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 Происшествия, Общество
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 ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу"

Генеральная прокуратура Украины до 20 ноября должна передать все материалы расследования "дел Майдана" Государственному бюро расследований, однако последнему может не хватить следователей для такого объемного расследования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

"С 20 ноября в ГПУ остается лишь функция процессуального руководства. Все незавершенные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе – ГБР. Среди них – 5 тысяч томов материалов "дел Майдана", новые следователи должны исследовать с самого начала. 5 лет расследований", - сообщил он.

Он добавил, что проблема заключается в том, что в ГБР не хватает следователей даже на те производства, которые бюро расследует сейчас, поскольку количество работников ГБР ограничено законом.

"Что будет, когда мы получим тысячи томов новых производств – спрогнозировать не трудно. Предотвратить катастрофу можно, если Верховная Рада в сжатые сроки примет изменения в Закон о ГБР, которыми отменит предельную численность наших работников и упростит процедуру принятия на работу для отдельных следователей ГПУ", - добавил Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Мысяк, его замом стал Донской из управления Горбатюка

Ранее Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований договорились о передаче бюро дел Майдана. В частности, бюро будет создано отдельное подразделение, которое займется расследованием преступлений против участников Революции Достоинства.

Источник: https://censor.net.ua/n3157674
 
 
 Топ комментарии
 
Запам'ятайте це обличчя! Мешканець рашки , приїхав в гості до родичів. З лютою ненавистю зламав флагшток і зірвав національно-визвольний прапор України в Сквері Небесної варти! Все, що треба знати про москалів і мир з ними!
Ну і приліг відпочить
ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7428 ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2443
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Для этой "катастрофы" все и задумано.
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и очень быстро.

Зря Труба жалуется.

Там Портнову недели хватит для заключения следователя, передачи в суд и выигрыша в суде.
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порохло со своей скотобандой за 5 лет уничтожил все доказательства.
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та это же любимая фраза моники, вот его фанаты остановиться не могут "дякую, дуже дякую! #янелох"
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Переведіть тимчосово в ДБР (відкомандируйте) весь відділ ГПУ який розслідував всі справи Майдану, до остаточного розслідування і передачі в суди всіх кримінальних справ по Майдану! Що Ви з тими справами носитесь? За 5 років вже все мало бути розслідувано і мали бути вирокі судів по всім виконавцям й організаторам масових розстрілів людей, в результатів яких загинуло більше 100 осіб, а кульові поранення отримали більше 1000 осіб!!!!!!
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Труба "трубить", що всьо прапало? Працівників не дають
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підключай портного і хорошковського - вони швидко все розслідують...
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Как всегда в истории ---будет пожар и всё сгорит.
Этих "политиков" история ничему не учит.
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Что вы все ноете -- глаза бояться руки делают !!! Лишь бы раздуть штаты до нереального количества а работать некому
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5000 томов и пять лет следственных действий. Это надо уметь. Катастрофа была заложена с самого начала.
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Труба, я аж разплакалась! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 8721 А шо, твій дружбан партнов те
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Блін ! Не дали дописати! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7380 ТрубаДура, портной тобі допоможе! Добігти до растова! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7940
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Запам'ятайте це обличчя! Мешканець рашки , приїхав в гості до родичів. З лютою ненавистю зламав флагшток і зірвав національно-визвольний прапор України в Сквері Небесної варти! Все, що треба знати про москалів і мир з ними!
Ну і приліг відпочить
ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7428 ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2443
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Тільки що по ТВ (4 канал ) було продовження ...Поліція взяла за сраку так вистрибнув з 3-го поверху ..Живий падла ..Після лікування ...підстрачник з забороною в*їзду ! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7327

ПС ..))) А де рішення про заборону в*їзду касабам -мужикам !?
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Що ніхто борону чи кілок під вікно не поставив?Непорядок
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А шо такоє? ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 9490 З чистим сумлінням відпочити під Українською землею! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2710 Поцан прийшов до успіху! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 9494 Здоров"я йому! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 6556
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Причину всегда найдут,чтобы дела развалить
За себя родных переживают,а не за народ
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Кушмар...
Это катастрофа эпических массштабов!!!
ПОРТНОВ сам не успеет все сжечь?!
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Відчуваю справам по Майдану буде *труба * ! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 4516
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ПОРТНОВ всех активистов возьмет на карандаш...
Ждите по ним уголовные дела...
73% дурников наробили це разом!))
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Дмитрику, але ж ти саме цього й хотів, провокаторе ти наш лахтинський! ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 5011 Але я тебе не буду спаміти. Бо ти є наше улюблене форумне домашнє жывотноє! ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 4798 Без тебе було б сумно! ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 9456
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Меньше портнова обслуживай, хватит следователей и на дела Майдана.
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