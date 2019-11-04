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Все про:Геращенко Ирина (1448) Госдума (981) Россия (74182) Золотое (134)

 Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое

Визит депутата Госдумы России, лидера шовинистической партии "Родина" Алексея Журавлева в Золотое является провокацией и требует жесткой реакции Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел и мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявила народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Это шокирует. После так называемого разведения то в Станице Луганской свободно заходят главари боевиков и кошмарят на камеры представителей местной власти, то теперь в Золотое нарушая украинскую границу незаконно, не через определенные пограничные пункты пересечения, а через оккупированные РФ территории приезжает "ревизор" из Госдумы. Он еще не повесил триколор в Золотом? Потому что на мосту в Станице какие-то тряпки болтаются..." - заявила депутат.

Она сообщила, что готовит соответствующий запрос в СБУ. "Что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей Армии? Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь, не прячась, лазили россияне?" - подчеркнула народный депутат.

"Мы, украинские политики, именно политики , а не новые лица без имен и фамилий – все в санкционном списке Москвы. В это время мордорцы, которые голосовали за аннексию Крыма и ввод войск на Донбасс, уже свободно разгуливают Украиной. Там, где наши голуби мира планируют проводить " честные выборы по украинским законам", – отметила Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3157622
 
   
 Топ комментарии
 
А чего ЗЕфракция туда не съездит, это же Украина, в чем проблема?
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Поехал Зе в Золотое - отвели ВСУ. Теперь туда ездят рашисты Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - Цензор.НЕТ 2579. И ни одного слова с офиса недоприпиздента. Молча, гнида, сливает Украину...
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«Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 6OO миллионов было бы, если б не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле.» -- Виктор Астафьев.
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Лезу - стотысячный случай - на стол.

Давно посетителям осточертело.

Знают заранее всё, как по нотам:

Буду звать (новое дело!),

Куда-то идти, спасать кого-то.

В извинение пьяной нагрузки

Хозяин гостям объясняет:

- Русский!

