 В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщила в Facebook бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.
"На днях было много разной информации по работе таможни, по объемам импорта и таможенным платежам. На них ссылаются, когда хотят показать, лучше, или хуже ситуация. То есть успехи или что-то не получается. Сделала наглядный график для общего пользования. Вот теперь живите с этим и думай - те! За январь-сентябрь 2019 импорт в валюте вырос на 8% ($40,4 млрд у 2018 і $43,8 у 2019). Платежи в валюте за тот же период упали на 1% ($8,9 млрд у 2018 і $8,8 у 2019)", - написала Острикова.
Она отметила, что цифры объемов импорта на сайте ДФС, в издании ДФС "Вестник. официально о налогах", в Госстате и в НБУ разные, и разница измеряется миллиардами долларов.
"Какой источнику доверять?! Катастрофа и отсутствие качественного управленческого учета", - написала Острикова.
А повинні були жити всі...
Ну і ще, магазини Рошен торугують не наркотою а ласощами досить непоганої якості. Одні виробляють, інші торгують. І одні і другі на тому ЗАРОБЛЯЮТЬ. Розумієш, ідіоте, не крадуть, а ЗАРОБЛЯЮТЬ. Питання, а тебе, зЕбіле, жаба тут чого мучить. Само ні нащо не здатне? Ну то твої проблеми, придурку.
Одне питання... Чому Україна так не жила при пєті як рошен?
Пілять, податки в гривнях, а вартість товару?
Було товару на $1000, долар по 27, відповідно 27000 грн. Податок 8100 грн, або 300 доларів.
Стало товару на $1080, долар став 25, відповідно ті ж самі 2700 грн вартість товару, а податок (увага!) 8100/25=324 доляри!
Дійшло, дебільне? Так що ніхто, крім вас, зебілів, ідіоти і придурки.
Попри укріплення гривні імпорт у ВАЛЮТІ ЗРІС НА 8%!
Тобто якби курс був 27грн/бакс, то зростання було б (((27/25)х100)-100)+8%)=16%!
А зростання митних платежів при цьому у межах статистичної похибки.
Та зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Порахуй 30% від 28(1долар) і 30% від 24(1долар)
А дура острікова вас неосвідчених бере маніпуляцією з курсом... Платежі в доларах не сплачують...
Було товару на $1000, долар по 27, відповідно 27000 грн. Податок 8100 грн, або 300 доларів.
Стало товару на $1080, долар став 25, відповідно ті ж самі 2700 грн вартість товару, а податок (увага!) 8100/25=324 доляри!
Дійшло, дебільне? Так що ніхто, крім вас, зебілів, ідіоти і придурки.
Було 1000$*27=27000 гривень податку. Стало 1080$*24.7=26676 гривень податку. От і маємо -1% зборів.
Відповідно в гривнях збори зменшишись. Цифри сходяться. Ну 1% можна списати на покращення роботи митниці
нічіво, бубачка сірамно Валєрічу всьо вірньот!
Крім цього митні платежі завжди сплачуються в гривні... А та пєтіна ************ спеціально в долари переводить, для різного роду маніпуляцій...
танька твоя пісенька вже проспівана... Іди роботу шукай...