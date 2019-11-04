 Россия требует подготовить совместный документ перед встречей в "нормандском формате", - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

"Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались (о встрече. - ред.) было всего два условия - "формула Штайнмайера" и разведение (сил на определенных участках на Донбассе. - Ред.). Российская сторона начала говорить о документе, который стороны согласуют, чтобы лидеры с ним работали. В принципе, если это документ по результатам встречи, то это можно подготовить"

При этом Пристайко подчеркнул, что Украина готова ко встрече.

29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Ранее, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате состоится после отвода войск.

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