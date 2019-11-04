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 Крым все больше превращается в территорию, похожую на СССР, - Чубаров

Оккупированный Россией Крым превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет.

"Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма – есть благо, уже совсем не надеются на это. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи. Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение. Хотя изменения тоже заметны – это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост", – рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, жилье часто строится для "сотрудников карательных органов", особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе.

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"Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России. С одной стороны они вытесняют крымских татар, но этого им мало, чтобы кардинально изменить ситуацию. Поэтому они не только целенаправленно переселяют военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения – есть специальные программы по кредитованию, оказанию помощи в обустройстве при переезде", – отметил Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/n3157612
 
 
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В Крыму негде работать, а переселенцев при малейшем коллапсе социальных подачек оттуда как ветром сдует.
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А что, там массово закрываются предприятия? Торговые порты пострадали из-за санкций, вот пожалуй и всё.
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Поэтому они не только целенаправленно переселяют военных и сотрудников карательных органов с семьями, но и способствуют переселению гражданского населения - есть специальные программы по кредитованию, оказанию помощи в обустройстве при переезде.


Можно ссылку на подобные программы для гражданского населения?
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Похоже Чубаров прировнял Крым к Дальнему Востоку или к Крайнему Северу империи
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так писдеть-не мешки ж ворочать.этого у Чубарова не отнять
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А деж його татарский батальйон по визволенню Криму..? Обіцяв, обіцяв....
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Судя по всему Чубаров из Крыма вещает. Своими глазами видел
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Видимо "строительство дорог, крупных объектов, жилья" у Чубарова стойко ассоциируется только с СССР и вызывает резкий негатив. Это что скрытая пропаганда врага?

Толи дело заниматься самозахватом земель и кабаки у моря строить, при этом не платить налогов, находиться под крышей Меджлиса, не оформлять официально сотрудников и не выполнять санитарные нормы... Вот это свобода и демократия по Чубарову.
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Может это и хорошо. Пусть ностальгирующие о совке воочию увидят все "прелести" совковой жизни. А то они видят только посты пропагандонов кацапсячих в соцетях типа (и стакан никто не вАрАвАл, спички стоИли 1 кАпейку, сколько можно было купить на срубель ну и пр. лабуду) И верят же , что в совке была жизнь прекрасна...
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А она была похожа на Швейцарию? Тот кто бывал в АРК после октября до мая, видели эту #опу совка все годы Украины.
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а вроде говорят там строительный бум дорог денег не считают и какую то самую большую мечеть для татар строят
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