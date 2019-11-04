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 Политика Украины
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Все про:Институт нацпамяти (204) конкурс (811)

 На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек. СПИСОК

На пост главы Украинского института национальной памяти претендуют 9 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, редакция "Исторической правды" получила от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы ответ на запрос о конкурсе на должность председателя УИНП. Согласно документу, на 1 ноября (последний день, когда можно было подать заявку на участие в конкурсе) было зарегистрировано девять претендентов.

1. Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.

2. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.

3. Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

4. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук, к марту 2019 - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.

5. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель, автор "Исторической правды", согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

6. Князев Надежда Михайловна. Преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.

7. Жижиян Петр. Редактор сайта "Сегодня".

8. Понипаляк Алина Васильевна. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды".

9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

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Первый этап конкурса - тестирование на знание иностранного языка, должно состояться 7 ноября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157681
 
 
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Каждый президент меняет главу института нацпамяти под себя. Не надоело манипулировать обществом, уроды?
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"институт нац. памяти США.." дебильно звучит.. надо вообще эту срань бесполезную разогнать.
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всі зебіли, парикмаХЕРи і тамАДи, і зажопівці? А чо? Ну, такий тренд...
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Як не "начальник транспортно цеха, то лісник або безробітний юрист без знання історії На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 2161 Чомусь кухаря-кондитера немає На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 7270 Не повний "пакет"
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Майстер лісу київськоголісгоспу - саме в тренді. Фаворит. Ну, може втрутитися, безробітний "студент" з Копенгагена. Решта пмолі ають бо не вписуються у логіку зебільних призначень.
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не более чем пыль в глаза - она с соевым малоросом в одной кремлядской спайке...
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Предлагаю назначить кого-то по-типу сивохи, на эту должность - иначе матушка расейка пожурит клована и его малороскую гоп-компанию...
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Будет старший мастер.
По Зеньке и шапка.
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Можливо у списку є фахівці, але мені їх жаль Чому? Бо зебіли змусять їх брехати.
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С Вятровичем зеленым не по дороге.

Volodymyr Viatrovych
7 год ·

Чим ближче до Росії, тим менше України.
Це не лише про географічні відстані, а про культуру, традиції, політику, бачення майбутнього.
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вятрович- рагуль йододефицитный упоротый. еще и рошеногадина вдобавок. институн нац. памяти- вообще дебильное явление. у американцев такого дерьма нет
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Якби не було, але він історик, якого поважають. Хто ви такий, щоб писати такі образи?
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9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз". Источник: https://censor.net.ua/n3157681»

Ну чо.
Прікаливаться, так прікаливаться...
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Чим глибше у ліс ти товщі партизани, які будуть знімати останню сорочку із зебілів. На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 8286
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С петиков не будут снимать. Чо, петики пойдут в леса?
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Його родичи були - Сивуха, а він перетворився на Оцет
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no problem.
Прикріплять до його кантори.
Зараз обьєдінєніє, це модний тренд нової влади.
Каналізацію з воводопроводом, війну з миром...
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Та ну, таких сивух на любій свинофермі знайдеш - вибираєш саме жирне і засране порося - от тобі і сивуха.
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А вони це місто називають "Трускавецьк" На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 4258
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Бо з їхньої культурології вже вийшов якийсь культ урології.
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Бодя Яременко та Ківа могли би кастинг зробити і у Раді.
На пост глави Інституту нацпам'яті претендують 9 осіб - Цензор.НЕТ 7932
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"Приємно сісти в полі срати -
Гайнуть за обрії думки,
А вітер буде яйця лоскотати,
І срака нюхати квітки"©
Таки сдаётся, шо в Украине совсем закончились кандидаты с мало-мальски приличными фамилиями: Либерман, Циммерман...
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Нужна помощь. На иврите кароч, вроде не идишь. Что тут может быть написано, очень нужно
На пост глави Інституту нацпам'яті претендують 9 осіб - Цензор.НЕТ 2873
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