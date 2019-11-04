 После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам, - Кравченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в понедельник в Краматорске.
"С нашей стороны населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов, которые попадают (в так называемую "зону безопасности". – Ред.)", - сказал Кравченко.
Кравченко указал, что после отведения сил и средств не будет никакой угрозы Богдановке.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.
Позже стало известно, что разведение сил в районе Петровского переносится из-за зафиксированных обстрелов.
І ви гундосите про те, що жителям нічого не загрожує ?
Москаль вам в очі плюнув і показав, як ви гарно брешете.
Отак і орки чи інші москалі зайдуть, а ви очима лупатимете, "захисники".
Загроза завжди є. більшою або меншою але є завжди.
селуБогдановці-Петровському