EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  219  6
Все про:Донбасс (19835) операция Объединенных сил (1754) Петровское (7)

 Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения, - представитель Украины в группе по безопасности ТКГ Бондарь

Представитель Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам безопасности, генерал-майор Богдан Бондарь отмечает, что пока рано говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения.

"Говорить о том, что завтра или послезавтра будет принято решение о разведении по всей линии соприкосновения, преждевременно. В Офисе президента, Министерстве иностранных дел готовится пакет документов, где вся эта "дорожная карта" должна быть расписана, последовательно, по датам, по часам возможно, чтобы получить тот результат, который мы хотим получить, - возвращение украинских земель под украинское руководство", - сказал он во время брифинга в понедельник в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Бондарь указал, что нынешнее разведение на трех участках является "первым шагом, который должен дать больше доверия между сторонами, которыми является Российская Федерация как непосредственный участок вооруженного конфликта и агрессор, и украинская сторона".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам, - Кравченко

"Мы никогда не воспринимали и не воспринимаем сторонами отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), потому что они являются фактически под управлением Российской Федерации, как это записано в международных документах", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3157670
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всі ці контраверсійні заяви нагадують як правильно варити жабу...
 показать весь комментарий
 
 
А пізніше як віддадуть раптово наказ : всі назад, лише ойкнемо.
 показать весь комментарий
 
"Рано говорить...". А думають вже сьогодні як хутіну догодити.
 показать весь комментарий
 
 
О чем можно говорить,если раша постоянно провоцирует украинскую сторону и сделает Украину недоговорной
 показать весь комментарий
 
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении
Пока преждевременно говорить о дальнейшем
Пока преждевременно говорить о

Пока преждевременно говорить

Пока преждевременно

...
Пока Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения, - представитель Украины в группе по безопасности ТКГ Бондарь - Цензор.НЕТ 4567 ✈ 🔯
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх