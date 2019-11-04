 Рассчитываем, что к декабрю Кабмин передаст на приватизацию около 500 предприятий, - глава ФГИ Сенниченко

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко заявил в интервью ЛІГА.net, опубликованном 4 ноября, что рассчитывает к декабрю на решение Кабинета Министров о передаче около 500 госпредприятий на приватизацию, передает Цензор.НЕТ.
"Первый мой месяц был связан с тем, чтобы стратегию работы фонда положить в план и тактику. Мы детализируем, что мы делаем за неделю, разрабатываем статус приватизации малых предприятий, выцарапываем вместе с Министерством экономики непрофильные предприятия из других министерств. Зачем министерствам и ведомствам содержать свои коневодства, свиноводства, яхтклубы и т.д. Рассчитываем, что до декабря будет принято решение Кабмина о передаче на приватизацию около 500 предприятий. Запрос был на 800. Смотрим, кто передает нам эти 500 объектов и как", – сказал Сенниченко.
Он добавил, что решение о приватизации принимает Кабмин, но отдельные министерства тоже должны формировать свою политику.
"Сейчас они рассматривают список на передачу – по каким-то объектам дают согласие, по каким-то нет. Часть, полный мусор, пойдет на ликвидацию. Министры не против в целом избавляться от непрофильных активов, но как только решение опускается на уровень завхозов, сразу выясняется, что все это нужно и без этого министерству никак не прожить… Дальше я работаю с бюджетом. Бюджет был сверстан еще до моего назначения. Чтобы выполнить мегафункции, возложенные на нас, нужны деньги", – продолжил глава ФГИУ.
Сенниченко отметил, что речь идет "о хотя бы 5% с поставленных планов по доходам в 16 млрд грн".
"Средняя зарплата в ФГИ – 12 000 грн. У Национального телевидения и радиовещания – 17 000 грн. Можно нам хотя бы такую же? Будем делать реорганизацию, вводить премии для сотрудников, привязанные к конкретным задачам и KPI. Будем прощаться с неэффективными. Хочу, чтобы люди здесь работали за зарплату, а не за внешние вливания, и гордились, что они работают в ФГИ", – заявил глава Фонда.
Хрещений батько всіх "слуг" досточтімий Коломойський після відвідування кабінета президента може називати міністрів "дебілами" та "покидьками".
Його креатура на посаді голови комітета ВР з міжнародних відносин Яременко може місяцями на робочому місці обирати собі мадам на утримання та переписуватись з повіями.
Його енергетичне юноє дарованіє Герус лобіює поставки російської електроенергії та спокійно проводить правки через монобільшість.
Його депутати посилають всіх "в жопу", йдуть на ефіри з Пушиліним, розповідають про надувних жінок, отримують хабарі, відбілюючись цирком із поліграфами імені Дубінського-Арахамії, а не слідчими діями.
Куди не ткни - ліцемірство, кумівство, брехня, скандали та телевізійні постановки.
Тому в бійку між веселим головою АП Андрєєм Іосіфовічєм та молодим, але досвідченим лейтенантом СБУ Іваном Гєннадієвічєм, натурально, повірити практично неможливо, то всьо "парахаботікі" типу Кошкіної.
Ви шо, такі достойники з бездоганною репутацією та величезними досягненнями останніх шести місяців, он і прес-служба ОПи заперечила, а вони брехати не стане, не вперше зуб дає.
захочуть якісь нормальні цивілізованні країни ознайомитися з головою опу, а там... дєбіл якийсь
І пєрєстал, єврей молітся Богу,
І пєрєсталходіть он в сінагогу,
Он кнейч свой вибросіл, сбріл пейси, стал он франтом,
І нине чіслітся народним дєпутатом!
А в цей час десь гірко плаче один настаящій палковнік.
Да, и премьер министр то же ПЕРЕДАСТ.