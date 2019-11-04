 Создание всех коммунальных и госпредприятий должно происходить исключительно по согласованию с АМКУ, - Загребельская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

"А еще АМКУ не должен согласовывать создание ГП (госпредриятий. - Ред.) или КП (коммунальных предприятие. - Ред.), если вместо них эффективно и экономно может работать частный бизнес. И даже на рынках естественных монополий АМКУ рекомендует вместо создания ГП и КП выбирать концессию или распределение прав (например на добычу) на аукционе", - говорится в сообщении.

По словам Загребельской, еще незаконным может быть предоставление КП или ДП привилегий, сниженная арендная ставка на коммунальное имущество или освобождение от уплаты земельного налога. Или предоставления КП или ДП каких-то исключительных прав, например перевозить пассажиров по определенному маршруту или продавать арестованное имущество.

"Если вы потенциальный конкурент ГП или КП и считаете, что оно создано или работает незаконно учитывая написанное выше, подавайте заявление в АМКУ и требуйте восстановления справедливости и конкуренции. Если вы неравнодушный гражданин и нашли КП или ДП, функцию которого может лучше выполнять частный бизнес, проинформируйте об этом АМКУ со ссылкой на их документ о таких предприятий и попросите принять меры для прекращения нарушения", - подчеркнула Загребельская.

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