- Владимир Маяковский. Про это....
..
.
Признал ли русский народ свою ответственность за что-либо? Нет. Виноваты всегда и во всем были другие. Перефразируя дедушку Крылова, «у русского всегда нерусский виноват». Более того, русские искренне убеждены (им это долго внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. И вообще, все перед ними в неоплатном долгу. - Александр Браиловский, писатель.
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«Господи, какие же вы все, русские, крутая сволочь - либералы, фашисты, коммунисты, демократы - без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах - и то мало будет - вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ. Вы все - одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть - и никакого вам Нового года». - Илья Кормильцев, автор текстов песен группы "Наутилус-Помпилиус".
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«90% населения страны понимает, что мы с*ки, падлы, мрази, но считает, что у нас есть право быть такими.» - Александра Славянская, генеральный директор группы компаний «Овентал».
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«Русскую литературу создали украинцы, евреи и негр… Упомянув при этом «негра» А.Пушкина, я погорячился, находясь в плену давнего имперского мифа про «арапа Петра 1», который на самом деле, был абиссинским евреем (фалашем). Но теперь, слава Яхве, мы знаем правду! И наши московские меньшие братья имеют все основания расширить свой «русский мир» и на Африку, где и доныне проживает славный еврейский народ фалашей, давший русской литературе выдающегося русскоязычного поэта А.С.Пушкина». -- Валерий Бебик, доктор политических наук.
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«Я обожаю русских. Они всегда точно знают, кого нужно запретить. Я уже лет 20 надеюсь, что наконец кто-нибудь придет и запретит их. Как класс. Вместе со всей их тысячелетней историей жополизства начальству, кнута и нагайки, пьянства и вырождения, насилия и нечеловеческой злобы, вместе с каждым *********, который знает кого точно нужно запретить. Увы, эти странные создания не вполне понимают, что для всего остального мира они выглядят как ничтожные уродцы... Они дергаются, ползают и кочевряжатся, надеясь, что их кто-нибудь заметит... а никто... не замечает... Одного боюсь - этой сволочи хватит ума попытаться запретить человечество». - Илья Кормильцев, автор текстов группы «Наутилус Помпилиус».
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«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Иногда советские танковые колонны просто давили гусеницами спасающихся беженцев. Когда части Советской Армии занимали населённые пункты Восточной Пруссии, то они начинали такую звериную оргию пыток, изнасилований и убийств, что это не представляется возможным описать в полной мере в этой статье. Иногда они кастрировали мужчин и мальчиков, перед тем как убить их. Иногда они выдавливали им глаза. Иногда они сжигали их заживо. Некоторых женщин, после группового изнасилования, распинали, прибив их ещё живых к дверям амбаров, а затем используя их в качестве мишеней для стрельбы» - Вильям Пирс, американский историк.
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«Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали колонну беженцев и позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек... Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают... А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а телефонисточки мои давятся от хохота... До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей...» - Леонид Рабичев, писатель, бывший фронтовик..
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«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». - Уинстон Черчилль, премьер министр Великобритании (1874 - 1965 гг.).
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«Во всем виновата Россия! Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.).
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«Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной. Я просмотрел архив одного суда за 1901-1910 гг. и меня охватил ужас от огромного количества невероятно жестокого обращения с людьми. Вообще у нас в России каждый с наслаждением бьет кого-то. И народ считает биения за полезное, так как же составил поговорку «за битого двух небитых дают». За 1917-1919 гг. крестьяне закапывали пленных красногвардейцев вниз головой так глубоко, что из земли торчали ноги. Потом смеялись, как те ноги дёргались. Или высоко на дереве прибивали гвоздями одну руку и одну ногу и наслаждались мучениями жертвы. Красногвардейцы же сдирали из живых пленных деникинцев-контрреволюционеров кожу, забивали гвозди в голову, вырезали кожу на плечах, как офицерские погоны." - Горький Максим. О русском крестьянстве (1922).
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«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.).
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«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи. Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной. Ложь - в помещике, священнике и царе. Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!» - Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
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«Русские распространяют вокруг себя довольно неприятный запах, дающий о себе знать даже на расстоянии. От светских людей пахнет мускусом, от простонародья - кислой капустой, луком и старой дубленой кожей. Отсюда вы можете заключить, что тридцать тысяч верноподданных императора, являющихся к нему во дворец первого января с поздравлениями, и шесть или семь тысяч, которые бывают в петергофском дворце в день тезоименитства императрицы, должны принести с собой грозные ароматы...» - Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.).
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«Благодарю Тебя Боже, что мы снова в Стране Казаков, на Украине. Два года, которые мы прожили в Московии, наши уста были заперты на замок, наш ум в тюрьме. В той стране никто не может чувствовать себя хоть немного свободным. Мы там забыли, что такое радость и смех. За каждым нашим шагом следили московиты». - Антиохийский патриарх Макарий III после пребывания в 1654 - 1656 гг. в Москве. Записал его писарь Павел Алеппский...
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«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики. Книг никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...» - Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..
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"Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Если бы кто подписал Иван или Петр, то потерял бы жизнь. Московиты убеждены, что вся их страна со всеми богатствами и со всеми людьми является частной собственностью царя, и он имеет божественное право делать, что захочет, с поместьями и людьми. Московиты не имеют простых моральных устоев. Учиться от чужаков хоть приличному поведению не хотят, считая свое лучшим. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами. Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель … Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновали
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Лайкнул тщательно, восторженно, с любовью к делу...
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А чего ЗЕфракция туда не съездит, это же Украина, в чем проблема?
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Благодаря тем, кто в полной снаряге стоит - Украина живет и спит спокойно!
