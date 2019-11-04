 На международных площадках все должно быть четко: Россия - агрессор, Украина - жертва агрессии, - глава МИД Эстонии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в понедельник в Киеве.
"Российская агрессия должна быть признана на международных площадках. Все должно быть четко: Россия - это агрессор, а Украина - жертва агрессии", - сказал Рейнсалу.
Он также осудил выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса.
"Мы считаем, что это искоренение национальных документов Украины. Это неприемлемо", - добавил дипломат.
Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Порошок більше не президент - це - реальність. Хочеться на нього молитися - ніхто тобі не заважає поставити вдома його ікону.
А ! То ми так і здогадалися ,коли він посцяти боявся на аналізи..
31 жовтня о 20:18
⭐⭐⭐МАРУСЯ ЗВІРОБІЙ: "ХТО У НАС ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ? ТИ? ЧИ БАБУШКИ?" - ВОЛОНТЕР ЕМОЦІЙНО ЗВЕРНУЛАСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО #ГОВОРИТЬВЕЛИКИЙЛЬВІВ #govorytvelykyiLVIV #Lviv #Ukraine #show #токшоу Маруся Звіробій Телеканал НТА espreso.tv
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