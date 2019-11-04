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 Политика Украины
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Все про:губернатор (453) Голик Юрий (43)

 Губернаторы получат ключевые показатели эффективности, - Голик

В Кабинете министров Украины идет дискуссия о том, по каким показателям оценивать результаты работы областных государственных администраций и их глав.

 Совещание по этому вопросу прошло на прошлой неделе у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, сообщил в Facebook советник премьера Юрий Голик.

"На совещании у Димы были интересно наблюдать за столкновением двух концепций - нашей с Димой, в которой мы уверены, что возможно всё и во всем должен быть Здравый Смысл, и концепцией некоторых многолетних чиновников, свято верящих в исторические догмы. При этом, как мне показалось, многие из них в результате точку зрения на более современную поменяли", - рассказал Голик.

По его словам, внятных критериев оценки ОГА не существует. Многие параметры, по которым их оценивали ранее, не находятся в прямом и непосредственном их влиянии. Например, уровень средней зарплаты по области или уровень задолженностей по зарплате. Большая часть такой задолженности - это государственные предприятия, которые ОГА не подчиняются. Также, по его мнению, губернаторы не могут влиять на уровень иностранных инвестиций.

Губернаторы получат ключевые показатели эффективности, - Голик 01
Губернаторы получат ключевые показатели эффективности, - Голик 02

При этом советник премьера перечислил те показатели, на которые губернаторы реально влияют. Среди них:

- какой процент собственных доходов областного бюджета идет в бюджет развития;

- какой процент потребления газа был замещен альтернативными источниками, сколько котельных на альтернативных видах топлива открыто, какова их суммарная мощность;

- сколько километров дорог капитально отремонтировано;

- капитальные расходы областного бюджета в пересчете на 1 000 жителей;

- количество детей в очереди в детские садики;

- количество детей-сирот и детей, лишившихся родителей, живущих в приемных семьях, малых групповых домах и детских домах семейного типа;

- количество школ, 100%-но доступных для детей с особыми потребностями;

- уровень конкурентности в торгах, где заказчиком является ОГА или ее структурные подразделения.

"При этом, скорее всего должен быть базовый набор из нескольких показателей и отдельные для некоторых областей, имеющих свою специфику, чтобы не сравнивать в итоге несравнимые вещи", - отметил Голик.

По его словам, решение по поводу КРI для ОГА – еще не свершившийся факт. Дискуссия по этому поводу будет продолжена, добавил советник премьера.

Напомним, Юрий Голик, экс-советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, в октябре этого года занял должность советника премьер-министра Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3157647
 
 
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губернаторы . я что то пропустил и у нас уже губернии ?
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Та всі вже в курсі які це показники. Бачили вже і "нових" губернаторів і СБУшників і не доїти бізнес... Хто із мізками той вже давно усе усвідомив.
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"...На нараді у Діми..."
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Нагадало анекдот: "...кто протів мєня?.....і Васі??? ..."
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