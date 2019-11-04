 Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое

Об этом заявила народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Это шокирует. После так называемого разведения то в Станице Луганской свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры представителей местной власти, то теперь в Золотое нарушая украинскую границу незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом? Потому что на мосту в Станице какие-то тряпки болтаются..." - заявила депутат.

Она сообщила, что готовит соответствующий запрос в СБУ. "Что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей Армии? Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь, не прячась, лазили россияне?" - подчеркнула народный депутат.

"Мы, украинские политики, именно политики , а не новые лица без имен и фамилий – все в санкционном списке Москвы. В это время мордорцы, которые голосовали за аннексию Крыма и ввод войск на Донбасс, уже свободно разгуливают Украиной. Там, где наши голуби мира планируют проводить " честные выборы по украинским законам", – отметила Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.