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 Политика Украины
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Все про:импорт (438) Россия (74182) Вовк Дмитрий (107) Герус (78) электроэнергия (325)

 В октябре была обкатка процессов, а теперь будет рост объемов и русские будут делать все чтобы Украина заглотила наживку, - Вовк об увеличении импорта электроэнергии из РФ. ИНФОГРАФИКА

Россия начала резко увеличивать импорт электроэнергии в Украину.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Месяц назад писал заметку "мёд на острие кинжала" про угрозы импорта э/э из РФ... Как и предполагал, в октябре была обкатка процессов, а теперь будет рост объёмов и русские будут делать все чтобы Украина заглотила наживку. Спасибо товарищу Герусу! P.s.:Кстати, почему пошлина на импорт дизеля 4% (инициатива Геруса), на импорт э/э 2% (тоже его инициатива), при том что акциз на э/э в Украине 3.2%", - рассказал он и опубликовал ссылку на статистику издания ExPro.

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"Как сообщают источники ExPro на рынке, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября импорт увеличился до 12 млн кВт-ч. В октябре поставки электроэнергии из России в целом составили 128 млн кВт-ч. При этом объемы импорта электроэнергии из Беларуси в течение июля-октября выросли в два раза - с 103 до 215 млн кВт-ч", - пишет издание.

"Согласно ранее опубликованной информации Геруса, в октябре импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся только на рынок "на сутки вперед" (без двусторонних договоров). По данным ГП "Оператор рынка", в октябре общий объем продажи электроэнергии на РСВ в ОЭС Украины составлял 334,9 млн кВт-час. Таким образом, часть импортируемой из РФ и Беларуси электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины в октябре (379 млн кВт-ч) составила 11,3%", - отмечает издание.

В октябре была обкатка процессов, а теперь будет рост объемов и русские будут делать все чтобы Украина заглотила наживку, - Вовк об увеличении импорта электроэнергии из РФ 01
В октябре была обкатка процессов, а теперь будет рост объемов и русские будут делать все чтобы Украина заглотила наживку, - Вовк об увеличении импорта электроэнергии из РФ 02

"Импорт электроэнергии из России начался с начала октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 г.), по инициативе главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса. Расширение торговли со страной-агрессором было раскритикован рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси. 3 ноября Герус на своей Facebook-странице опубликовал итоги работы рынка электроэнергии, в которых он заявил об убыточности для трейдеров осуществления импортных операций из России и Беларуси: "Последнюю неделю октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный", - пишет издание.

В октябре была обкатка процессов, а теперь будет рост объемов и русские будут делать все чтобы Украина заглотила наживку, - Вовк об увеличении импорта электроэнергии из РФ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3157642
 
 
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Зебилы гордитесь собой вы сделали это вместе
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Да, сколько можно торговать на крови!
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Да, сколько можно торговать на крови!
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Журналісти отдихают.
Пять лєт наізнос работи протів Порошенка.
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Зебилы гордитесь собой вы сделали это вместе
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А поставки угля с клоаки ОРДЛО через Россею по схеме "Роттердам+" - это что было, Вовк не желает сказать?
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при этом платили только "прибыль" шахты. сегодня будем платить и прибыль шахты и прибыль генератора. Хотя, зеленые дебилы все равно этого не поймут!
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почему мнение Вовка тебя интересует?
Вот что думает по этому поводу зебильная власть.
20.08.19 14:47

"Слайды со вчерашнего совещания по энергетике в Офисе президента. Цены на уголь. Такие материалы были розданы руководству правоохранительных органов - думаю, это мнение ДТЭКа, судя по русскому языку. Схема "Роттердам+Донбасс" особенно привлекает внимание", - рассказал журналист.
Согласно данным, на приведенном слайде, цена угля, который продают украинские госшахты составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т. Источник: https://censor.net.ua/p3143797
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Гоните россиян, берите нашу, скоро ее(электроэнергии) будет валом
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"ваша" е/е - транзитна з рашки. Тим більше, у вас одна енергосистема. Тут: «Кирилл Сазонов "Импорт электроэнергии из РФ нам пытаются выдать за транзит"» - https://site.ua/kirill.sazonov/23468-import-**************-iz-rf-nam-pytayutsya-vydat-za-tranzit/
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Ахметка и Пораженко - додики.
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Где редуты под офисом Коломойского, борцуны?
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Все это пустое балабольство, любой импорт электроэнергии происходит от того, что "родная" ахметовская электроэнергия элементарно дороже. А терять прибыля Ахметову ой как не хочется.
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А что мешает Украине построить новые АЭС и самим себя обеспечивать электроэнергией?
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То же самое, что заставило закрыть 4 блок ЧАЭС - жадность укр.власти .
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4 блок взорвался в апреле 1986
тогда же он и закрылся( и накрылся половым органом)
у 3 го был общий машзал с 4 - тоже туда же
вот 1 со 2 - теоретически можно было еще эксплуатировать
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Рашка злякалась, що Україна використає їх, для виробництва ядерної зброї.
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В Україні НАДЛИШОК електроенергії.


