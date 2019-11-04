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 Политика Украины
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Все про:апелляция (415) залог (364) Дубневич (64)

 Дубневич обжаловал меру пресечения в виде 100 млн грн залога, - адвокат Пелюк

Защита народного депутата Ярослава Дубневича обжаловала в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда размер залога в 100 млн грн.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу адвокат депутата Станислав Пелюк, передает Цензор.НЕТ.

"Решение об избрании меры пресечения в виде залога в 100 миллионов гривен обжаловали в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда", - сказал он.

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Адвокат добавил, что Дубневич пока не вносил залог в 100 млн грн, который назначил ему судья ВАКС. На внесение залога у него есть пять суток с момента оглашения решения суда.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

31 октября Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса", а при голосовании за арест Дубневича - 208 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса". Также поддержали задержание и арест Дубневича спикер ВР Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

2 ноября Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен Ярославу Дубневичу. Также нардеп обязан сдать паспорта и носить электронный браслет.

Источник: https://censor.net.ua/n3157679
 
 
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Да когда ж уже расстреливать начнут это казнокрдское гавно как в Китае, а не обжаловать им дают что-то ещё!
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Апеляційний суд має збільшити розмір застави до 1 млрд грн, бо справа по якій судять Дубневича це лише один епізод з десятків схем по крадіжці державних грошей які були організовані Дубневичами в часи панування банди порошенка! Там реальні збитки більше мільярда доларів і застава має бути відповідна - не менше 1 млрд. грн!
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Тяжело расставаться, как говоритсЯ берут чужие, а отдавать приходится свои, "нажитые непосильным трудом".
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Уже кому то занес раз обжаловали-- наши суды самые коррумпированные в Европе Дубневич обжаловал меру пресечения в виде 100 млн грн залога, - адвокат Пелюк - Цензор.НЕТ 2082
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Таки модная цифра залога- 100 миллионов. Насирову стока было, скостили до 36 лямов. Гладковскому-Свинарчуку- тоже было 100 изначально, которые превратились в 10,6 ляма. Теперь этому 100... А скока выйдет в итоге? Букмекерам пора ставки принимать, на подобный вид спорта.
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Не хоче свинарник не платити не сидіти,а прийдеться.
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