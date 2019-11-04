 Назначение нового главы ГАСИ ожидается в ноябре, - нардеп от СН Шуляк

"В соответствии с обновленным законом о перезагрузке власти, сейчас проходит конкурс на должность главы ГАСИ. Будет определено максимум пять претендентов, среди которых конкурсная комиссия выберет победителя. Я надеюсь, что все пройдет честно. Уже отсеялась часть претендентов после тестов на знание английского. Следующими этапом будут тесты на знание законодательства, и через несколько недель будут понятны финальные претенденты. Думаю, в ноябре у нас уже будет новый глава ГАСИ", - сказала Шуляк в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по ее мнению, перед осуществлением кадровых изменений нужно было сформировать новое видение обновленного органа. "По моему мнению, в корне неправильно считать, что если мы сейчас сменим главу ГАСИ, то все процессы наладятся. Нет, ничего не наладится. Сегодня ГАСИ – это одна из самых коррумпированных и криминализированных структур в Украине", - отметила Шуляк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава ГАСИ Кудрявцев считает причиной своего увольнения внедренные им реформы в ведомстве

При этом, по ее данным, за два месяца с момента создания подкомитета по вопросами госархстройконтроля (подчиняется главе комитета – Андрею Клочко от "Слуги народа"), он так и не заработал.

"Мы создали шесть подкомитетов, которые занимаются строительной отраслью. Пять из них курирую я, и отвечать за их работу могу. Подкомитет, который занимается вопросами ГАСК, находится вне моей зоны ответственности – он напрямую подчиняется главе комитета. Несмотря на остроту проблемы и абсолютную неэффективность работы ГАСИ, этот подкомитет за два месяца так и не провел ни одного заседания", - констатировала депутат.

"Понимая, насколько этот вопрос болезненный, мы инициировали создание при комитете рабочей группы по вопросам реформирования ГАСИ… Но комитет не может перенимать на себя функции исполнительной ветви власти. Это задача Кабмина и, в частности, профильного министерства", - сказала Шуляк.

Она убеждена в необходимости ликвидации ГАСИ, в случае если реформа архстрйконтроля не будет осуществлена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переформатирование ГАСИ станет логичным завершением реформы в отрасли, - Кудрявцев

"Реформа системы архстрйконтроля должна пройти обязательно. И даже если мы не найдем решения для этого органа, мы можем пойти и на такой радикальный шаг, как ликвидация ГАСИ", - резюмировала депутат "Слуги народа".