Мозги пудрять «спєціфікой пєрєтєканія енергіїї мєжду сєтямі, коториє форміровалісь прі СССР.»
Тобто, за 27 років укр.влада не спромоглася прокласти нові електромережі.
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Основные построили после 14-го года... Не закрыли только одну дырку в одном из районов Харьковской области(если память не изменяет). И наша сеть может спокойно работать без этого перетекания...
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Ну так де ж наші «нєподкупниє і во всьом разбірающієся журналісти»?
ХАЙ ПРО ЦЕ СКАЖУТЬ З ТЄЛЄВІЗОРІВ Коломойского, Ахмєтова, Фірташа.


Чи вони заточені тільки проти Порошенка і «Рошен» ?
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Мощности украинских производителей электроэнергии КРАТНО превышают потребление... Только нафиг нам свое, когда можно в рашке покупать???
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Там навар нєхілий. Там купляєм, туда продайом....
Разніцу на карман...
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Вот только бесплатный сыр только в мышеловке.... Ведь не за красивые глазки рашики для бени это праздник устроили...
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аэс - та же зависимость от агрессора, что и ээ
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Украина имеет АЄС с избьітком , их нечем балансировать. Єлектрометаллургические непрерьівньіе производства , которьіе єффективно срезают ночное перепроизводство єлектроєнергии , в загоне , им никто не устанавливает спецтариф , как во всех развитьіх странах , а достроить Днестровскую ГАЄС , без Тимошенко ума ни у кого не хватает.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Читать до конца.
Казалось бы, веселей всего после бана написать о бывшем коллеге Яременко, которого журналисты застукали в сессионном зале ВР на переписке с проституткой. И который написал потом, что это была провокация для журналистов.
Про «провокацию» пускай жене расскажет, - я так понимаю, сейчас каждый «зелёный», которого возьмут на взятке или предательстве Украины, будет кричать про «провокацию». А чё, классная отмазка для (не)лохов.
Но продолжу о предательстве более серьёзном, чем переписка с проституткой. Как и обещал, бью в наиболее болевые точки.
Итак, в свете последних телодвижений власти, Кремль сохранит контроль над «серой зоной», куда уже свободно заходит агентура ГРУ МО РФ в цивильном. Ибо Зеленский отвёл наши войска для того, чтобы потом взять под контроль украинско-российскую границу, - я ничего не перепутал? Таки кто-то из нас айдиот.
Это не всё. Кремль сохранит контроль над Приднестровьем благодаря другому коллаборанту - Герусу и его БЕНЕфициару.
ОК, только факты. Позавчера состоялись переговоры по долгосрочному сотрудничеству Украины с РФ в нефтегазовой сфере. Не секрет, что транзит нам нужен как с экономической точки зрения, так и с геополитической. Газпром это прекрасно понимает, а потому привычно играет мышцами, блефует, быкует и шантажирует.
Молдавские СМИ на этом фоне сообщают, что такая ситуация - прямой результат открытия импорта электроэнергии в Украину из РФ и Беларуси. Цитирую Timpul.md:
«19 сентября Украинский парламент принял изменения в законодательство, которое позволило импортировать электроэнергию из России и Беларуси. Эта же норма позволяет осуществлять транзит электроэнергии из этих стран. Эта правка была внесена украинским политиком, членом партии власти «Слуга Народа» Андреем Герусом, которого обвинили в работе на Кремль и олигарха Коломойского. Коломойский начал первым импорт электроэнергии в Украину уже 1 октября, заключив соглашение с Интер РАО, которая является монопольным экспортером электроэнергии из РФ. Таким образом, Кремль гарантировал для Приднестровья дешевое электричество».
Для Приднестровья, Карл! Такой же незаконной территории, как и ОРДЛО. То есть руками Коломойского и Геруса мы укрепляем западный плацдарм возможной агрессии против Украины в случае обострения геополитической ситуации.
С другой стороны, если через Украину перекроется такой транзит, то и Приднестровье перестанет получать дешевый газ для своей основной электростанции, принадлежащей… та-дам!… Сечину - лучшему дружбану Путина. А значит останется без дешевой электроэнергии - без таких профитов Приднестровье долго не протянет.
Чувствуете «стратегический замысел» Зе-Ко-Ге? Укрепление не только восточного плацдарма Московии, но и западного. Ибо наспех протянутая «поправка Геруса» про открытие импорта за пару недель перед переговорами по газу - это вода… нет (обсценная лексика), водопад на мельницу Кремля и Газпрома.
Теперь же такой импорт со стороны двух восточных соседей в Украину позволяет Москве жонглировать предложениями и пытаться кормить Украину блинами с лопаты точно так, как она кормит свой электорат. Лишь потому, что некий золотой мальчик Герус сохранил не только зависимость Украины от российской электроэнергии, но и приумножил помощь Кремля Приднестровью.
Интересно, правда? А вы говорите, проститутки… Лучше бы они занимались исключительно ими, а государственные дела оставили тем, кому болит за Украину, а не за Коломойского.
Всё, я злой - пошёл курить, проституток не предлагать…
* * *
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Рушим шаблоны.
Я нормальный человек, и меня многое бесит.
Бесят яременки, которые, увязая в дерьме, назначают виноватыми кого-угодно только не себя.
