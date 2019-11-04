 Мэр Днепра заявляет, что городам нужна собственная муниципальная полиция

Так что сегодня происходит в одном из крупнейших городов Украины? Зачем мэру Днепра собственная вооруженная полиция? На чем основывается его уверенность, что "новая власть строит в стране КПСС"? В какой точке заканчивается диалог мэра с громадой и начинаются провокации оппонентов? Кто сегодня влияет на решения Филатова? На эти и другие вопросы в своем интервью ZN.UA отвечает мэр Днепра Борис Филатов.
Рассуждая о том, что должна сделать власть, чтобы завершить децентрализцию, Борис Филатов заявил, что "у городов должна быть собственная муниципальная полиция". "Во всем мире это прерогатива местной власти, — говорит мэр Днепра. — Ни следствие, ни надзор, а хищения коммунальной собственности и общественный порядок".
На вопрос журналиста о том, как можно дать в руки мэрам вооруженную полицию, если в регионах не работает закон, нет честного суда, совершаются нападения на лидеров общественного мнения, мэр парировал:
"Есть разные механизмы. Я ж не собираюсь в срочном порядке нанять к себе на работу 150 человек и выдать им пистолеты с автоматами. Но начальника местной полиции, к примеру, может назначать министр МВД по представлению городского совета. Или наоборот: городской совет может согласовывать предложенную министром кандидатуру. То есть может быть двойное подчинение".
"А с другой стороны, — продолжает Филатов, — ко мне все время приходит городская полиция и просит: дай деньги на бензин, на запчасти, на компьютеры, на пятое-десятое…То есть город фактически финансирует львиную долю программ полиции. И, внимание: не может дозвониться в ту же полицию, когда ему нужна помощь разогнать какую-нибудь незаконную стройку, к примеру. Разве это нормальная история? И об этом нужно говорить. А не декларативно заявлять, что вот мы сейчас завершим децентрализацию, назначим префектов ― и заживем. Это целый комплекс проблем, которые нужно так же, в комплексе, и рассматривать. При этом неплохо было бы спрашивать и мнение мэров".
Ранее мэр Днепра заявил, что громады должны получать свой процент от лицензирования игорного бизнеса.
Также Филатов говорит, что правительство собирается забрать у местного самоуправления 160 миллиардов.
Борис Филатов отмечает, что местное самоуправление — это не вертикаль власти.
Подробнее читайте в материале Инны Ведерниковой "Борис Филатов. Мост" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Полную видеоверсию интервью с Борисом Филатовым смотрите здесь
Не хватало нам еще местные армии для местечковых князьков легализовывать.
Но место того что бы заставить этих бандитов отвечать перед законом, давайте снабдим их персональными армиями.
Інакше капець країни. Усілякі місцеві уроди продадуть країну частками.
Вот и в Днепре так будет.