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 Политика Украины
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Все про:ВР (23934) мандат (318) Луценко Ирина (402)

 Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко сообщила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

"Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В то же время она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом команды "Евросолидарности".

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"Я всегда рассматривала депутатский мандат как большую ответственность и возможность приобщиться к развитию страны. Своей основной миссией видела защиту детей и украинских семей, борьбу с домашним насилием, защиту прав человека. Впервые в украинском законодательстве появилось такое понятие, как домашнее насилие. Впервые оно признано уголовным преступлением. Впервые родители, которые забыли о существовании собственных детей, выплатили в их пользу более 8 млрд гривен алиментов. Созданное мною МФО "Чужих детей не бывает" объединило десятки депутатов с одной целью - создать условия для безопасного и всестороннего развития ребенка. Вместе нам удалось принять много важных законов. Приоритетом моей работы в качестве народного депутата также была защита государственного суверенитета Украины. Впервые был запрещен доступ на выборы наблюдателям государства-агрессора. Впервые незаконное пересечение государственной границы Украины признано уголовным преступлением. Впервые в Конституции Украины закреплен курс евроатлантической интеграции, наше стремление приобрести полноправное членство в ЕС и НАТО. Это лишь основное из того, что успела сделать", - рассказала Луценко.

"Нужные для страны дела можно делать и не имея мандата народного депутата. ... Украина переживает непростые времена испытаний. Сейчас главное - сплотиться и власти, и оппозиции вокруг наших государственных интересов. Не дать расшатать нас изнутри, зато консолидировать общество и защитить нашу страну от внешнего агрессора", - резюмировала Луценко.

Напомним, что в конце сентября стало известно, что экс-Генпрокурор Юрий Луценко улетел в Британию на курсы английского.

Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 01
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 02
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 03
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 04
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 05
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 06
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 07
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 08
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 09
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 10
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 11
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 12
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 13
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 14
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 15
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 16
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 17
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 18
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 19
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 20
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 21

Источник: https://censor.net.ua/n3157645
 
   
 Топ комментарии
 
бляха-муха похоже тоже в лондОн собралась...помогать юГику учить английский.
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жынка трэтого тысячолиття та же кива, только со стрёмной рожей Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий - Цензор.НЕТ 6773
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к тебе Портнов приехал.

Радуйся.
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бляха-муха похоже тоже в лондОн собралась...помогать юГику учить английский.
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История, описанная сером Артуром Конаном Дойлем в "Затерянном мире" повторяется. Снова в Лондон залетит птеродактиль....третього тысячолиття Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 8954
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"пора делать ноги" - решила горбоносая Ирка, и свалила вслед за Матиосом
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От , блин ... Куприк знов все прогавив Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 2937
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когда отрывают от корыта , и пахнет баландой сразу становятся больными, возникает вопрос лечения за бугром ,а не в своей реформированной медицине ,возникает потребность сменить обстановку ,желательно подальше от лучшей жизни уже сегодня Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 8655
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Да уж скоро останутся одни кивы от тогда заживём вопрчем их и так там 90 процентов
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жынка трэтого тысячолиття та же кива, только со стрёмной рожей
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Т.е. ухоженная Ирина Луценко имеет стремную рожу, а вырожденец Кива получается красивую. Ну-нун Константин продолжайте, так допишитесь до диагноза.
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В Лондон изучать английский подастся?
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В Лондон изучать английский подастся?

