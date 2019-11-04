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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3811) Сайдик (190) Золотое (134)

 ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил и техники в Золотом

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила завершение отвода сил и средств в районе Золотого Луганской области.

Об этом говорится в отчете на сайте миссии, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую завершение вывода сил и техники из Золотого и начало деятельности по разминированию территории. Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего разведения сил в районе Петровского", - заявил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик.

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Он также отметил, что выполнение обязательств относительно разъединения сил и техники будет способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3157638
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленая навозная муха настроена на капитуляцию - очередное подтверждение от ОБСЕ .
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кто с украинской стороны мог так свободно пройти и посмотреть на оккупированную территорию, что бы такие сообщения делать.
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И теперь все выдвинулись защитить Лондон!
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кто с украинской стороны мог так свободно пройти и посмотреть на оккупированную территорию, что бы такие сообщения делать.
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А что там с соемайданом "Проти капітуляції!"? Чего слышно?
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Капитулировали.
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И теперь все выдвинулись защитить Лондон!
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Слышно, как бостууги не табу согласились.
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Где видео, как у ихтамнетов слепоглухонемые буряты переписывают номера автоматов?
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Да, говорят уже блиндажи заняли и проукраинских граждан на столбах вешают.
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Зеленая навозная муха настроена на капитуляцию - очередное подтверждение от ОБСЕ .
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у сепаров тоже серийники автоматов переписывали?
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Не терпиться впихнути собі газову трубу в одне місце?
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А ну зробіть карту точок так званих "розводів", розводів лохів. Я так зрозумів це проходи для для утворення котлів під час наступу, і ті місця де наша армія має найбільш вдалі позиції. А ну хто в курсі, зробіть аналіз місцевості і можливі варіанти руху ворога для швидкого оточення наших військ. Ах да ще ж розмінування обовязково, щоб рюсскі вільно пробігли і оточили.... Тепер залишилося тільки в норманськом форматі здати державу та її інтереси. Незабуваємо про Будапештський формат. Кучма урод, тобі привіт! Ну зараз вже не про це, нажаль.... А якщо зеленський буде там виделуватися, то зразу оголосити що Україна зірвала переговори і вдарити по розведених місцях. А потім в Києві бунт, хунта, громадянська війна, і рюсскіє міратворци, каториє ідут спасать братній народ от воиінствующих націонал фашистов. Я б так і зробив...
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