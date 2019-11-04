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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2869) Филатов (370)

 Мэр Днепра заявляет, что городам нужна собственная муниципальная полиция

Начальника местной полиции, к примеру, может назначать министр МВД по представлению городского совета.

Так что сегодня происходит в одном из крупнейших городов Украины? Зачем мэру Днепра собственная вооруженная полиция? На чем основывается его уверенность, что "новая власть строит в стране КПСС"? В какой точке заканчивается диалог мэра с громадой и начинаются провокации оппонентов? Кто сегодня влияет на решения Филатова? На эти и другие вопросы в своем интервью ZN.UA отвечает мэр Днепра Борис Филатов.

Рассуждая о том, что должна сделать власть, чтобы завершить децентрализцию, Борис Филатов заявил, что "у городов должна быть собственная муниципальная полиция". "Во всем мире это прерогатива местной власти, — говорит мэр Днепра. — Ни следствие, ни надзор, а хищения коммунальной собственности и общественный порядок".

На вопрос журналиста о том, как можно дать в руки мэрам вооруженную полицию, если в регионах не работает закон, нет честного суда, совершаются нападения на лидеров общественного мнения, мэр парировал:

"Есть разные механизмы. Я ж не собираюсь в срочном порядке нанять к себе на работу 150 человек и выдать им пистолеты с автоматами. Но начальника местной полиции, к примеру, может назначать министр МВД по представлению городского совета. Или наоборот: городской совет может согласовывать предложенную министром кандидатуру. То есть может быть двойное подчинение".

"А с другой стороны, — продолжает Филатов, — ко мне все время приходит городская полиция и просит: дай деньги на бензин, на запчасти, на компьютеры, на пятое-десятое…То есть город фактически финансирует львиную долю программ полиции. И, внимание: не может дозвониться в ту же полицию, когда ему нужна помощь разогнать какую-нибудь незаконную стройку, к примеру. Разве это нормальная история? И об этом нужно говорить. А не декларативно заявлять, что вот мы сейчас завершим децентрализацию, назначим префектов ― и заживем. Это целый комплекс проблем, которые нужно так же, в комплексе, и рассматривать. При этом неплохо было бы спрашивать и мнение мэров".

Ранее мэр Днепра заявил, что громады должны получать свой процент от лицензирования игорного бизнеса.

Также Филатов говорит, что правительство собирается забрать у местного самоуправления 160 миллиардов.

Борис Филатов отмечает, что местное самоуправление — это не вертикаль власти.

Подробнее читайте в материале Инны Ведерниковой "Борис Филатов. Мост" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Полную видеоверсию интервью с Борисом Филатовым смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/n3157625
 
   
 Топ комментарии
 
и армейку такую небольшую для себе--ну типо м униципальна тож неплохо да? а там и тюрьмушку свою
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А также армия и военно-морской флот
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Со всем уважением к Филатову как к меру считаю что мусоров хватит плодить . их и так как собак нерезаных и в каждом резонансом деле есть всегда мусор !!!
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Точно. Мусоров валом даже дохрена, а настоящих полицейских на пальцах пересчитать можно... К сожалению...
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так может речь не о том, что к основной полиции еще и муниципальную, а просто отношения с уже имеющейся строить по иному, потому что со слов мера и так получается, что центрального финансирования им не хватает.
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Вы немного разберитесь-- деньги есть . только Киев хочет их забрать с бюджета города
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так я не говорю, что денег нет. Филатов же говорит, что ему есть что дать. но вот дал и ничего в замен не получил. Заберет КИев - все так же и останется.
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Боря, Арсен думає по іншому, а бубочка йому довіряє.
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Шо за бубочка? Давай конкретнее, запись включена, рапорт практически готов уже.
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Все нормальные люди по-другому думают.
Не хватало нам еще местные армии для местечковых князьков легализовывать.
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Точно. Навыбирает ватобыдло всяких хернесов и они получат в подчинение собственные легально вооруженные подразделения.
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А мери мабуть хочуть отримати вла ні офіційні озброєні армії за рахунок жителів міст. Їм уже впадло платити з власного карману.
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ну так же сказано, що вони у мера клянчать собі на роботу, а дозвонитись, щоб дать їм то відробить - неможливо.
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децентрализация недоделанная во время войны.
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Ну да, в лугандоне будут рады такой инициативе
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Коренной киевлянин - муниципальная полиция городам не нужна, она нужна только сволочам при власти, чтоб безнаказанно обворовывать города.
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и армейку такую небольшую для себе--ну типо м униципальна тож неплохо да? а там и тюрьмушку свою
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Идея не нова и, в принципе, хорошая. Но, воплощение, в наших реалиях, будет как всегда- своя, карманная полиция, готовая выполнить все пожелания того, кто ее финансирует.
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Это да. Там на днях в Харькове потенциальные муниципальные полицейские шкурку друг-другу портили возле маркета.
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Кожній Гарбузівкі своїх поліцаїв. Прикормлених.
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Хе-хе, а Леонид Днепр такий же неуч як і ти. Бгггг.
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А может тебя, порохобот, таджики мове учили?
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какие пистолеты-пулеметы? муниципальная полиция как правило вообще не вооружена, следит за парковками, эвакуирует авто, за выполнением закона о внешнем виде и т.д., им не нужно оружие для этого, когда понадобится, вызывают полицию обычную
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100% а тем более сейчас когда зелёная шмара сдаёт Украину Мордору
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В нормальной стране, д-мо собачье вроде Кернеса или Труханова, уже давно сидело бы в тюрьме.
Но место того что бы заставить этих бандитов отвечать перед законом, давайте снабдим их персональными армиями.
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Нужна местная полиция, по типу шерифов. Обычную полицию хер дозовёшься. Вот недавно, позвонил, говорю:там человек кричит, может убивают! Ответ: вот когда убьют, тогда и звоните.
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Тут треба в кожному районі в т.ч. і на заході України нові в/ч ЗСУ і нацгвардії створювати
Інакше капець країни. Усілякі місцеві уроди продадуть країну частками.
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Останнім часом Боря верзе дурню все частіше й частіше. А все почалося з участі у висуненні кандидатом в президенти одного псевдопотужного політика - мабуть заразився, той теж ******** потріпати язиком.
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Что, страшно стало ? У Авакова отберут полицейских, и передадут Филатову. Кто ж тогда холуёв вашей КоЗеманды прикрывать на Днепропетровщине будет ? Мер Дніпра заявляє, що містам потрібна власна муніципальна поліція - Цензор.НЕТ 1776
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Правильно говорит, только не 150 человек а всю полицию надо передать в местное подчинение с окружным прокурором который определяется на выборах как в США.
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В Украине война закончилась и появились в городе Днепр лишние деньги . Только нужно проект придумать по масштабнее, чтобы больше денег красть из бюджета .
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У Лугандонии особый статус, со своей милицией ?
Вот и в Днепре так будет.
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Парковщиков он уже за гордские деньги на свои парковки нанял, хочет еще и охранников для своих бизнесов?
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