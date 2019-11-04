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Все про:отопительный сезон (273) Министерство развития громад и территорий (6)

 На сегодняшний день в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов соцсферы. КАРТА

По состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства развития громад и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. При этом, во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача тепла.

Также 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долг в 16 млн грн: 40 жилых домов в Киеве могут остаться без отопления

В Черниговской (99,8%), Ривненской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях отапливаются почти 100% жилых домов.

На сегодняшний день в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов соцсферы 01
Карта: Минрегион/Facebook

На сегодняшний день в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов соцсферы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3157624
 
 
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«Шол шестой год вимєрзанія Украіни.»
Рассія 1
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ага + 17-19 Одесса ветер правда.... но плюс, а по положению 3 суток средняя +8 а нет "замерзла" шобла пора бабло пилякать... а потом как газу не будт караул морозы минус 10-15 а газу нема стпили при прлюсовых и высоких параметрах дебилье мля...
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Та да.
Коли в Одессі +5℃, і вітерець з моря, то сібіряк гньотся
І шо, проблема з обігрівачем?
Бро, а в окопі, як? Бував?
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вольво-заз , надо писать +17;+19 , а то мона понять ПЕРЕПАД от и до (((( смотри ВИНИМАТЕЛЬНО по тв погоду там ПРАВИЛЬНО пишут ((((
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....какое на......... отопление ???? на СПИДОМЕРТРЕ +20 градусов по ЦЕЛЬСИЮ !!!!(((( отопление ,....ть !!!! ВСЕМ ЭКОНОМИТЬ газульку , чтобы МОРДОР ...... смоктал , а не ЧУПА-ЧУПС !!!
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и начинается потепление. но зима будет холодной. лук хорошо одет
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врут и это факт - к этому не возможно привыкнуть - я вот не пойму ,зачем,ну врать та ?
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Дзвони тим хто забезпечує теплопостачання. Не знаєш телефону? Скинь сюди свої приблизні координати, люди знайдуть в інтернеті.
Чи вас відключили, бо шаровики не платять?
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вах - советы постороннего)) а ну да - индейцы не разу не грамотные,не умеют себя защитить и так далее - да не дождетесь)))) а ответ прост - уже сегодня температура подалась до 15 градусов и ночью будет 8 - 10 это то же факт и логично - возмущает, шо врут - фирштейн?
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а зачем вообще такие новости? Ладно при совке когда отопление включаловь государством, но сейчас кого волнует сколько % подключено?
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они типа усе контролируют - на кпсс и на еду руснавую хотят походить
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