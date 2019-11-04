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Все про:операция Объединенных сил (1754) Кравченко Владимир (13) разведение сил (47) Петровское (7)

 После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам, - Кравченко

Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко подчеркивает, что после разведения сил и средств на третьем оговоренном участке на линии разграничения в районе Богдановки и Петровского не будет угрозы населенным пунктам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в понедельник в Краматорске.

"С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов, которые попадают (в так называемую "зону безопасности". – Ред.)", - сказал Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко

Кравченко указал, что после отведения сил и средств не будет никакой угрозы Богдановке.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Позже стало известно, что разведение сил в районе Петровского переносится из-за зафиксированных обстрелов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157659
 
 
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А если будет то что? Пошлёте мордору ноту протеста?
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Є такий коментатор - Громов, якому Наполеон не дає жити. Тепер розумію про кого він писав После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам, - Кравченко - Цензор.НЕТ 3031
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О да именно так и будет тем более что формула Моники просто перестать стрелять себя уже показала на все 100%
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А ну зробіть карту точок так званих "розводів", розводів лохів. Я так зрозумів це проходи для для утворення котлів під час наступу, і ті місця де наша армія має найбільш вдалі позиції. А ну хто в курсі, зробіть аналіз місцевості і можливі варіанти руху ворога для швидкого оточення наших військ. Ах да ще ж розмінування обовязково, щоб рюсскі вільно пробігли і оточили.... Тепер залишилося тільки в норманськом форматі здати державу та її інтереси. Незабуваємо про Будапештський формат. Кучма урод, тобі привіт! Ну зараз вже не про це, нажаль.... А якщо зеленський буде там виделуватися, то зразу оголосити що Україна зірвала переговори і вдарити по розведених місцях. А потім в Києві бунт, хунта, громадянська війна, і рюсскіє міратворци, каториє ідут спасать братній народ от воиінствующих націонал фашистов. Я б так і зробив...
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Питання: чому не зтримано москаля з держдурки ? Чому дозволили йому лазити по нашій землі ? Воно на якій підставі там знаходилося ?

І ви гундосите про те, що жителям нічого не загрожує ?
Москаль вам в очі плюнув і показав, як ви гарно брешете.
Отак і орки чи інші москалі зайдуть, а ви очима лупатимете, "захисники".
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Мож досить маячну нести?
Загроза завжди є. більшою або меншою але є завжди.
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ну, конечно, не будет- ведь туда зайдут кацапы, будут ездить депутаты госдуры ну разве будут "комбайнеры-трактористы" по своим стрелять
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кравченку ви справді вірите в це що буде безпечно тоді ви делітант пора на покій
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І нов пішла брехня по селу Богдановці-Петровському
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