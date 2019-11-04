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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2919) долг (1102) Нафтогаз (2764) Витренко Юрий (67)

 Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $3 млрд, - Витренко

Сумма долга российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского арбитражного суда увеличилась до 3 млрд долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" такую сумму за то, что не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту.

"Сейчас по решению Стокгольмского арбитража Газпром нам должен 3 млрд долларов", - отметил Витренко.

Кроме того, Витренко отметил, что компания и в дальнейшем будет решать все споры с "Газпромом" в Стокгольме.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" направил новые исковые требования против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, - Витренко

Долг Газпрома перед Нафтогазом вырос до $3 млрд, - Витренко 01
Долг Газпрома перед Нафтогазом вырос до $3 млрд, - Витренко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3157620
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы вы так спешили отводить войска, как пуйло спешит отдавать Украине долги, цены вам не было бы...
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Та нарід розраховує на трілліарди з «Офшоров Порошенкі»...
Шо ті нещасні 3 мільярди...
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Когда россея начнет платить по счетам и соблюдать все пункты международных договоров в мире произойдут очень большие позитивные изменения ... НО это из области фантастики !!!!!
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Если бы вы так спешили отводить войска, как пуйло спешит отдавать Украине долги, цены вам не было бы...
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И это есть очень хорошо по многим причинам.А платить кацапам придется как бы они ни брызгали пеной
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Когда россея начнет платить по счетам и соблюдать все пункты международных договоров в мире произойдут очень большие позитивные изменения ... НО это из области фантастики !!!!!
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Але ж нова влада України, вважає інакше.
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я знаю чем надо долг взыскивать ... как только россия выставит их новинки ВПК на международных выставках-продажах , так сразу их арестовывать и завозить в Украину по цене металлолома ....
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Это у кацапов национальная традиция такая - отдавать долги по решению суда, с пеней и штрафами, причем деньгами с продажи конфискованного имущества. Шо у рядового кацапа, шо у крупнейшей ихней корпорации.
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Та да. Все долги по делу ЮКОСа отдали до копеечки!
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правильный вопрос. только в такой непопулярной теме ни одного кассаба нету. Сложно им рассказывать о вяличии и богатстве изгойки 404.
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Тоді я запитаю, та хоча би одного з 73/43%зебілів: "Wevelsburg, де безкоштовні тарифи, та хоча би за газ?Ви всі галасували за них разом!"
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я за штейна не голосовал. и на счет газа. ты не подскажешь, когда потужно отреформировали цены на газ? это часом не при свиновальце?
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може, і не голосував, так гАлАсував, і досі гАлАсуєш, зебіл. А ціни на всі товари, в т.ч. компослуги, і за робочу силу, мають бути ринковими. Це - якщо серйозно, баз елементів сарказму.
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Нічого. Зеленський відмовиться від того боргу, щоб не провокувати росіян.
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Рано радоваться. Нелох подарит этот долг *****. Дебилы, б.лять!!!
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Та нарід розраховує на трілліарди з «Офшоров Порошенкі»...
Шо ті нещасні 3 мільярди...
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Барига обікарав Україну на півроку вперед. Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $3 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7403
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За то кацапсячие СМИ для кацапобыдла впаривают, что ***** типа с барского плеча решил все таки прокачивать газ по нашей ГТС дабы она не развалилась мотивируя тем, что народ Украины не виноват, что нами правит хунта и от развала ГТС мол мы пострадаем. А кацапье возмуШШаИться, что их фюрер беспАкоится больше о бандеровцах чем о свАем народе Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $3 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9877
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Для транзиту через Україну Моржовія вимагає обнулити претензії, а для побалакати Вовіка з Вовіком - вивести українське військо з української землі. Така геополітика....
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А нелох ещё на обнуление претензий не согласился?
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Только Украине можно продавать газ и оказаться в долгу.
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Для Вітренка борг Газпрому цікавий лишень як можливість урвати з нього відсоток премії...
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якщо 99% доходу з того боргу (нехай не зразу, а згодом) надійде в держбюджет; а 1% на премії персоналу - то які проблеми? Хіба що для совка: жадоба.
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