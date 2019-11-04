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 Наемники РФ с полуночи трижды обстреляли позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, на луганском направлении противник ночью со стороны Доломитного выпустил 4 мины 82-мм калибра, вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку от Новолуганского.

После 9 утра оккупанты более полчаса из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских войск, оборудованных вблизи Крымского.

На донецком направлении около 9 часов утра из ручных противотанковых гранатометов были обстреляны украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в районе населенного пункта Пищевик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, - пресс-центр ООС

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3157666
 
 
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