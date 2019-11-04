EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Секс-скандал с Яременко Коррупционный скандал в Слуге народа Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  825  29
Материалы по теме:
Все про:операция Объединенных сил (1754) Золотое (134) Кравченко Владимир (13)

 Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко

Командующий операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявляет, что украинская сторона предпримет все возможные меры, чтобы отведение сил и средств на определенных участках линии разграничения на Донбассе не ослабило оборонительные возможности украинских подразделений на этих участках.

"Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких серых зонах. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. Часть Катериновки, которая попала в границы участка разведения, также не будет "серой зоной". Это скорее район безопасности, где после завершения процесса разведения будут работать представители международных гуманитарных организаций. Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Нацполиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также местной власти", - сказал он на брифинге в понедельник в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Командующий ООС подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в случае любых провокаций противника готовы предоставить защиту гражданским лицам. "А в крайних случаях, если того будет требовать оперативная обстановка, и враг нарушит условия разведения, вернуться на предыдущие позиции, и сдержать или отбить наступление противника", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Золотом продолжается зеркальное разведение сил: Нацполиция и Нацгвардия несут службу в усиленном режиме, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Кравченко указал, что разведение сил в районе Петровского может произойти только после того, как представители ОБСЕ подтвердят соблюдение режима тишины в течение 7 дней.

"Последний обстрел участка разведения №3 (в районе украинской Богдановки и оккупированного Петровского) был зафиксирован 29 октября и подтвержден (в отчете СММ ОБСЕ – ИФ) 30 октября", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3157650
 
 
 Топ комментарии
 
Придурок Порошенко уже больше чем пол года нет а твоей тупой голове по сей день порохоботы мерещатся . Ответь Зебильное шо там делают депутаты Мордора и напомни мне пожалуйста сколько раз такое было при Порошенко?
 показать весь комментарий
 
Все вроде бы так, но вот почему-то теперь там свободно разгуливают дупутаты Госдуры РосПедерации со своими аквафрешами. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 600
 показать весь комментарий
 
Интересно у тебя выходит украинская армия отводиться а серых зон нет . Это надо понимать так шо сепары занимают территории шо зон нет ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно у тебя выходит украинская армия отводиться а серых зон нет . Это надо понимать так шо сепары занимают территории шо зон нет ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
какие порохоботы дебилы.
там НГУ остается и полиция
 показать весь комментарий
 
Придурок Порошенко уже больше чем пол года нет а твоей тупой голове по сей день порохоботы мерещатся . Ответь Зебильное шо там делают депутаты Мордора и напомни мне пожалуйста сколько раз такое было при Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Да сколько угодно раз.
1 октября 2017 Депутат Госдумы России, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев приехал в оккупированный Донецк на показ фильма "Крым", посвященному аннексии полуострова.

20 и 21 ноября в Донецке и Луганске прошли так называемые инаугурации глав группировок «ДНР» и «ЛНР» - Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. Мероприятия попытались провести с максимальной помпезностью и демонстрацией власти, на них приехали лидеры образований, считающихся российскими сателлитами и организаций, связанных с Кремлем. Были там и депутаты Государственной Думы, и лидер пропагандистского байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

30.10.18 "Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР''. ФОТО
 показать весь комментарий
 
А и да Кабзона в больнице дыры с жареными бурятами не вспоминай как понимаешь поводы разные как и разные места появления мордорских депутатов
 показать весь комментарий
 
 
Так вони першими й драпонуть. Не вперше так відбувається.
А зебили все казочкам вірять, чи вам так хочеться?
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы дебилы что переживают за свою страну? и что могут сдать територию? А ты выходит за,если за Зе то можна не иметь своей позиции и тупо верить что говорит ваш клоун?,даже если это антиукраинская позиция,да вы овощи,к тому же ватные,когда порох был его стороники и хвалили но ещё больше критиковали,а вы за ваше Зе как под гипнозом ноль критики даже если она явно кричащая
 показать весь комментарий
 
 
Все вроде бы так, но вот почему-то теперь там свободно разгуливают дупутаты Госдуры ************ со своими аквафрешами.
 показать весь комментарий
 
 
это не там. это со стороны дыры они гуляли.
 показать весь комментарий
 
поразка - це перемога
клован - це президент
Баканов - друх
 показать весь комментарий
 
 
И только гундяй, как был гундяем, так им и остался.
 показать весь комментарий
 
Літінант став друхом коли зробив з Боді Шепелявого.
 показать весь комментарий
 
 
Ему верить нельзя - это назначенец режима Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Сегодня целый день был дождь, и холодно. А пару дней назад было больше 30.
У нас в Мельбурне народ любит пословицу что в этом городе за один день могут быть четыре сезона. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 5343
 показать весь комментарий
 
 
Честно, побаиваюсь я этой вашей грядущей зимы... Новый майдан может быть куда страшнее 2014-го.
 показать весь комментарий
 
 
Та да, тут не расєя з рабами. Єслі шо, винесуть вперед ногами. янеЛох про це знає.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Люди теперь отдохнут от обстрелов
 показать весь комментарий
 
Татишо, відпочинуть? 2км - для 82-го не позамежна відстань, а для снайперів чи пяних сепарів взагалі не відстань.
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых нужен снайпер экстра-класса, во-вторых винтовка дороже 10 тысяч долларов, в третьих лазерный дальномер и метеостанция. Ну ещё по мелочи.
 показать весь комментарий
 
Хіба що перестануть стріляти з пістолета і автомата - убойна сила до 1км. Решта серйозної зброї дістане.
 показать весь комментарий
 
А що з тим кацапським прапором ?Там точно нац гвардія а не рос гвардія ?
 показать весь комментарий
 
Хєр його знає що там насправді. По-ходу брешуть усі без вийнятку. Так сказати гібридна війна.
 показать весь комментарий
 
Пан правий... Вже не знаю в яку інфу вірити..
 показать весь комментарий
 
 
Да, Владимир Владимирович, вы, конечно, не правы, что убили десять тысяч украинцев, аннексировали Крым и ввели войска на Донбасс. Но и мы, конечно, зря вот это майданили и провоцировали.

Что? Не зря? Не вводили войска? Ну как же…

Вот так, да? Хорошо, сойдёмся посередине, вы не вводили войска, просто мы зря майданили.

И что ещё? Зря убивали мирных донецких трактористов? Да, это мы зря, конечно. Нехорошо получилось.

Что? Да, и бомбили пенсионеров зря, да. Ну вот и хорошо, видите, всё разрешилось, давайте теперь жить мирно.

А? Что? Репарации и компенсации жителям Донбасса? Ну я даже не знаю… давайте сойдёмся посередине.

Репарации нет, но вы забирайте Крым, а мы разберёмся с Донбассом, там, льготы, особый статус, вот это всё.

Да, и газ будем покупать, да. И внеблоковый статус. Да, записываю. Ну вот видите, как хорошо. Мы оба были не правы.

Да, простите, вы были правы, а мы нет.

Сойдёмся посередине. Да, уже иду. Да, на х*й. Спасибо, спасибо. Можно селфи? Благодарю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх