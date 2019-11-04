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 Политика Украины
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 На международных площадках все должно быть четко: Россия - агрессор, Украина - жертва агрессии, - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал признать на международных площадках Россию, как страну-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в понедельник в Киеве.

"Российская агрессия должна быть признана на международных площадках. Все должно быть четко: Россия - это агрессор, а Украина - жертва агрессии", - сказал Рейнсалу.

Он также осудил выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Эстонии важно усиление оборонительных возможностей Украины, - глава Минобороны Луйк

"Мы считаем, что это искоренение национальных документов Украины. Это неприемлемо", - добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3157643
 
   
 Топ комментарии
 
Телеканал "Прямий", є прохання. Транслювати у Новорічну ніч, о 23:55 привітання П'ятого президента, замість Шостого.
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К сожалению сейчас настало время когда война расии против Украины больше тревожит другие страны чем руководство самой Украины да походу и 73 три процента олигофренов которые проголосовали за этих подонков тоже это особо не заботит
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МИД Украины, такие мелочи не волнуют.
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МИД Украины, такие мелочи не волнуют.
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Телеканал "Прямий", є прохання. Транслювати у Новорічну ніч, о 23:55 привітання П'ятого президента, замість Шостого.
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А чого тільки один "Прямий"?? Є до п'яти адекватних телеканалів, а саме: 5-тий; "Еспресо", в кожній області по парочці місцевих знайти можна... Є і такі, які "на два стільці" намагаються всістись: пінчукові, ахметовські...
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Цікава "логіка" вважати адекватними тих, до кого звертаєшся із проханням не дружити із реальністю.
Порошок більше не президент - це - реальність. Хочеться на нього молитися - ніхто тобі не заважає поставити вдома його ікону.
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Ото пом,ятайте що Порох вже не президент ,коли виправдовуете зелебобу .
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Ото пам'ятайте, що порошок вже не президент, коли подібні неадекватні закидони у дурну голову лізуть.
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Щ це за "порошок" ,це те що твій през - *******- нарік нюхає?
А ! То ми так і здогадалися ,коли він посцяти боявся на аналізи..
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Добре ,я не проти щоб по всіх каналах,які себе бачать українськими зробили подарунок українцям та не показували у новорічну ніч рило зелебобі - капітулянта.Думаю нашім хлопцям без укриття, у голих степах ,куди їх вигнав недомірок ,зелюка бачити буде тяжкою образою.
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Не спешите, до нового году нужно дожить,допрезиденствовать
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Золотые слова,но Камертон не хочет обижать засРашку
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Говорить Великий ЛЬВІВВподобати сторінку

31 жовтня о 20:18

⭐⭐⭐МАРУСЯ ЗВІРОБІЙ: "ХТО У НАС ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ? ТИ? ЧИ БАБУШКИ?" - ВОЛОНТЕР ЕМОЦІЙНО ЗВЕРНУЛАСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО #ГОВОРИТЬВЕЛИКИЙЛЬВІВ #govorytvelykyiLVIV #Lviv #Ukraine #show #токшоу Маруся Звіробій Телеканал НТА espreso.tv
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К сожалению сейчас настало время когда война расии против Украины больше тревожит другие страны чем руководство самой Украины да походу и 73 три процента олигофренов которые проголосовали за этих подонков тоже это особо не заботит
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в жизни надо бояться трех вещей: трезвости святого петра мальдивского, нелошарности зе-гаранта и рычания прибалтийских тигров
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ще один новенький кремлядський бот залогинився-затесався, на допомогу 73/43%зебілів...
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Он что идиот. При такой риторике надо только воевать, рф не будет общаться. А воевать народ не хочет, потому что добрые , и выбрали зе, чтобы тот договорился.
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Россия - агрессор, Украина - жертва агрессии, США - в роли Бэтмэна. Режисёр - *****!
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ніт! ВладімВладімірич может абідіца і ніпайті на нарманскій фармад!
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еге ж, а то починають якусь муйню терти, кабута он лох какой-та
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...... -Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------

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росия -- АГРЕССОР и ОККУПАНТ !!! Украина не жертва , а ГЕРОИЧЕСКИ ПРОТИВОСТОИТ !!! а запад СЫТ и хлопает УШАМИ !!! как обычно ((((
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