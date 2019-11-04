 Массовый мор рыбы на Херсонщине: погибло более 2 млн особей, местные жители уже собирают их для продажи

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время селекторного совещания в Херсонской ОГА в понедельник, 4 ноября, сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько.

"По предварительной информации, больше 2 млн особей рыбы погибло. На сегодня это еще не окончательная цифра, будет подсчитываться ущерб, причиненный окружающей среде", - отметил Попутько.

По его словам, на месте происшествия работали представители департамента экологической инспекции Черного моря, следственно-оперативная группа Голопристанского отделения полиции.

Были отобраны пробы воды, их доставляют в Одессу для проведения лабораторных исследований. Предварительно рассматривается версия того, что во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине, и вышел сероводород, повлекший мор рыбы.

"Поскольку рыба из лимана (Днепровско-Бугского лимана. - Ред.) заходит на зимовку именно в такие места, там, где есть глубины, к сожалению, такая ситуация", - говорит Попутько.

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Как отметил директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА, на территории карьера ощущается сильный запах сероводорода, а по территории - нет.

Также он отметил, что для выяснения причин, повлекших массовую гибель рыбы, необходимо привлечь представителей Гоструда, поскольку есть подозрение, что был нарушен процесс добычи песка. Он также отметил необходимость проведения мониторинга местных рынков Госпродспотребслужбой, чтобы не допустить продажу погибшей рыбы, поскольку местные жители едут на место мора собирать рыбу.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил собрать комиссию ТЭБ и ЧС по этой ситуации.

"Я считаю, что это чрезвычайное происшествие ... Если мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить количество рыбы в наших естественных водоемах и допускаем такие действия, то мы что-то делаем неправильно", - отметил Гусев.

Как сообщалось, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил разобраться в ситуации с массовой гибелью рыбы неподалеку от Херсонского морского торгового порта. В ОГА сообщили о гибели густеры, карпа, тарани.