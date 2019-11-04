 Зеленский подписал закон о судебной реформе

О этом сообщается на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Проектом 1008, среди прочего, предусмотрена "перезагрузка" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое - с 200 до 100. При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аргументы в пользу такой "перезагрузки". Также, фактически ликвидируется действующая Высшая квалификационная комиссия судей и создается новая, при этом Высший совет правосудия оставляет за собой статус-кво.
16 октября Рада приняла законопроект Зеленского о судебной реформе.
Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как такой, который существенно угрожает судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что "следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда", а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой "не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия".
Совет Европы также обеспокоен законопроектом 1008.
"В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и связанные с этим процедуры", - отмечается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.
А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" касательно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала "Судебно-юридическая газета", четко указано, что "Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется сменой роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен".
В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую Комиссию по поводу предложенных проектом 1008 изменений касательно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии.
В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".
Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, выступая в парламенте, обратилась к народу Украины, отметив, что "19,5 тысячи заключенных ожидают судебного решения, определения своей судьбы, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2 тысячи судей не хватает в судебной системе. И не только перезагрузка Верховного Суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судье подготовиться должным образом, окончательно уничтожат независимость судебной системы".
Кроме того, еще в сентябре Пленум Верховного Суда утвердил Заключение по проекту 1008, отметив, что проект "создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014-2018 годов в части усиления независимости и деполитизации судебной власти".
Эта реформа предусматривает не только сокращение количества судей, но и их де-факто подчинение президенту.
А при таком раскладе решения будут приниматься очень быстро, не заморачиваясь всякими юридическими нюансами.
Президентский законопроект о судебной реформе не соответствует европейским стандартам и может подорвать независимость судебной ветви власти в Украине, и поэтому Европейский Союз призывает украинские власти воздержаться от реализации положений этого документа до одобрения его Венецианской комиссией.
Истина.
по моему, это не реформа а диверсия..
🤗
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И чего мы хотим взамен, презентуя себя в качестве профессиональной страны-фрика? Хороших и качественных проектов? Роста глобальной влиятельности? Участия в глобальных программах на равных условиях? Настоящего и взаимовыгодного партнёрства? Ошаленного притока полновесных инвестиций? Инвестиций в кого и во что? В нескончаемую комедию провинциального погорелого театра?)…
Безусловно, сегодня мы - никто. Не перспективны. Не интересны. Не профессиональны. Не адекватны времени и месту.
Гарантий в стране никто никому дать не сможет. Ощущения реформ и близко не ночевало в наших домах. Переформатирования ключевых направлений - не произошло. Мы просто перестали быть «чмокающими пафосниками» вчерашнего дня и превратились в банальных «смешных парней» дня нынешнего.
С нами иногда весело. Мы иногда шокируем. Но делаем это так, что нас хочется обнять, обогреть и дать копейку. За качественное уличное развлечение. Не больше. Потому что… просто время выбитых зубов…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338907-ukraina_segodnja__eto_mekka_absurda_i_uluchshennyj_variant_somali__politolog
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