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Все про:музыка (604) награда (1204) Россия (74182) певица (52)

 Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница

Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv из Украины.

Об этом сообщается на сайте премии, передает Цензор.НЕТ.

Церемония вручения наград прошла в испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября.

Среди номинантов в категории "Лучший российский исполнитель" были также следующие участники: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница 01

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157630
 
 
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А что там у других проституток Повалий, Куек и им подобные, "Цензор"?
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чем они тебе не нравятся ?

у них точно такое же мировоззрение, как и у того гнусавого придурка, которого ты выбрал президентом.
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Они в "и им подобные". Много чести упоминать.
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Спитай у Боді Ярьоменка - він всі розцінки знає. Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница - Цензор.НЕТ 3943
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не для Яременка они слишком дорогие, он по дешевым специализируется.
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Ще й із табу на "тест-драйви на задній пердедачі"...
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Есть ещё полудурок типа поющий для дебилов - Потап.
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браво, ткнули мордой в ... хорошо, что хоть мы ее никуда не отправили а то это был бы такой позор.
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вона не відмовиться. А, якщо премію кому і пожертвує - то хіба що Гобліну "на восстановление Крьіма после бесчинств украиньі и татар"
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Артистов, проституток и извозчиков не трогать. Они служатьлюбой власти.
(адмирал Колчак)
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Це як назвати зрадою чи перемогою, з одного боку рашку з її естрадою опустили таким чином нижче плінтуса, з іншого в рузге буде нагода знову вити про мишебратьєв та адіннарот.
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Зрадометр визначив цю ситуйовину як "зрада зрадна" - бо не повірю, що на MTV ґепічні слоупоки, що у 2019 році досі не в курсі про розпад СРСР.
Отже, таким чином вони демонстративно ллють воду на кацапський млин - "да для нас что расея, что Украина - то всё soviet russia, так что мышебратайтесь давайте, надоела ваша возня".
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Признание мировое это вам не какой-нибудь Ирчик зи Львова...Позорище
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Українські бидлочиновники своєю рогулячою пихою просрали два перших місця - на Євробаченні і на MTV
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Тату їй на лоба ..щоб на все життя пам*ятала .. Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница - Цензор.НЕТ 1201
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...Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница - Цензор.НЕТ 2215....
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Прежде, чем осуждать артистов, Украина должна прекратить умолять страну-агрессора сохранить ей транзит газа и прекратить все другие связи со своим главным внешнеэкономическим партнером.
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А я думаю, что это антиукраинский закон о мове толкает певцов уезжать из Украины.
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если сама вульгарная лошадь не против называться "расейской певицей", то это лишь подтверждает, что решение не отправлять ее на Евровидение от Украины было правильным.
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