Тут двух мнений быть не может . Если власти не будут ушами хлопать , то арестуют эту поддельницу пока она к муженьку не чухнула .
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у власти имп=отенты и инстаграмщики. Кого они там арестуют 🤦‍♂️🤦‍♂️
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Вот уж за кем не буду скучать, так это за бабой третьего тысячелетия. Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий - Цензор.НЕТ 6466
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ірка, я казав тобі--не кради--бог покарає.
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Она даже зубы себе новые украла из бюджета налогоплательщика .
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За Юг`ою постійний догляд потрібен? - Буває.
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Та да.У него застарелый цирроз печени.Нужен глаз да глаз,что бы он принимал лекарства,а не ходил по местным наливайкам пабам. Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 1030
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шо то быстро здулася женщина третьего тысячелетия, прекращение ее депутатства - большая боль для украины, даже можно сказать трагедия
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какой тпм здулась,её еще ломом не добьёшь,хитожопую
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прийшла осінь.... , скоро зима.... , Баби Йошки відлітають за кордон на зарання підготовлені позиції, скоріш за все у Англію..... , чи Іспанію.
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Невже тепер Володя В'ятрович стане депутатом?!
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Ловите тварь! Не дайте ей убежать за границу! Пускай живет в "процветающей" Украине.
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подожди немного, эпоха бидности уже закончилась
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а она то сдесь ПРИЧЕМ ??? это югик ПРИЗЫВАЛ ловить хвылю СВОБОДЫ на росии !!!
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наверное уже Лєпса слухає.. я уєду жіть в Лондааан
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Ирина сделала своё дело. Ирина может уходить).
Интересно, как проголосуют))
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наверное поедет английский учить к гонтаревой
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С Югой, в контролируемый запой пустится)))))
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Ирка пляха-муха королева петя-ботов ана вас променяла на мальдивы!)))
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Пришла пора мотать в Лондон к муженьку и лерке-облигации?
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Шось всі куми Поці збираються у Лондоні,мабуть і він скоро там буде.І хати свої в України попалять.
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Ввони будуть у Лондоні, а ми будемо процвітать з портновими,бойками,медведчуками і іншими українолюбами
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Меньше подтяжек и пластики нужно делать...
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Цензор подав новину, коли вона вже для переважної більшості перестала бути новиною.. Ще була інформація, що югко приїхав в Україну до "хворої".. Як на мене - готуються терміново перебиратися в Лондон до лєри . Будиночок застрахували - тепер треба щоб біля нього постійно чергувало відділення пожежних.. Ходять чутки, що сірожа пашинський образився на петю й не захотів ставати цапом-відбувайлом - заспівав , багато цікавого вже наспівав, і не т ак про випадок з Хімікусом як про якусь марину та про югка.. Щодо складання мандату - у петі кожен голос на вагу золота, а з далекого лондона - не проголосуєш. Після консультацій з петьою вирішила скласти мандат , щоб не втрачав ПЄС один голос під час голосувань..
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яка могутня аналітична потуга, радіатор не закипів?
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Бегут крысы с корабля, будет скоморох Петрушка сам за все отдуваться.)))
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жинка ххх лиття хелоуин отработала теперь может уезжать, а то югику собутыльница нужна.
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Зато продавцы масок зитхнуть с облегчением. Избавились от конкурента
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Мне показалось или она действительно молодеет, какая молодец....
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За станом здоров"я??? Старі силіконові рани даются в знаки! Юік недурно англійську вивчає, вже і в Лондон зїздив, мабуть осбнячок біля Гонтарьовуї прикупив. Вся Пєтьові піз%обратія розбігаєтя, як щурі з корабля який тоне.
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" Я всегда рассматривала депутатский мандат как большую ответственность и возможность приобщиться" к корыту .
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Все логично - за неприкосновенностью уже не спрячешься …
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Бляха-Муха полетит к Югику английский учить
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Бляху-муха вдруг поняла, что ей срочно нужно подтянуть английский вместе с мужем-алкашом, пока еще есть возможность драпануть из страны. Будут вместе с леркой-воровкой, которая уже год ногу в гипсе держит, профессионально переживать об судьбе Украины!
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Значит, устойчивые слухи о перебазировании семейки тварей Луценко в Англию на ПМЖ небезосновательны.
Петина банда, 5 лет успешно грабившая Украину, делает пока-пока. Ручаюсь, 8%-ое лошьё и здесь найдёт ПЭРЭМОГУ.
P.S.
Вятрович-то как обрадуется! Дождался мандата, рогульский король . Олешко хоть садовником пристройте.
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Як же ж вас кацапню немиту штирить від В'ятровича.
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Кацапня, кукарекай громче, бо будет тебе выговор от начальства. а у него табу нету! Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 1729
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гарна новина! Ввійде наступний? Вятрович?!
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K04EGAR IV

@K04EGR
Предлагаю Лондон переименовать в Порошению. Как вам такой брекзит, панове?

Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 727
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Рябошапка , ты спокойно выпустишь из страны эту воровку
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Какой английский )
Она знает только одно выражение и то на русском- Выноси козла )))))))))))
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"Приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку. Перебазироваться." (С) к/ф "Бриллиантовая рука"
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Каждая бляха муха должна вынести своего козла. Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 7073
Все таки Ирка оставила своё наследие.
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 2653
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ну Ыра , по накатанной : Лондон ...перелом ...в Украину не вернусь , разбегается свиноэлита петра
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Сімейка луценків внесла свій вагомий вклад в результат, котрий отримав петя як 21-го квітня, так і 21-го липня. Без луценків і прилильників петі з тутешнього форуму - розгром петі не був би таким нищівним і принизливим..
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В Англії кажуть лікарі гарні, ще й англійську можна на пару з чоловіком підівчити
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осталась Геращенко одна. Правда есть еще ***.утая фэдына
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Ничего, кроме омерзения эта б.муха 3го тысячелетия не вызывала, вместе с грозой франкфуртского аэропорта. Но все никак не привыкну к узколобости зебилов в комментах. Это ваше щенячье ликование на фоне ваших бородатых ********, дубинских, богданов, распоясавшихся сепаров, Портнова, который скоро будет пинками под зад кое-кого по банковой гонять выглядит еще омерзительнее.
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Ruslan CS Респект! Хорошо, что на "Цензоре" еще остались люди, которые не поддерживают ни тех, кто 5 лет грабил страну, ни тех, кто пришел недавно продолжать их дело.
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