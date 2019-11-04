 Мэр Днепра заявляет, что городам нужна собственная муниципальная полиция

Так что сегодня происходит в одном из крупнейших городов Украины? Зачем мэру Днепра собственная вооруженная полиция? На чем основывается его уверенность, что "новая власть строит в стране КПСС"? В какой точке заканчивается диалог мэра с громадой и начинаются провокации оппонентов? Кто сегодня влияет на решения Филатова? На эти и другие вопросы в своем интервью ZN.UA отвечает мэр Днепра Борис Филатов.

Рассуждая о том, что должна сделать власть, чтобы завершить децентрализцию, Борис Филатов заявил, что "у городов должна быть собственная муниципальная полиция". "Во всем мире это прерогатива местной власти, — говорит мэр Днепра. — Ни следствие, ни надзор, а хищения коммунальной собственности и общественный порядок".

На вопрос журналиста о том, как можно дать в руки мэрам вооруженную полицию, если в регионах не работает закон, нет честного суда, совершаются нападения на лидеров общественного мнения, мэр парировал:

"Есть разные механизмы. Я ж не собираюсь в срочном порядке нанять к себе на работу 150 человек и выдать им пистолеты с автоматами. Но начальника местной полиции, к примеру, может назначать министр МВД по представлению городского совета. Или наоборот: городской совет может согласовывать предложенную министром кандидатуру. То есть может быть двойное подчинение".

"А с другой стороны, — продолжает Филатов, — ко мне все время приходит городская полиция и просит: дай деньги на бензин, на запчасти, на компьютеры, на пятое-десятое…То есть город фактически финансирует львиную долю программ полиции. И, внимание: не может дозвониться в ту же полицию, когда ему нужна помощь разогнать какую-нибудь незаконную стройку, к примеру. Разве это нормальная история? И об этом нужно говорить. А не декларативно заявлять, что вот мы сейчас завершим децентрализацию, назначим префектов ― и заживем. Это целый комплекс проблем, которые нужно так же, в комплексе, и рассматривать. При этом неплохо было бы спрашивать и мнение мэров".

Ранее мэр Днепра заявил, что громады должны получать свой процент от лицензирования игорного бизнеса.

Также Филатов говорит, что правительство собирается забрать у местного самоуправления 160 миллиардов.

Борис Филатов отмечает, что местное самоуправление — это не вертикаль власти.

Подробнее читайте в материале Инны Ведерниковой "Борис Филатов. Мост" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Полную видеоверсию интервью с Борисом Филатовым смотрите здесь