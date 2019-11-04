 Зеленский назначил Романа Боднара новым главой Черкасской ОГА

Об этом сообщается в соответствующим указе №798/2019, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Боднара Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Другим своим указом (№797/2019) Зеленский уволил с данной должности Игоря Шевченка, согласно поданному им заявлению.

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