А благодаря тем двум, в белых рубашках... ходят инспекторы из кремля... Украина уже не раз, переживала унижения и гонения. Возможно - настал очередной раз...
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Бронік поверх білої сорочки, мені нагадує стрінги поверх джинсів.
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Неудачное сравнение...стринги должны сидеть глубоко в жопе, как трусы фабрики "красная большевичка" на рускай туристке в Турции. Шоб издалека можно было принять за Дольче и Г...
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Или хотя бы гидрант, ему ведь уже 42 года, пожил...
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.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Ему главное от пуйла услышать, что он не лох.,,
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Как не прискорбно - но факт. Устали от борьбы? Получите.
Никто теперь, за Украину и задницу не подымает. Пусть преЗедент едет в кремль, там заждались...
В Вашингтоне тоже ждут, "только на словах", для галочки. Ну и чтоб демократы не сожрали.
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Прискорбен тот факт что сегодня Украина имеет очень жесткие проблемы к которым шли не один и даже не пять лет .И шли наши керманычи которых выбирали конечно мы и выгребаем мы тоже за их недальновидность,жадность ,спесивость и прямое предательство.Изадницу за нас никогда никто не поднимал-врать не надо..Порвать рубашку на груди с патриотическими лозунгами это не любовь к Украине-это желание эксплуатировать святое для людей но не для политиков.ЛЮБОВЬ К УКРАИНЕ ЭТО ОТВЕСТИ ЕЕ ОТ КРАЯ ПРОПАСТИ за которой есть сирийский вариант к примеру. Любовь к Украине это сделать из нее Швейцарию вопреки хотелкам ненавидящей кремлевской банды и ее гнид
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Скоро туди відкрито будуть їздити російські військові, політики та інша москальска шваль. Зеленський продовжує розколювати народ України. Якщо так дальше піде, то не довго він буде залишатись при владі.
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Ну, головне, щоб не Порошенко.
Как нарот і хотєл...
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Вже, вже їдуть, ідуть.А при владі товарісч Зе буде стільки скільки положєно.Мовчить нарід, бо благоденствує.Войовнича меншість не розгойдає зелений понтон малоросів, бо їх більшість.Так що вибирайте: або демократія, або хунта.
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Не смешите с СБУ одна банда малоросов и коллаборантов,Бакаев,Портнов,Мертветчук,Рябошапка,Богдан,свои люди,говорили перед выборами не делайте эксперименты во время войны,коней на переправах не меняют,хуже не будет,кричали Зеленые
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Интересно,фанаты Камертона начнут на нее гнать и,тем самым,поддерживать засРашкинского депутата? Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - Цензор.НЕТ 6680
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от зенарода ничего не осталось начали понимать, а поддержка останется только со стороны сепарни с одной и с другой стороны.
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зєнаріт чекає коли «посадят Порошенка, і наворованниє ім дєньгі раздадут народу»...
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Отлично подмечено Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - Цензор.НЕТ 2950! Прогнозирую - зебилы попрячутся как всегда, при "неудобных вопросах" или что-то начнут скулить про папередников
Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - Цензор.НЕТ 6539
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Посмотри посты ниже - уже ольгинская смена отметилась фоткой и лайками Ирина Геращенко готовит запрос в СБУ относительно визита депутата Госдумы РФ Журавлева в Золотое - Цензор.НЕТ 2405
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Только у хасапов знак СВОБОДЫ И ПОБЕДЫ вызывает отвращение!
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Еще один зебил нарисовался. При чем тут знак "V"? ты на рожу своего шута глянь Это так кривляются при исполнении национального гимна? Хотя для вас что Украина, что Шут из подворотни, что "Сваты" все одинаково.
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Не скули петя шлюшка - терпи мразь хасапская!
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Петя шлюшка? Так та шлюшка ни метра с 15 года не сдала и раком перед рамзаном не стояла. А теперь сдрысни чучмек, будешь за поребриком права качать, шваль мокшанская
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больше больше визга и фантазий и истерики петя-раша- шлюшки вы должны страдать терпеть и страдать!)))
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У тебя богатый опыт страдать? ты все должен? Соболезнований не будет. Не знаю кто там у тебя в роду терпила, но то что из семьи лохов это точно. А теперь свали фуфло номерное, мне коменты конченных лохозябликов не интересны
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+Ты права шлюшка хасапская у меня богатый опыт заставлять вас петя шлюшек подхасапских страдать ! ))))
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Отвращение выщывают ужимки бениноц обещьянки, а не то,как оно пальчики складывает.
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Все одинаковые - но и ситуация в стране ....... !Ваапще как страна имеющая 1 место в мире по пшенице подсолнечнику и меду иметь тааакое .........???? Кто виноват?
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Вы думаете вове в детстве витаминов не хватало? Возможно. ;(
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то есть у тебя задание петя - поросенок отмазать деньги хазяина и грабеж страны хозяином?))
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А при чём я к хозяину зЕленского бене?
Вы выдыхайте переодически.
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Поехал Зе в Золотое - отвели ВСУ. Теперь туда ездят рашисты . И ни одного слова с офиса ***************. Молча, гнида, сливает Украину...
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Да, зливають; і ти, один з 73/43%зебілів, зливаєте (чи навть вже злили) всі разом, прогаласуваши за коміка-хуйла відповідно до мантри ***** "кто угодно, но не Порошенко"
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Ты дурак неизлечимый или прышматовка проплаченная? В твоем дебильном высере нет не мысли ни логики.
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зйобни, дятел зебільний, щоб тебе не видно було!
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Это кто зебил, а нулеквка беспорточная? Иди похмелись вонь подретузная
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Ви 21.04. 2019 голосовали «Против Порошенка»?
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За кого я голосовал это мое личное дело. Но скажу одно без пи-жа за шута не голосил. Мне противно когда моей страной управляют рецидивисты и скоморохи. Еще есть вопросы?
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А мені раптом стало жалко 73%.
Ну, от як їм, бідним, усвідомлювати, що їхній прекрасний принц перетворився на жабу, карета на гарбуза, а красиве плаття на брудне лахміття?
Нам огидно і гірко, але ми-то знали. нас не обманули, у нас немає розчарування, ми свідомі того, що ми розумні люди, які із-за інших попали в цю сраку. Ми невинні в важких обставинах.
А їх дешево, як привокзальний наперсточник в грі "вгадай де шарік" розвели.
Оозуміти, що в тебе:
а) нічого що хотів - не буде,
б) ти власними руками все зруйнував,
в) ти дурень і це не приховати - не так і легко.

