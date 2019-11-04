 Оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, представители Миссии с помощью БПЛА типа "Квадро" наблюдали за ситуацией в районе населенного пункта Чермалык Донецкой области. Когда летательный аппарат пересек линию разграничения и выполнял свои функции на временно оккупированной территории, в 12:09, противник выпустил в его сторону восемь очередей из стрелкового оружия, а через семь минут - еще 5 очередей", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики совершили попытки влияния на работу БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

Представители СММ ОБСЕ, чтобы предотвратить потерю беспилотного летательного аппарата, вынуждены были посадить его в районе с.Чермалыка.

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