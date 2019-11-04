 Россия требует подготовить совместный документ перед встречей в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.
"Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались (о встрече. - ред.) было всего два условия - "формула Штайнмайера" и разведение (сил на определенных участках на Донбассе. - Ред.). Российская сторона начала говорить о документе, который стороны согласуют, чтобы лидеры с ним работали. В принципе, если это документ по результатам встречи, то это можно подготовить"
При этом Пристайко подчеркнул, что Украина готова ко встрече.
29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
Ранее, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате состоится после отвода войск.
Кацлер Германии Ангела Меркель получила премию имени Теодора Герцля за большой вклад, который страна под ее руководством сделала на пути к преодолению темного прошлого и созданию общества, свободного и безопасного для всех.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Еврейской Конфедерации Украины Борис Ложкин.Источник: https://censor.net.ua/n3157633
Бздни ще щось!)))
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Вас уже послали москалі, однозначно і неодноразово.
І ваша спроба зберегти міну - жалюгідна.
Ти взагалі стань у звичну і природну для тебе позу =чого бажаєте= і не відсвічуй (лексика твого боса).
А вот очередная сдача интересов Украине - более, чем реальна и все к этому и идет!