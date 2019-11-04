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 Украина готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при отсутствии обстрелов, - командующий ООС

Командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона проинформировала ОБСЕ о готовности приступить к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии 7-дневного соблюдения режима тишины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал он на брифинге в понедельник в Краматорске.

"Мы уже предоставили письмо ОБСЕ, 7-го приступаем, 8-го практически "разводимся". Если не будет нарушения режима тишины", - сказал он.

В свою очередь руководитель украинской стороны СЦКК, полковник Александр Борщевский отметил, что поскольку последние обстрелы на этом участке были зафиксированы 30 октября, то, при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов, 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, и с 12:00 8 ноября Вооруженные силы смогут начать практические меры по разведению сил и средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157677
 
 
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там мины падали в 5-ти метрах от зоны разведения, не считается.
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Зеленский до Киева будет отводить войска сдавая все Путину!
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Зеленскому похер на СТРЕЛЯЛИ-НЕ СТРЕЛЯЛИ. Будет как в Золотом. А тут еще дата красивая: 7 ноября. Русским подарок.
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"Украина готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при отсутствии обстрелов, - командующий ООС" - разведут силы на втором участке, после постепенно по всей линии разграничения, а дальше что будет? Похоже, что Зеленский отдаст Донбасс так же как Турчинов отдал Крым, без единого выстрела и Зеленский будет выставляться на 1+1 как офигенный миротворец. Что бы с ним сделали в Израиле, если бы он так же там делал?
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7 ноября орки будут все в дупль пьяные...какой нах отвод...
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