Бесят избиратели, у которых ближайшие 100 лет во всём будет виноват Порошенко, - даже в том, что они не могут починить собственный унитаз.
Бесит нынешняя власть, которая усиленно ищет внутренних врагов вместо того, чтобы сплотить людей против врага внешнего - перед ним она, как раз, лебезит.
Бесят тщательно культивируемые мифы…
Сегодня рушим очередной, и это чётко вписывается в цикл статей, который я назвал «АРИФМЕТИКА ОБМАНА».
Итак… САП и НАБУ, которые, по утверждениям новой власти, давно должны были пересажать тыщи негодяев, опять сидят в луже. Помните, сколько было визгов, о том, что формула «Роттердам+» преступна? Оказывается, Сытник с Холодницким уже год (!) делают заявления о её «преступности», прекрасно зная, что она экономически обоснована.
Сегодня мне в руки попали результаты официальной экспертизы этой формулы (скрины ниже - ред.), которую делал Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз в 2018 году по заказу САП.
Оказывается, еще в ноябре 2018 эксперты КНИИСЭ четко заявили - формула абсолютно ОБОСНОВАНА.
При этом прокуроры САП несколько раз переуточняли вопросы в надежде вывести ответы экспертов КНИИСЭ на удобную для себя логику нанесения «убытков». Безрезультатно. К тому же достоверность экспертизы подтвердила сегодня адвокат экс-члена НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец. Сам Вовк, как известно, скрывается от Коломойского за границей. Как и экс-руководитель другого регулятора (НБУ) Валерия Гонтарева. Такова участь людей, рискнувших наступить на хвост схематозам Коломойского.
Потому что Гонтарева национализировала финансовую пирамиду «ПриватБанк», а Вовк заставил ферросплавщиков Коломойского платить рыночную цену за электричество, которое они потребляли лошадиными дозами, не заботясь о модернизации и энергоэффективности.
Но у Холодницкого и Сытника нет выбора, - для того, чтобы остаться в своих креслах, им нужно соответствовать ожиданиям теневого кукловода власти.
К моменту получения экспертизы (конец 2018-го) уже было понятно, что шансы переизбраться у ПАП были ничтожны, а всех оппозиционеров накачивал деньгами Коломойский. Поэтому официальную экспертизу спрятали в стол и продолжили делать информационные вбросы о каких-то «убытках» от формулы, что било по Порошенко и радовало Коломойского.
После избрания Зеленского вытаскивать экспертизу на свет божий стало совсем не выгодно - в трех своих интервью Коломойский назвал «Роттердам+» коррупционной формулой, а его спецпредставитель Андрей Герус (который сразу же был назначен представителем Зеленского в Кабмине, а позже - главой парламентского комитета по энергетике и ЖКХ) вообще всю свою активность выстраивал исключительно на борьбе с этой формулой. В итоге НАБУ и САП пошли в суд с «экспертизой», подписанной неким анонимным экспертом СБУ, - это стало возможным после назначения Баканова главой силового ведомства.
Японский же городовой! В какой бы стране я ни работал за свою 25-летнюю дипкарьеру, везде наблюдал, что государство защищает своих производителей и создает для них преференции, как то: квоты на импорт, заградительные пошлины etc. И только в Украине предают травле людей, которые нашли в себе мужество ликвидировать ценовую дискриминацию украинских угледобытчиков по отношению к импортерам.
Кое-что поясню… Ведь что требовали противники «Роттердам+» - на один и тот же товар (уголь) сделать две цены. На импортный - рыночную, а на украинский - искусственную заниженную. Это антигосударственный подход. Это все равно, как устраивать чемпионат по метанию копья и требовать, чтобы у одного из атлетов снаряд был вдвое тяжелее.
Энергетический регулятор принял единственно верное решение - создал РАВНЫЕ ценовые условия для украинского и импортного угля - любой другой подход был бы манипулятивен и преступен. И за это членов НКРЭКУ преследует НАБУ и САП.
Отдельно о коррупции - ее не там ищет НАБУ. Коррупция не в том, чтобы над украинскими шахтерами перестали издеваться, принуждая к продаже по искусственной цене. Коррупционные намерения как раз у тех, кто требовал такой несправедливости. И НАБУ должно серьезно задаться вопросом - в чьих интересах они действуют? Кому выгодно покупать миллионы КВт-часов дешевой электроэнергии, произведенную из нее продукцию продавать по рыночным ценам на мировом рынке, а сверхприбыли прятать в офшоры? Ведь у этого коррупционного безумия есть заказчик.
В заключение. Одна из моих любимых передач - «Разрушители мифов» на Discovery Channel. Авторы цикла не открывают Америк - они под другим углом смотрят на затёртые мифами вещи. И пока технологи новой власти на голубом глазу окон Овертона навязывают стереотипы латентной (впрочем, уже нет) капитуляции и нового экономического мироустройства имени Коломойского, нужно находить в себе мозг и мужество называть вещи своими именами. Ибо, как заметил Бальзак: там, где все горбаты, прекрасная фигура рано или поздно станет уродством.
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Кстати о поклонниках зеленого преЗедента: все помнят как оно перед выборами обещало спросить у ВВХ когда тот освободит Крым и выведет своё быдловойско с Донбасса? Уже спросило или пока не время?
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а где на електричестве можно написать, шо воно рускае, шобы отличить от нерусского?
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Скажу де. Це - елементарно. На конкретному прикладі.

