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Все про:съезд (317) Слуга народа (436)

 "Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве

Съезд партии "Слуга народа" состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.

"Съезд партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 10 ноября, в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве", - рассказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в пресс-службе, делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенные территориальные громады, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157634
 
 
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Яременка на Генсека будут инсталировать "Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве - Цензор.НЕТ 6697
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Нє ,нє.
Це вже прокачанний Міністр «Міністерства анальних рєформ.»

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квартал гонит по сценарию а у слуг народа гониво это стиль жизни
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От на сьєздє вони й будуть розбиратись.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 3 ч.3 часа назад



захочуть якісь нормальні цивілізованні країни ознайомитися з головою опу, а там... дєбіл якийсь

"Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве - Цензор.НЕТ 3998
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Будут ставить балет "Ленин вова и мясорубка".
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Обновление прошивки и пакета безопасности установить нужно трускавецким выпускникам!
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