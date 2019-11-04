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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3540) ОГА (1539) Черкасщина (634)

 Зеленский назначил Романа Боднара новым главой Черкасской ОГА

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации.

Об этом сообщается в соответствующим указе №798/2019, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Боднара Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим своим указом (№797/2019) Зеленский уволил с данной должности Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Юрия Погасия начальником СБУ в Черкасской области, - указ

Источник: https://censor.net.ua/n3157667
 
 
 Топ комментарии
 
А он с какой команды КВН? Что-то не припоминаю такого "юмориста" стенд-апера.
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А он с какой команды КВН? Что-то не припоминаю такого "юмориста" стенд-апера.
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Роман большой карман, є лідером міжнародної компанії лідерства, якщо коротше шахрай, аферист, блазень..
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У нього очі дивляться у різні боки. Тому він точно зекомандир.
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мляяя, работяг - рядовых сотрудников сокращают, а бездельников назначают...
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а Шевченко продержался на посаде всего несколько месяцев..
падеж скота необъяснимый..
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...ФСБ проводит в Украине спецоперацию "Клоун"
Украинская военнослужащая и волонтер Маруся Звиробий считает, что российские силовики запустили спецоперацию прямо в сердце Украины, в Офисе президента Владимира Зеленского в Киеве.
Об этом она высказалась на своем канале в Телеграм.
Отмечается, что накануне в Золотом Луганской области, где проходит разведение сил и разминирование, приехал российский депутат и поднял флаг России. Украина при этом в этот населенный пункт доступа не имеет.
Звиробий заметила, что, помимо российского триколора, на оккупированной территории активно вводят понятия "ветеран-бандит", начинаются преследования ветеранов боевых действий, волонтеров и блогеров.
В то же время предпринимают меры, чтобы снять уголовную ответственность с боевиков "ДНР" и "ЛНР".
"Это и многие другие случаи, свидетельствует о том, что ТА СТОРОНА теперь здесь! В столице! Нет никакого Зеленского, есть спецоперация ФСБ "Клоун", - подчеркнула Звиробий.
Зеленский назначил Романа Боднара новым главой Черкасской ОГА - Цензор.НЕТ 1795
..
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338901-marusja_zvirobij_fsb_provodit_v_ukraine_spetsoperatsiju_kloun

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Прізвище: БОДНАРІм'я: РОМАНПо батькові: МИКОЛАЙОВИЧІдентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]Готівкові кошти150000Валюта:UAH
_______________________________________________________________________________
Більше у нього нічого нема, окрім дружини
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...Член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины Николай Пугачев сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года экспорт отечественных зерновых увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных 39,8 млн тонн.Об этом передает сайт Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
Как отметил Пугачев, стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% - до 6,83 млрд долл. США.
За первых девять месяцев 2019 года за границу было продано 137 млн т пшеницы (на 2,5 млрд долл. США), кукурузы - 22,6 млн т (3,7 млрд долл. США), ячменя - 3,3 млн т (0,6 млрд долл. США).
Крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года, как и прежде, были страны Африки, Азии и Европы.
Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет. Его доля в общем экспорте этой продукции в январе-сентябре составила 14,1% стоимостных объемов поставок. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта страна на 75% увеличила сумму на закупки зерна - до 966 млн долл. США.
Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш ( 3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). Вместе эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции указанной группы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338910-s_nachala_goda_2019_goda_ukraina_eksportirovala_rekordnye_40_mln_tonn_zerna
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Лично я не в курсе) Но странно то, что Донецкие опять займут теплые местечки. Неужели в Черкасской области нет людей, знающих свою землю и проблемы людей...
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не вижу ничего плохого в том, что так быстро меняет - значит нашли на него компромат или просто не справляется
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Зеленский назначил главой Черкасской ОГА СБУшника с Донбасса

InfoResist

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Об этом сообщает Офис президента.
В рамках указа No797 глава государства уволил с указанной должности Игоря Шевченко. Между тем указом No798 Зеленский назначил на должность главы Черкасской ОГА Романа Боднара.
Шевченко покинул занимаемый пост по собственному желанию. Он был назначен главой Чергасской ОГА 30 июля. Во время представления Шевченко президент Зеленский пообещал «поменять главу области, если что-то будет не так».
В свою очередь Роман Боднар в 2018 году работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там он за год получил 438 000 гривен зарплаты. Согласно декларации на сайте НАПК, Боднар владеет половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв.м, другого недвижимого имущества и автомобиля нет. Накоплений имеет только 120 000 грн.
Декларация также свидетельствует о том, что новозназначенный глава Черкасской ОГА зарегистрирован в Черновцах, однако проживает в Мариуполе.
Ранее экс-нардеп Борислав Береза сообщил, что новый глава Тернопольской ОГА является соратником Виктора Януковича.
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