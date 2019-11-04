 Дубневич обжаловал меру пресечения в виде 100 млн грн залога, - адвокат Пелюк

Об этом сообщил в комментарии Укринформу адвокат депутата Станислав Пелюк, передает Цензор.НЕТ.

"Решение об избрании меры пресечения в виде залога в 100 миллионов гривен обжаловали в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда", - сказал он.

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Адвокат добавил, что Дубневич пока не вносил залог в 100 млн грн, который назначил ему судья ВАКС. На внесение залога у него есть пять суток с момента оглашения решения суда.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.