Знайдіть зебіла, приголубте, погладьте по голові!
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Мені один зебіл погрози писав, а це подзвонив і попросив вибачення. Просто він за Україну, просто облажався. А от сєпари з кожним проколом Зєлі захищають його все затятіше...
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И где реакция?
Или все заняты: депутаты дрочат и договариваются о встрече с проститутками, глава администрации президента, устраивает кулачные бои, а работать некому.
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Толку з того запиту, якщо 73/43%зебілів і сепарам-зрадникам знадобився клоун з булавою.
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Россия выдвинула новое условие для проведения вствечи в нормандском формате. Для встречи в нормандском формате президенту РФ нужна "срочная необходимость" . Исходя из требования нужно так понимать, что в данный момент, с точки зрения России никакой необходимости в переговорах нет ? Зеленкий и без нормандского формата выполняет все хотелки Путина? Путин откровенно смеется над Зеленским.
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а где смех Зелебобика, над кем он смеется, что-то не слышно. дома на кухне с женой над Украиной.
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Багато хто з друзів прокоментував під моїм жартівливим постом про жалість до обманутих зебілів в дусі, що вони "нічого не зрозуміли".
Може, це трохи наївно, але я от не розумію, що тут не розуміти?
Згадаймо передвиборчу істерику і станемо на місце пересічного зе-виборця, в міру коритного, в міру патріотичного - таких серед їхніх виборців десь відсотків 30%: нові обличчя передбачали якусь невидану якість (хоч прямо про якість і не говорили), "злом системи", відмову від всіх старих політиків, зниження тарифів і, взагалі, небачене покращення, бо відомо, що зарплат і пенсій по тищі баксів немає, бо Порошенко краде.
Що ми бачимо?
Покращення життя? Немає від слова "взагалі". І не передбачається (бо не Порошенко крав, а країна бідна, але це вже вища математика, я розумію).
Так, багато нових облич, які не встигаєш запам'ятати, або навпаки - Богдан, від якого вже всіх нудить. І жодного розвиднення.
До того ж до влади повернулись якісь зовсім вже мохнаті ригівські пики, випускаються на волю колаборанти і не саджаються корупціонери, не повертаються гроші в бюджет, - взамін кучерявий нахабний гоготальник Коломойського.
На фронті ми відступаємо. В політиці з'явилось невидане примимрення, що вже відчувається як приниження і зрада, звісно, якщо ти не вболівальник за Мордор.
Зовнішній вектор - провалено. Звідти теж доносяться не позитиви, а плювки. Виявляється то все ж таки зусиллями Порошенка і МЗС Клімкіна до нас були прихильні, а не тому що український народ такий офігенний.
Громадські настрої - розгубленість, втома і безнадія (що саме ці настрої - видно по поведінці людей в транспорті і побуті: рівень дрібного хамства виріс, а це якраз ознака загальної подавленості. Перевірено мною на підставі спостережень з 2004 року: як тільки є оптимізм - побутова культура зростає, навпаки - падає. За Ющенка зростала, за Януковича впала, за Порошенка зростала, зараз падає).
Невидані високі зарплати і пенсії, низькі тарифи, справедливість, прозорість - все розвіялось як сон золотий (бо гарувати треба, а не вірити в волшебніка в голубом вєртольотє © ).
Назвіть хоч якусь соціальну групу, у якої зараз позитивні очікування: пенси, учителі, журналісти, військові, ФОПи, офісні працівники? Хто?
Ба навіть ці настрої можна було розгледіти серед тусовки ядерних прихильників Зеленського, що вчора прителіпали його підтримувати, це ж вони принесли плакат про надто швидкий соціальний ліфт, який їде не для всіх. Навіть цих упоротих ідіотів щось муляє.
Країну занурили в якийсь гібрид кучмізму-янучизму.
Навіть якщо ніхто не признається, але якщо ти не несеш за обідом ложку в вухо - ти смутно вже відчуваєш, що тебе нає*али.
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Я тебе, Андрію, в цій частині повністю підтримую.
Але як донести ці розумні речі в бошки... та хоча би в мізки націоналістів..., ну, хоча би таких дятлів, як Frol Fedoroff??
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Сиди на очке ровно, зебильное недоразумение. Еще раз мой ник вспомнишь , ятебя шалошовка на ноль помножу. Из спама-баяна, кончита, не вылезешь
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""Слуги" любят повторять - за нас, за "партию мира" проголосовало 73%, и мы выполняем их волю. Это ложь. За мир голосовало 99% украинцев. Никто в Украине не хочет продолжения гибели своих сограждан. Но люди голосовали за прекращение огня, а не за присоединение Украины к ОРДЛО. "Слуги" иезуитски подтасовывают волю избирателей, называя "миром" капитулянтское "воссоединение с ОРДЛО"."(с)
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А Ирочка не хочет наконейц то ответить Хорватскому МИД почему вместо детей АТОшников в Хорватию поехали отдыхать дети начальников ? Или уже ответила и послали Европу и НАТО на .... как и все порохо-шлюшки????
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Что за дура, это неподконтрольная территория, так что может сделать СБУ или МИД, как будто при Пете в Донецк не мотались депутаты и прочие чинуши с рашки.
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Получается,что Камертон не отличается от предыдущего президента?
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При чем здесь камертон или петя, вот что она хочет от СБУ, что они конкретно могут сделать чтоб предотвратить поездки российских чинуш в ОРДЛО. А МИД может максимум очередную ноту протеста которой подотрутся. Тем более визит этого депутата был согласован с ОБСЕ которые его и сопровождали.
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мотались, и делали замечания, накладывали запрет. ты спал 5 лет или с дуба свалился?
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Какой они нахрен запрет накладывали, смешно просто.
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А кто превратил Золотое в неподконтрольную Украине территорию? И где обещанные патрули МВД?
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Так у нас свободно ходят по украинской земле и те , кто отдал Крым. Где запрос в СБУ по этому поводу?
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Ти рвалася в Крим з автоматом, але тебе завернули в військоматі, Наташа?
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І ви ходите і Турчинов ходе і міністри того часу ходять,правда,вони часу не згаяли при Петі збагатилися в рази, як і сам соєвий "король"...
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Ирка-дырка.
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Бакалов снова промямлит - не хотели раздражать ихтамнетов и сорвать такое важное для зё и ***** перемирие.
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От же шалава борыжна! Хочет поссорить владимлександрыча с владимвладимырчем. Доколе!
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Вначале Геращенко договорилась с этим кацапом о его визите, а потом пишет запрос.
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Чойт якось мало зебнів які хрюкогавкають про падлюку Геращенко яка проти братушок.
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Запыт надо давать Пеце,который должен быть в клетке
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Выразят ну ооочень глубокую озабоченность.
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Петя - скот хочет сообщить всему небу- как его хазяина имеют на стадионах ))))
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"требует жесткой реакции" )))))))))) у Слуг Уродов эрекция! им не до реакции.
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Официально: Ирина Луценко сбежала в Лондон