Вчора, наприклад, після всіх футбольних передач, мені захотілось додаткову пляшку пива (ну, запасів на футбол виявилось недостатньо...) Вийшов о 24-00 в нічний магазин... і тут - як засяє додаткова ілюмінація на вулиці (яку вмикають лише в святкові дні, на Паску, на Новий рік, День Конституції, тощо)! А, потрібно ще сказати, що десь о 23-30 (до 24-00, поступово) наше РЕС вимикає все вуличне освітлення, залишає лише аварійне (ліхтарі біля під'їздів, через один ліхтарі вулиці, але вимикається освітлення дитячих майданчиків і білямагазинних територій)...
Нафіга оцю ілюмінацію вчора ввімкнули? Та тільки одне пояснення: зайва електроенергія, і вона повинна бути спалена - такі природні умови існування та споживання такого специфічного товару, як електренергія! А чого вона зайва? Та тому що - з рашки! і Коломойському на його феросплавні виявилась непотрібною! І тому дали команду: постачати для потреб міста, нехай місто її і не потребує, але мерія за неї заплатить з міського бюджету... Це ж елементарно!
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сами типа рынок запускали а теперь воняют что потребитель покупает где дешевле.
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якщо належним чином оподаткувати електроенергію з рашки - закупатимуть в ЄС. А ще дешевше - вироблятимуть власну і навіть експортуватимуть. Але ж бені для його феросплавних потрібна енергетична наркоголка з рашки - ось в чому проблема.
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И чем сейчас внутренний рынок так "опадотковуется" что дешевле у россии покупать?
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на, читайвсе підряд: https://censor.net.ua/tag/5737/gerus/news/page/1, та https://censor.net.ua/ua/tag/6467/elektryka/news/page/1, неграмотне зебільне. Хоча навряд чи тобі допоможе...
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ты тупой ? клучевое слово - если. Или ты, зебилоид, украинский неасилил?
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11,3% імпорту з рашки? Так ми і з Ник Литвиненко 3ceba483 в 25.10.2019 23:26 і вважали...
Тому постом з тої же гілки: «Через внесення поправки в закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яка дозволила імпорт електроенергії з країн, що не входять до Європейського енергоспівтовариства, Україна знову почала імпортувати електроенергію з Росії - заявив політолог Кирило Сазонов».
«Сейчас мы энергетически подключены к системе СНГ, то есть России и Беларуси. РФ радостно включила нас в список своих партнеров, в который также входят Монголия, Ю.Осетия и Молдова. Ранее мы работали для того, чтобы присоединиться к европейской энергетической системы, и это должно было произойти в 2023 году. Европа инвестировала много денег в нашу диспетчерскую систему, нам оставалось поработать один год независимо от СНГ, чтобы продемонстрировать свою независимость. Однако, из-за поправки Геруса мы снова импортируем электроэнергию из России», - сказав експерт.
Сазонов нагадав, що Росія використовує свої енергоресурси не лише у бізнесі, але й в якості важелю політичного впливу. «Надо понимать, что для РФ электроэнергия, уголь, газ - это не просто бизнес, а политический инструмент. И мы добровольно засунули голову в эту ловушку. Депутаты, которые поняли, что происходит, пока готовят законопроект для отмены этой поправки», - зазначив політолог.
Сазонов наголосив, що знаходячись у сфері енергетичного впливу Росії, Україна може стажи об'єктом шантажу й політичного тиску з боку РФ. «Сейчас мы снова становимся частью СНГ в энергетической сфере, и значит Россия в любой момент может взять нас за горло. Они будут поставлять нам электроэнергию по низкой цене, чтобы привести к сокращениям на наших станциях, шахтах, АЭС. А потом могут повысить цену, поставив нас в тяжелое положение, могут шантажировать отключением от энергоснабжения», - підкреслив експерт.

