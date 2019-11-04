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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон о судебной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (рег. № 1008).

О этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Проектом 1008, среди прочего, предусмотрена "перезагрузка" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое - с 200 до 100. При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой "перезагрузки". Также, фактически ликвидируется действующая Высшая квалификационная комиссия судей и создается новая, при этом Высший совет правосудия оставляет за собой статус-кво.

16 октября Рада приняла законопроект Зеленского о судебной реформе.

Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как такой, который существенно угрожает судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что "следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда", а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой "не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия".

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Совет Европы также обеспокоен законопроектом 1008.

"В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и связанные с этим процедуры", - отмечается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" касательно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала "Судебно-юридическая газета", четко указано, что "Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется сменой роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен".

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В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую Комиссию по поводу предложенных проектом 1008 изменений касательно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии.

В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, выступая в парламенте, обратилась к народу Украины, отметив, что "19,5 тысячи заключенных ожидают судебного решения, определения своей судьбы, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2 тысячи судей не хватает в судебной системе. И не только перезагрузка Верховного Суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судье подготовиться должным образом, окончательно уничтожат независимость судебной системы".

Кроме того, еще в сентябре Пленум Верховного Суда утвердил Заключение по проекту 1008, отметив, что проект "создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014-2018 годов в части усиления независимости и деполитизации судебной власти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пленум Верховного Суда просит Зеленского ветировать его законопроект по судебной реформе: "Несет угрозу независимости судебной системы"

Источник: https://censor.net.ua/n3157665
 
 
 Топ комментарии
 
Ну а куда им деваться ? Либо диктатуру установить, либо их снесут.
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Вова працює заради лайків. "Реформа суддів" - лайк, а те щл та "реформа" ідіотизм то не його забота...
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До основанья... А затем... Наступних сто років... Лічильник обнулено.
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Вова працює заради лайків. "Реформа суддів" - лайк, а те щл та "реформа" ідіотизм то не його забота...
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Ну и в чем идиотизм? Знаешь сколько получает судья ВСУ? Сокращение в 2 раза даст огромную экономию.
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А чекати по п`ять років на рішення судових спорів яку економію дасть?
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может лучше Беню заставить платить за электричество нормальную цену и офшоры убрать? Или в методичке этого нет?
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А то что Венецианская комиссия и Евросоюз признали эту реформу ошибочной и вредной - подумаешь какая мелочь. Шуты ведь лучше всяких комиссий разбираются.
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Нічо мінять не нада. Во ім'я шоколада.
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дятел ты чоколадный, при 200 судьях ВС дела за год-два рассматривались, теперь за сколько будут? Или отдадут все на откуп местным апеляционным, о , то точно ПЕРЕМОГА. Там уже ладошки потирают, во пошла маза!
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Зря ты так.

Эта реформа предусматривает не только сокращение количества судей, но и их де-факто подчинение президенту.

А при таком раскладе решения будут приниматься очень быстро, не заморачиваясь всякими юридическими нюансами.
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Ага, а для быдла оставят потолок - апелляция. А кассацию Портнову отдадут, у кого то сомнения, что он пройдет по "конкурсу" ? Вот это заживем! Зеленский подписал закон о судебной реформе - Цензор.НЕТ 3390
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Розпуск верховної ради той суд за тиждень розглянув і сказав, що все ОК!
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Евросоюз призвал Украину не вводить в действие судебную реформу Зеленского 18.10.2019

Президентский законопроект о судебной реформе не соответствует европейским стандартам и может подорвать независимость судебной ветви власти в Украине, и поэтому Европейский Союз призывает украинские власти воздержаться от реализации положений этого документа до одобрения его Венецианской комиссией.
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Истерика лукавых ********,как восход солнца.Посадок мздоимцев нет.Дела затягиваются под срок давности.За курку - тюрма, за миллиард - в депутаты.Мусора катаются на украденных машинах,А ПРОКУРОРЫ И СУДЬИ - КОТЫ В МАСЛЕ.
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не перди, зебил, реформа ВС таки была самой удачной за 28 лет. Но, ты же тупорылый, откуда тебе знать
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пук в лужу, можешь повторить, и сделать еще одну кучу разом
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Высший Антиконституционный и месяца не проработал. Посадок нет, бо Рябокепке за реформами прокуратуры в офис или в жопу ( тут он еще не определился) некогда
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Ну а куда им деваться ? Либо диктатуру установить, либо их снесут.
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В самом понятии Диктатура нет ни отрицательной окраски, ни положительной
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та ты шо? Особенно это хорошо понимаешь стоя у стенки
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Чтож поделаешь. Многие народы так самоочищались от дерьма
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Але не всі визнавали себе лайном, коли їм стріляли у потилицю. Спробуйте це, але розумію, що ви не будете розповідати про свої враження.
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Тобто після такого рішення судова влада України буде вважатися тоталітарною. Ви це зробили разом, зебіли.
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Не скули, скоро пайку принесут и 100 грамм за переработку
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странно, а Киевский Окружной Админ суд, и Барышевский рай суд, ну те которые более всех беспределили - не реформируют.. значит они нужны Богдану..
по моему, это не реформа а диверсия..
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Я так понимаю, новым Председателем ВС - Портняша станет. На Г+Г оно уже правозащитник, так что больше и некого то
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...Украина сегодня - это Мекка абсурда и улучшенный вариант Сомали, - политологИ все это «наше» обязательно обильно смазано коррупцией. Во всех ее мелких и крупных проявлениях. А также дополнено беспрерывным «конкурсом идиотов» в чиновничьих мантиях. На самую глупую управленческую шутку…
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Сам Игорь Валерьевич, который не досмотрел сериал Бригада в своё время, а потому вернул нас в 90-е манерой публичного общения…
Луценко-Она, которой не досталось роли «барствующей смотрящей» в новой реальности и потому она тоже хочет жить в Лондоне. Или на Манхеттене, чтобы с «Деми Мур делиться секретами» и ходить по красным дорожкам модных пластических хирургов…
И все это «наше» обязательно обильно смазано коррупцией. Во всех ее мелких и крупных проявлениях. А также дополнено беспрерывным «конкурсом идиотов» в чиновничьих мантиях. На самую глупую управленческую шутку…
Украина на страницах европейских и американских медиа нынче - такая себе Мекка абсурда. Улучшенный вариант Сомали - более креативный, современный и необычный. Страна, которая всерьёз предлагает проекты, над которыми можно вволю только похохотать. Нет, не так. Скорее, уржаться до вызова специальной урологической помощи…
И чего мы хотим взамен, презентуя себя в качестве профессиональной страны-фрика? Хороших и качественных проектов? Роста глобальной влиятельности? Участия в глобальных программах на равных условиях? Настоящего и взаимовыгодного партнёрства? Ошаленного притока полновесных инвестиций? Инвестиций в кого и во что? В нескончаемую комедию провинциального погорелого театра?)…
Безусловно, сегодня мы - никто. Не перспективны. Не интересны. Не профессиональны. Не адекватны времени и месту.
Гарантий в стране никто никому дать не сможет. Ощущения реформ и близко не ночевало в наших домах. Переформатирования ключевых направлений - не произошло. Мы просто перестали быть «чмокающими пафосниками» вчерашнего дня и превратились в банальных «смешных парней» дня нынешнего.
С нами иногда весело. Мы иногда шокируем. Но делаем это так, что нас хочется обнять, обогреть и дать копейку. За качественное уличное развлечение. Не больше. Потому что… просто время выбитых зубов…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338907-ukraina_segodnja__eto_mekka_absurda_i_uluchshennyj_variant_somali__politolog
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