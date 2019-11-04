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 Политика Украины
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Все про:МИД (5182) нормандская четверка (751) Пристайко (261)

 Украина готова ко встрече в "нормандском формате", - Пристайко

Украина готова ко встрече в "Норманнском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) на уровне лидеров государств, по итогам которой, в том числе, возможно подписание совместного документа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом  сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

"Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались (о встрече. - ред.) было всего два условия - "формула Штайнмайера" и разведение (сил на определенных участках на Донбассе. - Ред.). Российская сторона начала говорить о документе, который стороны согласуют, чтобы лидеры с ним работали. В принципе, если это документ по результатам встречи, то это можно подготовить"

При этом Пристайко подчеркнул, что Украина готова ко встрече.

29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Ранее, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате состоится после отвода войск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но ждет, когда условия приведут к срочной необходимости, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3157637
 
 
 Топ комментарии
 
Кто то может мне пояснить, н... нужна это встреча? Ни пристайкьо ни сам маэстро иммитации игры х.. на рояле этого сказать не могут.
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к чему вы там готовы ? наколенники Вовочке купили ? Украина готова ко встрече в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3051

Украина готова ко встрече в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4390
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Кто то может мне пояснить, н... нужна это встреча? Ни пристайкьо ни сам маэстро иммитации игры х.. на рояле этого сказать не могут.
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надейся на лучшее, готовься к худшему. что будет делать Зеленский, когда из этой встречи выйдет пшик? побежит жаловаться? закусит удила? какой у него план на этот случай?..
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Ну, план то у него явно не Чуйский. Выйдет пшик, он,как закусит удила и, как побежиииит жаловаться. В Ростов на Дону. Традиция сейчас у них такая. У гидрантов.
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Готові? Та мені страшно подумати, що ви там можете понапідписувати.
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к чему вы там готовы ? наколенники Вовочке купили ?

Украина готова ко встрече в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4390
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Ще банку ваЗЕліну не забудьте йому дати.
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Клизму не забудьте перед встречей поставить а то неудобно может получиться.
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"Украина готова...." ? При@урок, не путай Украину и украинцев, с кучкой обрезанных кретинов, которых с нашей страной связывает только отсос денег. У них израильская ксива постоянно на кармане, а когда спят, в трусах, что бы не забыть при шухере.
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Пристайко уже как кива,тихо сам с собой,встречи назначает.
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Сучий зеля. При порохе Украина выдвигала условия, а теперь выполняет путинские хотелки. Типа, "чево изволите?" На отсутствие политопыта это уже не свалить. Налицо откровенная измена родине и сдача украинских интересов. Осознанная.
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" і раком встретім приближєньє міра" зеко ***** , главзебіл , и малорос прістайка.
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Мне думается, что Пристайко вместе со своим шефом мало унижались перед российским лидером и не заслужили с ним встречи. Пока мало унижались....
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сім'я "пристайків" (батько й син) уже заслужила. А блаЗЄнський ще ні Україна готова до зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1479
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6й год крутьки орду обламывают.Бла-бла бла.6й год.А ребята гибнут.за октябрь девять сынов Украина потеряла и очень много скаличеных.Столетняя война?.
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А ну зробіть карту точок так званих "розводів", розводів лохів. Я так зрозумів це проходи для для утворення котлів під час наступу, і ті місця де наша армія має найбільш вдалі позиції. А ну хто в курсі, зробіть аналіз місцевості і можливі варіанти руху ворога для швидкого оточення наших військ. Ах да ще ж розмінування обовязково, щоб рюсскі вільно пробігли і оточили.... Тепер залишилося тільки в норманськом форматі здати державу та її інтереси. Незабуваємо про Будапештський формат. Кучма урод, тобі привіт! Ну зараз вже не про це, нажаль.... А якщо зеленський буде там виделуватися, то зразу оголосити що Україна зірвала переговори і вдарити по розведених місцях. А потім в Києві бунт, хунта, громадянська війна, і рюсскіє міратворци, каториє ідут спасать братній народ от воиінствующих націонал фашистов. Я б так і зробив...
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Та ми знаєм, що ви =на всьо ґатови=, аби з блазень з х**м зустрівся ...
Вас уже послали москалі, однозначно і неодноразово.
І ваша спроба зберегти міну - жалюгідна.

Ти взагалі стань у звичну і природну для тебе позу =чого бажаєте= і не відсвічуй (лексика твого боса).
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