

3. Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

4. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук, до марта 2019 - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

5. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель, автор "Исторической правды", согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

6. Князев Надежда Михайловна. Преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

7. Жижиян Петр. Редактор сайта "Сегодня".

8. Понипаляк Алина Васильевна. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды".

9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

Также стало известно, что на конкурс документы также подали историки Александр Алферов, Артем Харченко и заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский. В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сообщили, что уточненный список будет обнародован до конца понедельника, 4 ноября.

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Первый этап конкурса - тестирование на знание иностранного языка, должен состояться 7 ноября.

Читайте также: Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3157681
 
 
 Топ комментарии
 
Победит самый Зебильный из 9- ти инфа 100%
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Майстер лісу київськоголісгоспу - саме в тренді. Фаворит. Ну, може втрутитися, безробітний "студент" з Копенгагена. Решта пмолі ають бо не вписуються у логіку зебільних призначень.
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Вот кого надо ставить

Украинский историк Бебик: Христос, Будда, Тутанхамон, Чингисхан - украинцы. И только Пушкин - еврей
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не вижу ******** и царева - зе кадры- самое то...
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О,Боже, скільки брудних коментарів і ніякого конструктиву. Я думаю, ніхто не може бути кращим за Вахтанга Кіпіані - на 100 відсотків фахова і патріотична людина!
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..А він сам бажає ..? Кіпіані .зараз робить дуже файні програми як *Історична правда * (показує 4-тий канал ) . І пішов з *мертвячуковського * каналу ЗІК .
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Бережную назначте. Если не будет вииполнять - на кичу
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Переможе Жижиян чи Савченко. Вони знають історію.
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