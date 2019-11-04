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 Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе, продолжают намеренно грубо препятствовать использованию беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, представители Миссии с помощью БПЛА типа "Квадро" наблюдали за ситуацией в районе населенного пункта Чермалык Донецкой области. Когда летательный аппарат пересек линию разграничения и выполнял свои функции на временно оккупированной территории, в 12:09, противник выпустил в его сторону восемь очередей из стрелкового оружия, а через семь минут - еще 5 очередей", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики совершили попытки влияния на работу БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

Представители СММ ОБСЕ, чтобы предотвратить потерю беспилотного летательного аппарата, вынуждены были посадить его в районе с.Чермалыка.

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Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157658
 
 
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Да какой там обстрел!
Просто рядом пролетали с высокой скоростью, неопознанные предметы.
Скорее всего, метеоритный дождь.
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наверное неправильно документировал как проводят "развод" орки в глубь ДыРы.....
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опять неожиданно, для кравченко и зебилам
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