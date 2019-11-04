 Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения, - представитель Украины в группе по безопасности ТКГ Бондарь

"Говорить о том, что завтра или послезавтра будет принято решение о разведении по всей линии соприкосновения, преждевременно. В Офисе президента, Министерстве иностранных дел готовится пакет документов, где вся эта "дорожная карта" должна быть расписана, последовательно, по датам, по часам возможно, чтобы получить тот результат, который мы хотим получить, - возвращение украинских земель под украинское руководство", - сказал он во время брифинга в понедельник в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Бондарь указал, что нынешнее разведение на трех участках является "первым шагом, который должен дать больше доверия между сторонами, которыми является Российская Федерация как непосредственный участок вооруженного конфликта и агрессор, и украинская сторона".

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"Мы никогда не воспринимали и не воспринимаем сторонами отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), потому что они являются фактически под управлением Российской Федерации, как это записано в международных документах", - подчеркнул он.