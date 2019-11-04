 Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко

"Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких серых зонах. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. Часть Катериновки, которая попала в границы участка разведения, также не будет "серой зоной". Это скорее район безопасности, где после завершения процесса разведения будут работать представители международных гуманитарных организаций. Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Нацполиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также местной власти", - сказал он на брифинге в понедельник в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Командующий ООС подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в случае любых провокаций противника готовы предоставить защиту гражданским лицам. "А в крайних случаях, если того будет требовать оперативная обстановка, и враг нарушит условия разведения, вернуться на предыдущие позиции, и сдержать или отбить наступление противника", - добавил он.
Кравченко указал, что разведение сил в районе Петровского может произойти только после того, как представители ОБСЕ подтвердят соблюдение режима тишины в течение 7 дней.
"Последний обстрел участка разведения №3 (в районе украинской Богдановки и оккупированного Петровского) был зафиксирован 29 октября и подтвержден (в отчете СММ ОБСЕ – ИФ) 30 октября", - отметил он.
там НГУ остается и полиция
1 октября 2017 Депутат Госдумы России, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев приехал в оккупированный Донецк на показ фильма "Крым", посвященному аннексии полуострова.
20 и 21 ноября в Донецке и Луганске прошли так называемые инаугурации глав группировок «ДНР» и «ЛНР» - Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. Мероприятия попытались провести с максимальной помпезностью и демонстрацией власти, на них приехали лидеры образований, считающихся российскими сателлитами и организаций, связанных с Кремлем. Были там и депутаты Государственной Думы, и лидер пропагандистского байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.
30.10.18 "Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР''. ФОТО
А зебили все казочкам вірять, чи вам так хочеться?
клован - це президент
Баканов - друх
ги
У нас в Мельбурне народ любит пословицу что в этом городе за один день могут быть четыре сезона.
Что? Не зря? Не вводили войска? Ну как же…
Вот так, да? Хорошо, сойдёмся посередине, вы не вводили войска, просто мы зря майданили.
И что ещё? Зря убивали мирных донецких трактористов? Да, это мы зря, конечно. Нехорошо получилось.
Что? Да, и бомбили пенсионеров зря, да. Ну вот и хорошо, видите, всё разрешилось, давайте теперь жить мирно.
А? Что? Репарации и компенсации жителям Донбасса? Ну я даже не знаю… давайте сойдёмся посередине.
Репарации нет, но вы забирайте Крым, а мы разберёмся с Донбассом, там, льготы, особый статус, вот это всё.
Да, и газ будем покупать, да. И внеблоковый статус. Да, записываю. Ну вот видите, как хорошо. Мы оба были не правы.
Да, простите, вы были правы, а мы нет.
Сойдёмся посередине. Да, уже иду. Да, на х*й. Спасибо, спасибо. Можно селфи? Благодарю.