03.11.2019 Алина Масич

Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа, сообщил собеседник в аппарате Верховной Рады

По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья.
Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.
О решении Луценко сложить мандат лидер партии «ЕП» Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.
Ранее мы писали, что жена экс-генпрокурора Юрия Луценко экстренно бежала в Лондон с 5 черными чемодана, а также о том, что супруга отставного генпрокурора Ирина Луценко фигурируют в целом ряде уголовных дел, поскольку фирмы женщины третьего тысячелетия часто выступали прокладками для вывода средств из Украины в офшоры.
В 2017-м году первый заместитель главы СБУ Павел Демчина разоблачил бизнес-схемы жены генпрокурора Ирины Луценко: речь шла об огромном состоянии супругов генпрокурора и нардепа.
«За всеми этим схемами Луценко скрывает от глаз общественности огромное состояние, поскольку весь свой бизнес через оффшоры оформлен на жену», - сообщил источник в спецслужбах.
Теперь на эти средства семья Луценко покупает «хатынку» на берегах туманного Альбиона - в центре Лондона.
Также коллекцию картин и драгоценностей, фигурирующих в декларации политиков, они разместят в загородном английском поместье - сделка по покупке будет закрыта на этой неделе.
Вполне возможно, что чета Луценко будет там устраивать светские приемы для своих - ведь в Лондоне сейчас коротает время весь цвет «рошеновской аристокаратии», начиная от Порошенко и Гонтаревой и заканчивая Игорем Кононенко и Валерием Гелетеем.
Правда, Великобритания - очень ненадежная «крыша» - как правило, через несколько лет, она начинает «потрошить» политических эмигрантов, а потом или выдает их в руки отечественного правосудия или их жизнь обрывается загадочным образом.
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Зе команда сдает все за бабки кацапам начиная от национальных интересов Украины ....
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