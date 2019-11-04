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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7640) Луценко Ирина (402)

 Жена перенесла серьезную проблему с сердцем, я уже 10 дней как вернулся в Киев, - Луценко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что его жена написала заявление о сложении депутатских полномочий в связи с болезнью. Также он заявил, что находится в Киеве.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти. Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев", - написал Луценко.

Он отметил, что вся его моя семья родилась, работала, боролась и воевала в Украине. "Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - отметил Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий

Напомним, что в конце сентября стало известно, что экс-Генпрокурор Юрий Луценко улетел в Британию на курсы английского.

Источник: https://censor.net.ua/n3157654
 
 
 Топ комментарии
 
Так в чём проблема, почему ж не садят??? а ты просто пердишь в муку сотрясая воздух? Смешно уже выглядите ЗЕбилы..
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Рябошапка , пакуй обоих пока не сбежали . Хватит сопли жевать .
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Потрібно терміново прикривати обох.. Втечуть - потів не затягнеш в Україну..
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Команда Пороха собирается вместе.
Отличные новости Жена перенесла серьезную проблему с сердцем, я уже 10 дней как вернулся в Киев, - Луценко - Цензор.НЕТ 7433
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Не надо за ними по миру гоняться, а просто раз и всех посадить.
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Так в чём проблема, почему ж не садят??? а ты просто пердишь в муку сотрясая воздух? Смешно уже выглядите ЗЕбилы..
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Возможно, что команда Зеленского из того же теста, что и команда Педро.
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ВОзможно..но ЗЕбилы с тобой категорически не согласяца.. Парашенка барига мародёр и вор, а ЗЕбубачка и Бабломойский спасители Украины и гаранты конца эпохи бедности. Пока такой расклад.
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Как только депутаты взяли левые деньги от олигархов налом, они стали соучастниками мародеров.
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сесть в лужу и перднуть...кстати. а у тебя громко получается
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Пока депутаты получают наличкой, никаких проблем у таких как Луценко не предвидится. Коррупционер коррупционеру глаз не выклюет.
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У "ольгинских" опарышей сегодня день народного единства
"Сегодня там широко и с размахом празднуется День народного единства и согласия."
Жена перенесла серьезную проблему с сердцем, я уже 10 дней как вернулся в Киев, - Луценко - Цензор.НЕТ 5886
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А снизу надо картинку грязного ватного пьяного полубомжа с вопросом - как же помочь этой Сирии и Украине)
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Шо це у Мельниченка? Я спочатку прийняв за АПЛ з надстройкою.
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Рябошапка , пакуй обоих пока не сбежали . Хватит сопли жевать .
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Рябокепке не до того, он перед Портянкой еще не оправдался
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Сразу после того как упакают Портнова и Бабломойского. Ато у вас ЗЕбилов какое то сильно избирательное правосудие.
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ВЕРНУЛСЯ??! Звідки??? І що там робив, що жінку без нагляду залишив! Нехороший человек.....
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язык бритишей вивчав...
только, накуй он ему алкашу нужен, нипанятна......
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Чомусь нікого не дивує коли різні бєні-ахметки шляються по лондОнам, а тут сенсація.
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вони - приватни особи... а тут, чиновник вищого рангу з держ.секретами спокийно втик з краини...
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"я уже 10 дней как закончил курс английского"
Ускоренный курс, даже по меркам Трускавца... И что оно там могло выучить?
"Май наме юзик, скузи - югик. Ай эм нот гилти!"
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Потрібно терміново прикривати обох.. Втечуть - потів не затягнеш в Україну..
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Ну так в чём загвоздка? Собирай своих ЗЕбилов и бегите пакуйте пока не сбежал. Он уже 10 дней в Киеве сидит, а ты тут на фореме личиком щёлкаешь..уже бы давно запаковали..ЗЕбилы..
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попробуй чеснока поесть, паразиты умрут и перестанут шевелиться.
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"- дую шпик иглишь?
- дую дую, но не очень" (г. боровик "интервью в франкфурт на майне")
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у зебилов сейчас начнется рекордная выработка метана, вот так и зиму переживем. не замерзнем, надо только каждому зебелоиду по трубе до дивана протянуть, еще и продавать будем !
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Проходили мы єто Юрик когда у тебя цироз печени был просто уход от криминальной ответственности и не надо на жалость давить народ уже просто злой от Вас и Вашей лжи переходящий от одной власти к другой
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щас от всех болезней журнал "здоровье" рекомендует клетчатое одеяло )
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Запомним,"Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства"- отметил Луценко, а если посчитать сколько уже раз менял убеждения свои.
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а, точно, он же социалюга перекрашенный то, реально. и в Юлечки в стае тоже был...
тьху, какие же они гадкие то - такую ложь что они высерают уже и воспринимаешь как правду - по методу Писелева-Соловьева: ври столько, сколько сможешь, плюс еще мешок вранья.
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Надо было тогда Овощу его садить с англичанами какими-нибудь в камеру - вспомнил бы Овоща Юра незлым тихим, а так отобрал все наворованное и посадил всех портновых....

