 Оккупанты усилили контроль за использованием матсредств, оружия и боеприпасов, прибывших на Донбасс в "гумконвоях" РФ, - ГУР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ началась подготовка к проверке комиссией ГШ ВС РФ целевого использования материальных средств, доставленных в течение года с РФ "гуманитарными конвоями" и скрытно через неконтролируемые Украиной участки границы, в том числе оружия и боеприпасов.
Кроме того, комиссия будет проверять информацию о возможном хищении российским оккупационным командованием запасов военного имущества, в т.ч. горюче-смазочных материалов и ремонтных комплектов для автомобильной техники.
"В оккупированном Донецке задолженность жителей за квартплату - более 500 миллионов российских рублей.
Об этом заявил начальник управления ЖКХ оккупационной администрации Донецка Валерий Литвинов в комментарии оккупационным СМИ.
"У нас сегодня более полумиллиарда - долг только по квартплате…", - сказал он. При этом, по словам Литвинова, в оккупированном Донецке есть домовладельцы имеющие десятки квартира и не оплачивающие при этом их содержание. "Некоторые жители имеют по 15-17 квартир и долг до миллиона ", - сказал он, не назвав фамилии должников. Он добавил, что долг пытаются взыскать через "суд".(с).
Шо ш это за домовладельцы такие? Хаты десятками поотжимали.
Если цензор запрещен в россии. То это цель, показать нашим, какие у них хозяйственные и ответственные окупанты. Смотрите, какие молодцы, каждый автомат пулю под отчет..
И разминирование для их наступления за Голландские деньги сделаем вовремя, все по графику.. Но какой смысл этой новостной ленты?