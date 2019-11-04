 ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.
"С 20 ноября в ГПУ остается лишь функция процессуального руководства. Все незавершенные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе – ГБР. Среди них – 5 тысяч томов материалов "дел Майдана", новые следователи должны исследовать с самого начала. 5 лет расследований", - сообщил он.
Он добавил, что проблема заключается в том, что в ГБР не хватает следователей даже на те производства, которые бюро расследует сейчас, поскольку количество работников ГБР ограничено законом.
"Что будет, когда мы получим тысячи томов новых производств – спрогнозировать не трудно. Предотвратить катастрофу можно, если Верховная Рада в сжатые сроки примет изменения в Закон о ГБР, которыми отменит предельную численность наших работников и упростит процедуру принятия на работу для отдельных следователей ГПУ", - добавил Труба.
Ранее Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований договорились о передаче бюро дел Майдана. В частности, бюро будет создано отдельное подразделение, которое займется расследованием преступлений против участников Революции Достоинства.
Зря Труба жалуется.
Там Портнову недели хватит для заключения следователя, передачи в суд и выигрыша в суде.
Этих "политиков" история ничему не учит.
Ну і приліг відпочить
ПС ..))) А де рішення про заборону в*їзду касабам -мужикам !?
За себя родных переживают,а не за народ
Это катастрофа эпических массштабов!!!
ПОРТНОВ сам не успеет все сжечь?!
Ждите по ним уголовные дела...
73% дурников наробили це разом!))