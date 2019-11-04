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 Общество
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Все про:медицина (1881) Минздрав (2068) скорая (226)

 Единую диспетчерскую службу экстренной медицины введут в каждом регионе до конца 2019 года, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины заявило, что к концу 2019 года все регионы страны получат единую оперативно-диспетчерскую службу экстренной медицины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минздрав.

Одной из составных частей пилотного проекта являются закупки автомобилей, оборудования и программного обеспечения для диспетчерских и оснащение центров подготовки сотрудников экстренной медицины.

На пилотный проект на 2019 год в государственном бюджете был заложен почти миллиард гривень. Средства, выделенные для улучшения материально-технического состояния и обучение специалистов, распределены между регионами для проведения закупок на местах. В государственном бюджете 2019 года, впервые за много лет, были заложены средства именно на развитие экстренной медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава.

Экстренная медицинская помощь в 2020 году станет частью гарантированного пакета услуг, который будет оплачиваться Национальной службой здоровья Украины по договору. Требованиями для подписания договора являются: единый центр экстренной медицинской помощи в регионе с центральной оперативно-диспетчерской службой и статус коммунального некоммерческого предприятия.

Введение единой диспетчерской службы на регион значит, что каждый украинец сможет позвонить на номер 103 и быть уверенным, что при необходимости к нему будет направлена ближайшая бригада экстренной медицинской помощи - даже если она будет из другого района или области. Кроме того, создание современных диспетчерских служб позволяет

  • уменьшить время обработки вызова от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;
  • улучшить норматив проезда на экстренные случаи - до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;
  • в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;
  • собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157605
 
 
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Ничего это не изменило к лучшему. Во многих регионах уже ввели единую службу и что? Областные диспетчера разве знают адреса в городах лучше, чем местные? Разве может область знать что и где происходит на местах как быстрее доехать скорой на вызов.Мало того, диспетчера в областях просто тупые как валенки и посылают тупо машины от фонаря, даже не зная ,где она находится в данный момент и есть ли машина поближе. В итоге опоздания на вызова увеличились иногда до 2 часов. Вот это реформа так реформа.
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будем дзвонити тепер до роботів колцентру
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Она уже создана и введена с 2017 года.Это для кого сообщение?
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Вот упрямые,вот навязчивые идеи:диспетчерские,доезды...
Не хватает медперсонала,водителей!
Не хватает катострофически!
Некому выезжать!
Мизерная зарплата!
НАЧИНАТЬ НАДО С УКОМПЛЕКТОВКИ КАДРАМИ С ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТОЙ!
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