 После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам, - Кравченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в понедельник в Краматорске.

"С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов, которые попадают (в так называемую "зону безопасности". – Ред.)", - сказал Кравченко.

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Кравченко указал, что после отведения сил и средств не будет никакой угрозы Богдановке.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Позже стало известно, что разведение сил в районе Петровского переносится из-за зафиксированных обстрелов.