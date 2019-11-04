 Оккупанты усилили контроль за использованием матсредств, оружия и боеприпасов, прибывших на Донбасс в "гумконвоях" РФ, - ГУР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ началась подготовка к проверке комиссией ГШ ВС РФ целевого использования материальных средств, доставленных в течение года с РФ "гуманитарными конвоями" и скрытно через неконтролируемые Украиной участки границы, в том числе оружия и боеприпасов.

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Кроме того, комиссия будет проверять информацию о возможном хищении российским оккупационным командованием запасов военного имущества, в т.ч. горюче-смазочных материалов и ремонтных комплектов для автомобильной техники.