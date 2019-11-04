 Губернаторы получат ключевые показатели эффективности, - Голик

Совещание по этому вопросу прошло на прошлой неделе у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, сообщил в Facebook советник премьера Юрий Голик.

"На совещании у Димы были интересно наблюдать за столкновением двух концепций - нашей с Димой, в которой мы уверены, что возможно всё и во всем должен быть Здравый Смысл, и концепцией некоторых многолетних чиновников, свято верящих в исторические догмы. При этом, как мне показалось, многие из них в результате точку зрения на более современную поменяли", - рассказал Голик.

По его словам, внятных критериев оценки ОГА не существует. Многие параметры, по которым их оценивали ранее, не находятся в прямом и непосредственном их влиянии. Например, уровень средней зарплаты по области или уровень задолженностей по зарплате. Большая часть такой задолженности - это государственные предприятия, которые ОГА не подчиняются. Также, по его мнению, губернаторы не могут влиять на уровень иностранных инвестиций.





При этом советник премьера перечислил те показатели, на которые губернаторы реально влияют. Среди них:

- какой процент собственных доходов областного бюджета идет в бюджет развития;

- какой процент потребления газа был замещен альтернативными источниками, сколько котельных на альтернативных видах топлива открыто, какова их суммарная мощность;

- сколько километров дорог капитально отремонтировано;

- капитальные расходы областного бюджета в пересчете на 1 000 жителей;

- количество детей в очереди в детские садики;

- количество детей-сирот и детей, лишившихся родителей, живущих в приемных семьях, малых групповых домах и детских домах семейного типа;

- количество школ, 100%-но доступных для детей с особыми потребностями;

- уровень конкурентности в торгах, где заказчиком является ОГА или ее структурные подразделения.

"При этом, скорее всего должен быть базовый набор из нескольких показателей и отдельные для некоторых областей, имеющих свою специфику, чтобы не сравнивать в итоге несравнимые вещи", - отметил Голик.

По его словам, решение по поводу КРI для ОГА – еще не свершившийся факт. Дискуссия по этому поводу будет продолжена, добавил советник премьера.

Напомним, Юрий Голик, экс-советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, в октябре этого года занял должность советника премьер-министра Украины.