А вот поэтому и не посадил и не отобрал шо английского не знал, вот так!!!11 Дружина мала серйозну проблему з серцем, я вже 10 днів як повернувся до Києва, - Луценко - Цензор.НЕТ 4194
Зато теперь, когда мы придем к власти..... Юра всех посадит - зуб дает, Баканов свидетель - чертом буду.)
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ИНФАРКТ ПРЯМОЙ КИШКИ , КАК У РОМЫ ОБСЁРОВА !
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Здоровья вашей жене!!!!! И вам всего всего наилучшего!!!!
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Да, СМИ таки реально сходят с ума. К чести Цензора- он не торопился, ждал подтверждений наверное. А я, сегодня, с утречка, как минимум на трёх ресурсах прочитал о том, что И.Луценко уже свалила в Лондон, покупает там хатынку, даже перечислялось вывезенной обоими Луценко майно. Ай, нехорошо!
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Нехай і Зелі з Богданом там хатинку придивляться. Не довго залишилось цій банді.
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Та можэ и присмотрят. Но! Я повторяю: СМИ захлестывает ложь! Меня это начинает нервировать.
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ЗМІ мають нести інформацію. Правдива вона чи ні, ти маєш визначати сам. Для того в тебе є голова. Це версія Юли, а що він по твоєму має написати, що він гнида воняча яка виявилась рідкісною падлою і корупціонером? Що його дружина дура і відьма? Звісно, що в нього є своя версія, ось її до тебе і донесли журналісти... Журналісти Бені, завжди тобі розкажуть правду про Луценка, але промовчать за інших "хєроїв", що у цьому нового??? Ми в .опі, там де й були, точніше ні, вже стали набагато глибше.
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Не! Тут ещё проще всё: никто таки в Лондон не свалил! Тут они, оба. А манипулировать новостями горячими- хреновая штука! Так можно докатиться до совсем нехорошего.
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Ти гніда довбана, один із тих, через якого твій кум програв вибори. Причому ти, та твоя відьма Іруська, мабуть найбільше для цього зробили. Скотина брехлива...
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Ех, Юг`а, Юг`а. довів таки дружину до ручки. Кидай пити, а дружина, он, мається - де з ким скільки?
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Придется семье Луценко отвечать откуда вдруг возникло миллионное состояние, дорогая недвижимость
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югко - ти свою печінку від цирозу вже вилікував, вилікує й своє серце іруська - тільки нехай лікується виключно в українських , потужно реформованих петьою та супрун, медичних закладах ..
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Осень. Межсезонье. Воспаляются все хронические заболевания, судя по комментариям на этой странице, психические тоже. Большинству троллей можно сразу ставить диагноз - вялотекущая шизофрения с обострением в межсезонье.
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За горючим вернулся? В Лондоне дороговато
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Ага)) 10 дней. А в Фейсбуке Лондоном нахвалиться не может. То музеи. То парки...http://prntscr.com/ps8b4h
Чем ты хвастаешься? Ты что сделал ТАМ для того, чтобы хвастаться их достижениями? На готовенькое приехал. Щас придумают, что Иру надо на лечение в Лондон срочно везти. И всё. Точка. Объявят в розыск))).
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ЗЕбилы уже выглядят смешнее своего клоуна, уже 7 месяцев грозно машут кулачками как они баригу мародёра и парахаботов посадят в тюрьму и ..ничего не происходит..ЗЕбилы если долго кричать, угрожать, махать кулачками и ..ничего не делать, то сначала вы начинаете выглядеть смешно , а потом и вовсе как идиоты. Сейчас вы на стадии - смешно, но если за ближайшие пол года так никого и не посадят, то вы со своими визгами про баригу мародёра уже будет откровенно выглядеть идиотами.
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воровитые. брехливые гопники мухи бляхи югко и ирынка из соевомародерского стада
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Почему ж твои ЗЕбилы их не садят, а ты только квакаешь на форуме в пустоту???
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Зедебильная ботоферма с мокшаланских болот. Ответьте на вопрос: что делало росиянское ****** Журавлев в Золотом. И что самое интересное в этой новости в комментариях вас нет. Зеленский шкура продажная сдает Украину.
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ЗЕбилы в таких новостях не появляюца..
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