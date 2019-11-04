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 Общество
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Все про:поезд (740) Укрзализныця (1732) Кравцов Евгений (101)

 "Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов, - Кравцов

"Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов. В частности, это подвижной состав, используемый на маршрутах поездов класса Интерсити +.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис", - сказал руководитель компании.

Кроме этого, он напомнил, что "Укрзализныця" установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначит 35 дополнительных поездов к новогодним и рождественским праздникам, - Кравцов

"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт "Борисполь", - сообщил Кравцов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157606
 
 
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Швидкісні потяги по роздовбаних коліях. "Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов, - Кравцов - Цензор.НЕТ 3902
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уже 30 лет планируют...
а покойный Кирпа, взял и сделал...
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угу.......в Китае за ГОД!!!! построили 50 мостов и виадуков.
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Аж на 10 одиниць! За пять років! Ніфіга собі "прорив"!?
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в цене на билеты отразится, на скорости - нет.
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