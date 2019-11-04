 Жена перенесла серьезную проблему с сердцем, я уже 10 дней как вернулся в Киев, - Луценко

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти. Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев", - написал Луценко.
Он отметил, что вся его моя семья родилась, работала, боролась и воевала в Украине. "Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - отметил Луценко.
Напомним, что в конце сентября стало известно, что экс-Генпрокурор Юрий Луценко улетел в Британию на курсы английского.
Отличные новости
тестаговна
"Сегодня там широко и с размахом празднуется День народного единства и согласия."
только, накуй он ему алкашу нужен, нипанятна......
Ускоренный курс, даже по меркам Трускавца... И что оно там могло выучить?
"Май наме юзик, скузи - югик. Ай эм нот гилти!"
- дую дую, но не очень" (г. боровик "интервью в франкфурт на майне")
тьху, какие же они гадкие то - такую ложь что они высерают уже и воспринимаешь как правду - по методу Писелева-Соловьева: ври столько, сколько сможешь, плюс еще мешок вранья.
А вот поэтому и не посадил и не отобрал шо английского не знал, вот так!!!11
Зато теперь, когда мы придем к власти..... Юра всех посадит - зуб дает, Баканов свидетель - чертом буду.)
Чем ты хвастаешься? Ты что сделал ТАМ для того, чтобы хвастаться их достижениями? На готовенькое приехал. Щас придумают, что Иру надо на лечение в Лондон срочно везти. И всё. Точка. Объявят в розыск))).