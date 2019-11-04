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 Политика Украины, Экономика
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Все про:импорт (438) таможня (1517) Острикова (26)

 В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова. ИНФОГРАФИКА

За период с января по сентябрь 2019 импорт в валюте вырос на 8%, а платежи в валюте за тот же период упал на 1%.

Об этом сообщила в Facebook бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.

"На днях было много разной информации по работе таможни, по объемам импорта и таможенным платежам. На них ссылаются, когда хотят показать, лучше, или хуже ситуация. То есть успехи или что-то не получается. Сделала наглядный график для общего пользования. Вот теперь живите с этим и думай - те! За январь-сентябрь 2019 импорт в валюте вырос на 8% ($40,4 млрд у 2018 і $43,8 у 2019). Платежи в валюте за тот же период упали на 1% ($8,9 млрд у 2018 і $8,8 у 2019)", - написала Острикова.

В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова 01

Она отметила, что цифры объемов импорта на сайте ДФС, в издании ДФС "Вестник. официально о налогах", в Госстате и в НБУ разные, и разница измеряется миллиардами долларов.

В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова 02

"Какой источнику доверять?! Катастрофа и отсутствие качественного управленческого учета", - написала Острикова.

В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3157646
 
 
 Топ комментарии
 
ідіот, чи просто зебіл? Імпорт У ВАЛЮТІ! було, скажімо, 1000 доларів, стало 1080. курс тут яким боком? Мова не про курс, мова про "новіє літса"! Просто красти більше почати, хабарів більше брати, суми відкатів збільшились, без мита більше почали ввозити. Але ж головне, що не барига, чи не так?
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як же ж це Порох примудряється так гадити вже після свого президентства?
нічіво, бубачка сірамно Валєрічу всьо вірньот!
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А нікто не додумався що упав курс доллара з 27 до 24 з копійками
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Серега , 73% так же умеют считать как и ты . Поэтому страна в такой ж..пе.
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Після 5 років 'реформ' дивуюсь, що взагалі вижили...
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Але ж вижили, пілять! І бариг пережили, і зелену нечисть переживемо.
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После 1933 тоже выжили , Только не все . Дай Бог нашему народу ума и настойчивости .
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На рахунок розуму, як бачимо, очевидні проблеми...
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Дивлячись на магазини рошен, я бачу, що не всі виживали...деякі мразі жили і жирували...
А повинні були жити всі...
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А ще не так з Рошен? Придурку, Рошен то лише БРЕНД виробника. А магазини - власність будь-кого. Будь-хто відкриває магазин і торгує товаром бренду. Як, скажімо McDonalds. Містер McDonalds до власності десятків тисяч закладів по цілому світу під цим брендом відношення не має ніякого, він отримує гроші лише за використання БРЕНДУ.
Ну і ще, магазини Рошен торугують не наркотою а ласощами досить непоганої якості. Одні виробляють, інші торгують. І одні і другі на тому ЗАРОБЛЯЮТЬ. Розумієш, ідіоте, не крадуть, а ЗАРОБЛЯЮТЬ. Питання, а тебе, зЕбіле, жаба тут чого мучить. Само ні нащо не здатне? Ну то твої проблеми, придурку.
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Що не так? Да бомбезно все... Тупо офігєнні магазини...
Одне питання... Чому Україна так не жила при пєті як рошен?
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Придурок тут один... Це той що тебе в презервативі не залишив.
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Зебілізм хвороба важка і, практично, невиліковна. І маю підозру, що ти того магазину Рошен і в очі не бачив, але ж ти зЕбіл.
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ідіот, чи просто зебіл? Імпорт У ВАЛЮТІ! було, скажімо, 1000 доларів, стало 1080. курс тут яким боком? Мова не про курс, мова про "новіє літса"! Просто красти більше почати, хабарів більше брати, суми відкатів збільшились, без мита більше почали ввозити. Але ж головне, що не барига, чи не так?
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Митний кодекс в руки візьми... Там написано до чого і як курс впливає...
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Забейся в будку, порохобот Чел все правильно сказал. Таможенные платежи (а именно пошлина и НДС) начисляются в процентах от таможенной стоимости, но уплачиваются в гривнах по официальному курсу. Если курс был 27, а теперь 24, то вполне логично, что с одной и той же базы (1000 долларов) сейчас уплачивается меньше таможенных платежей. И экономике это идет только на пользу. А депутатша, которая провела сие "исследование" только подтвердила свою дремучесть.
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Ще тобі, зебіле, повторю
Пілять, податки в гривнях, а вартість товару?
Було товару на $1000, долар по 27, відповідно 27000 грн. Податок 8100 грн, або 300 доларів.
Стало товару на $1080, долар став 25, відповідно ті ж самі 2700 грн вартість товару, а податок (увага!) 8100/25=324 доляри!
Дійшло, дебільне? Так що ніхто, крім вас, зебілів, ідіоти і придурки.
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Ти у Трускавці вчився? Тоді зрозуміло! Зє! - твій кумир, це природно.
Попри укріплення гривні імпорт у ВАЛЮТІ ЗРІС НА 8%!
Тобто якби курс був 27грн/бакс, то зростання було б (((27/25)х100)-100)+8%)=16%!
А зростання митних платежів при цьому у межах статистичної похибки. В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова - Цензор.НЕТ 2993
Та зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Податки в гривні нараховуються...
Порахуй 30% від 28(1долар) і 30% від 24(1долар)
А дура острікова вас неосвідчених бере маніпуляцією з курсом... Платежі в доларах не сплачують...
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Пілять, податки в гривнях, а вартість товару?
Було товару на $1000, долар по 27, відповідно 27000 грн. Податок 8100 грн, або 300 доларів.
Стало товару на $1080, долар став 25, відповідно ті ж самі 2700 грн вартість товару, а податок (увага!) 8100/25=324 доляри!
Дійшло, дебільне? Так що ніхто, крім вас, зебілів, ідіоти і придурки.
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Немає в Україні розрахунку доларами. Особливо з податковою.
Було 1000$*27=27000 гривень податку. Стало 1080$*24.7=26676 гривень податку. От і маємо -1% зборів.
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Все вірно. Імпорт у валюті зріс на 8%. Але сама валюта подешевшала на 11%.
Відповідно в гривнях збори зменшишись. Цифри сходяться. Ну 1% можна списати на покращення роботи митниці
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Понятно , воруют , но уже без кумовства и коррупции .
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як же ж це Порох примудряється так гадити вже після свого президентства?
нічіво, бубачка сірамно Валєрічу всьо вірньот!
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Реформування митниці від зебеней. Далі буде.
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Курс упав на 10%... Відповідно й платежі повинні були зменшитись на 10% ... Оскільки митна вартість являється валютною (доларовою, євро, фунти) вартістю... і грандіозно залежить від курсу...

Крім цього митні платежі завжди сплачуються в гривні... А та пєтіна ************ спеціально в долари переводить, для різного роду маніпуляцій...

танька твоя пісенька вже проспівана... Іди роботу шукай...
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у вересні зе дав митниці 1 місяць "на виправлення" - чи хтось ще пам'ятає про це?
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