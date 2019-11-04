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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5712) авиасообщение (461) лоукост (130) Wizz Air (19)

 Wizz Air запустила рейсы из Одессы в шесть европейских городов

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в течение 1-4 ноября 2019 года выполнила свои первые рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Гданьск, Вроцлав, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перелеты по указанным маршрутам будут осуществляться дважды в неделю. Их стоимость составляет от 429 грн в одну сторону с ручной кладью.

"Оставаясь преданными украинскому рынку, мы очень рады начать перелеты из Одессы. Благодаря запуску рейсов в Словакию, Польшу, Германию и Венгрию Wizz Air продолжает и дальше открывать для украинских пассажиров новые возможности для путешествий и делать авиаперелеты еще доступнее. Мы убеждены, что запуск маршрутов будет продолжать содействовать развитию экономики, авиации и туризма этих стран", - заявил менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулин Госк.

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Как сообщалось, с марта 2020 года Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Гданьск, Вроцлав, Краков (все - Польша), Вену (Австрия), Вильнюс (Литва) и Будапешт (Венгрия).

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров по всем маршрутам.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Источник: https://censor.net.ua/n3157655
 
   
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люде не можуть собі дозволити люфтганзу або МАУ через тотальне зубожіння, що спричинили папєрєднікі! доколє?! Wizz Air запустила рейсы из Одессы в шесть европейских городов - Цензор.НЕТ 869
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