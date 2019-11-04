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Все про:рыба (168) Херсонщина (833) Попутько (1)

 Массовый мор рыбы на Херсонщине: погибло более 2 млн особей, местные жители уже собирают их для продажи

На Херсонщине, в Голопристанском районе, на территории карьера Херсонского морского торгового порта, где добывают песок, погибли, по предварительной информации, больше 2 млн особей рыбы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время селекторного совещания в Херсонской ОГА в понедельник, 4 ноября, сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько.

"По предварительной информации, больше 2 млн особей рыбы погибло. На сегодня это еще не окончательная цифра, будет подсчитываться ущерб, причиненный окружающей среде", - отметил Попутько.

По его словам, на месте происшествия работали представители департамента экологической инспекции Черного моря, следственно-оперативная группа Голопристанского отделения полиции.

Были отобраны пробы воды, их доставляют в Одессу для проведения лабораторных исследований. Предварительно рассматривается версия того, что во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине, и вышел сероводород, повлекший мор рыбы.

"Поскольку рыба из лимана (Днепровско-Бугского лимана. - Ред.) заходит на зимовку именно в такие места, там, где есть глубины, к сожалению, такая ситуация", - говорит Попутько.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Массовый мор рыбы зафиксировали в Днепре на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Как отметил директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА, на территории карьера ощущается сильный запах сероводорода, а по территории - нет.

Также он отметил, что для выяснения причин, повлекших массовую гибель рыбы, необходимо привлечь представителей Гоструда, поскольку есть подозрение, что был нарушен процесс добычи песка. Он также отметил необходимость проведения мониторинга местных рынков Госпродспотребслужбой, чтобы не допустить продажу погибшей рыбы, поскольку местные жители едут на место мора собирать рыбу.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил собрать комиссию ТЭБ и ЧС по этой ситуации.

"Я считаю, что это чрезвычайное происшествие ... Если мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить количество рыбы в наших естественных водоемах и допускаем такие действия, то мы что-то делаем неправильно", - отметил Гусев.

Как сообщалось, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил разобраться в ситуации с массовой гибелью рыбы неподалеку от Херсонского морского торгового порта. В ОГА сообщили о гибели густеры, карпа, тарани.

Источник: https://censor.net.ua/n3157614
 
 
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Скоро вдоль трассы свежая копченая и вяленая рыбка по хорошей цене Массовый мор рыбы на Херсонщине: погибло более 2 млн особей, местные жители уже собирают ее для продажи - Цензор.НЕТ 2155
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Местные соберут...завялят-закоптят...и на рынки Украины отправят...
Пртятного аппетита..
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не прпадати же добру...хай квітне ботулізм по всій країні...амінь!
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А голови цим сапиенсам дани, чи не вистачило??? Скільки треба лікувати народ, щоб не купував всякий непотріб? Звісно, всього не врахуєшь, життя воно таке. Але ж, купуючи гриби, рибу, консерви в незрозумілих умовах (проте дешево) треба розуміти, що ризикуєш кратно сильніше.
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Та хрен его знает! Ранее, я спокойно покупал рыбу, на рынках Мариуполя. Сейчас- не покупаю, только живую. Откуда все эти опасности появились???
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Если поставлю сетку и поймаю 1 кг на закуску, назовут браконьером, и оштрафуют на 2-3 тыс.
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Сам рибалка... правда суто спортивні засоби. Але за зайві гачки і час лову можуть порадувати. Так...
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Натомість піску тепер буде, хоч завались.
Людина - єдина істота схильна до самознищення.
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А я пару раз возил песочек, из Херсона, лет 30 назад. Грузили не в порту, помню, а "затонах". Никогда бы не подумал что его добыча чревата такими рисками.
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Массовый мор рыбы на Херсонщине: погибло более 2 млн особей, местные жители уже собирают их для продажи

Це шоб и люди подохли ? Это получается , шо херсонские ублюдки хотят убить граждан Украины , да ? Массовый мор рыбы на Херсонщине: погибло более 2 млн особей, местные жители уже собирают их для продажи - Цензор.НЕТ 1146
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Правильно, зачем добру пропадать. В конце концов они же не будут сами ее есть.
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Дело по статье "Экоцид" заведут или скучно на мелочи отвлекаться?
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"Хороша закуска - вялена зубатка.
И подать не стыдно, и сожрут не жалко"
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