https://prm.ua/rosiya-u-bud-yakiy-moment-mozhe-vzyati-nas-za-gorlo-ekspert-pro-import-***************-z-rf
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И при этом мы хотим, чтобы весь мир душил козломордию санкциями?Интересно, как скоро они пошлют Украину нахер?
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Херус хрустит купюрами, никак пересчитать не может
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Беня же говорил, что россияне страдают, что им нужна помощь, вот им и помогает. Конечная цель, снятие санкций.
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в якості важелю політичного впливу

таки да
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Торговля процветает и благоухает во всех сферах. А вы воюйте.
У жовтні була обкатка процесів, а тепер буде зростання обсягів, і росіяни робитимуть усе, щоб Україна заковтнула наживку, - Вовк про збільшення імпорту електроенергії з РФ - Цензор.НЕТ 7796
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Вовк , которьій сьел собаку в кондитерском бизнесе под крьілом Пепьі , что-то советует єнергетикам ? Молчал бьі уже , тупорьільій...
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умный ивашин хрень всякую строчит за 10 ржублей, а тупорылый Вовк от сотенных купюр прикуривает. Парадокс! У жовтні була обкатка процесів, а тепер буде зростання обсягів, і росіяни робитимуть усе, щоб Україна заковтнула наживку, - Вовк про збільшення імпорту електроенергії з РФ - Цензор.НЕТ 5263
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Зебилоиды, так шо там за торговля на крови? Опять Петя вам в штаны насрал? У жовтні була обкатка процесів, а тепер буде зростання обсягів, і росіяни робитимуть усе, щоб Україна заковтнула наживку, - Вовк про збільшення імпорту електроенергії з РФ - Цензор.НЕТ 727
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І жодного облічітєля! Розслідувачи теж язики в сраках поховали. А суперчесні журналізди і взагалі не цікавляться. Бо всім цим крикунам грошей Каламойша не заплатив, а відкривати рота безкоштовно ні одна скотиняка не бажає. Ото і все, що треба було знати про попередню "барижну" владу!
Вас всіх сдєлалі вмєстє! У жовтні була обкатка процесів, а тепер буде зростання обсягів, і росіяни робитимуть усе, щоб Україна заковтнула наживку, - Вовк про збільшення імпорту електроенергії з РФ - Цензор.НЕТ 1208
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