 Рассчитываем, что к декабрю Кабмин передаст на приватизацию около 500 предприятий, - глава ФГИ Сенниченко

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко заявил в интервью ЛІГА.net, опубликованном 4 ноября, что рассчитывает к декабрю на решение Кабинета Министров о передаче около 500 госпредприятий на приватизацию, передает Цензор.НЕТ.



"Первый мой месяц был связан с тем, чтобы стратегию работы фонда положить в план и тактику. Мы детализируем, что мы делаем за неделю, разрабатываем статус приватизации малых предприятий, выцарапываем вместе с Министерством экономики непрофильные предприятия из других министерств. Зачем министерствам и ведомствам содержать свои коневодства, свиноводства, яхтклубы и т.д. Рассчитываем, что до декабря будет принято решение Кабмина о передаче на приватизацию около 500 предприятий. Запрос был на 800. Смотрим, кто передает нам эти 500 объектов и как", – сказал Сенниченко.

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Он добавил, что решение о приватизации принимает Кабмин, но отдельные министерства тоже должны формировать свою политику.



"Сейчас они рассматривают список на передачу – по каким-то объектам дают согласие, по каким-то нет. Часть, полный мусор, пойдет на ликвидацию. Министры не против в целом избавляться от непрофильных активов, но как только решение опускается на уровень завхозов, сразу выясняется, что все это нужно и без этого министерству никак не прожить… Дальше я работаю с бюджетом. Бюджет был сверстан еще до моего назначения. Чтобы выполнить мегафункции, возложенные на нас, нужны деньги", – продолжил глава ФГИУ.



Сенниченко отметил, что речь идет "о хотя бы 5% с поставленных планов по доходам в 16 млрд грн".



"Средняя зарплата в ФГИ – 12 000 грн. У Национального телевидения и радиовещания – 17 000 грн. Можно нам хотя бы такую же? Будем делать реорганизацию, вводить премии для сотрудников, привязанные к конкретным задачам и KPI. Будем прощаться с неэффективными. Хочу, чтобы люди здесь работали за зарплату, а не за внешние вливания, и гордились, что они работают в ФГИ", – заявил глава Фонда.

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