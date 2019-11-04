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 Общество
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 "Укрзализныця" назначит 35 дополнительных поездов к новогодним и рождественским праздникам, - Кравцов

"Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Круглогодичных и дополнительных поездов достаточно, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", -  сказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, в целом "Укрзализныця" планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

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Он также добавил, что компания продолжает изучать вопрос запуска новых международных железнодорожных маршрутов.

"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - уточнил глава "Укрзализныци".

Источник: https://censor.net.ua/n3157603
 
 
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Да и цену подымут раза в 2 на праздники. Как в прошлом году!
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