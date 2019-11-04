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 Политика Украины
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 МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива в конце 2018 г.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

"МИД направил ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", - сказал Пристайко.

Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157631
 
 
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Направили НОТЫ, теперь повезут пианино, а позже прибудет исполнительница.
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Ти хочеш дитину від Зеленського? - тільки чесно!
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ну дык...
их и сдавали позорно ...., почти на коленях....
без единого ответного выстрела..
Лучше забыть про эти кораблики что бы не позорится дальше....
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На колени тварь,проси усердно пуйла,чтоб отдал как кацапы говорят корыта,вы только унижатся можете как и с разводом унижение, так и это
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боюсь он даже до презерватива, который использовал Климкин не дотягивает.
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захватили 3 (три) военных корабля.... *(без боя)МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7829
Это звучит очень смешно на самом деле если вдуматься .......
Морячки-позорники.....
Теперь просят вернуть....
Ай-ай...
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Очень жаль, что тебя не было на этих "военных кораблях", вооруженных малокалиберным орудием и пулеметом 12,7 мм.
Ты бы показал и кацапской авиации и флоту.
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З дитсадка хлопак не завчив, що "рибка пливьот, назат нє аддайот".
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Совсем из ума выжили зебобики. Выставлять требования старшему брату. Ноту протеста за депутата Госдумы РФ Журавлева ведь не подали, обосрались, а тут такая наглость...
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И что россия согласилась вернуть Бердянск с простреленной рубкой, как доказательство для дальнейшего трибунала.... Да кстати, а обломки ТУ 154М (самолет Качинского) вернули ????
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