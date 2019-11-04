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Все про:госбюджет (675) Гончарук_Алексей (234)

 Гончарук о проекте госбюджета-2020: "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита"

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что доработанный проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита.

Об этом он написал на своей странице в Facebook., передает Цензор.НЕТ.

"Вчера правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению… Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать", - отметил Гончарук.

Также, комментируя проект документа, премьер подчеркнул, что государство должно не мешать, а наоборот создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается.

"Высшая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них - медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи", - добавил Гончарук.

Премьер добавил, что в проекте много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста, за счет чего будут средства, чтобы повышать социальные стандарты.

Среди прочего Гончарук анонсировал, что 5 ноября в 11:00 правительство всем составом представит проект госбюджета-2020 онлайн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета-2020 и сократил предельную численность работников РГА

Источник: https://censor.net.ua/n3157598
 
   
 Топ комментарии
 
Да ты шо？ а какие же налоги повышали при приняти бюджнта...ранее？ ЕСВ в два раза снизили...было....ЕСВ с работников убрали совсем...было...
А повышение налогов...это плод воображения твокго зеленого воспаленного мозга？
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ну для ещё более успешного сокращения дефицита можно пенсии уменьшить
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Датишо, правда?
Ну по першому кварталові подивимось. Бо намалювати можна красиво - вірю.
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Не бюджет,а золото. Правда зарплати і пенсії підвищаться можливо на рівень інфляції.
А де бабло від повного знищення конробасу, та викоріння корупції і розкрадання держбюджету? Чи то було виборче ла-ла-ла.
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О брехуни, підвищення мінімалки з першого січня автоматично підвищує податки для ФОПів які на єдиному податку та виплату всім ФОПам единого соціального внеску.
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ну для ещё более успешного сокращения дефицита можно пенсии уменьшить
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Да ты шо？ а какие же налоги повышали при приняти бюджнта...ранее？ ЕСВ в два раза снизили...было....ЕСВ с работников убрали совсем...было...
А повышение налогов...это плод воображения твокго зеленого воспаленного мозга？
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ПЕТЕкантропы в "доляр має бути не вище 10грн" поверили ))
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Хотелось бы услышать ,а какие налоги повышали в бюджетах 15-19 годов.Или это вброс для зеленых лохов?
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Это не вброс...это в очередной раз зебобикам в морды поссали...и как обычно назвали назвали это "божьей росой"...
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Во время войны такого не может быть при родне,наверное по договорённости Московия помогает своей бывшей колонии,а Медведчук всё это соединяет. "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита", - Гончарук прокомментировал проект госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 6591
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В то время как космические корабли.... Какой там ВВП вы говорите? 40%+1 или больше? "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита", - Гончарук прокомментировал проект госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 1136
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Лошара Маск сказав, що українські говноракети найкращі у світі після його говноракет, про руцкіє мегасупер астрокораблі він унило промовчав. "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 108
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Два дня назад.
Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Корабль должен доставить на МКС 3750 кг полезного груза, в том числе экспериментальную духовку

Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКСЗапуск ракеты-носителя в США
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Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" 2 ноября вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на Международную космическую станцию ​​3750 кг полезного груза, в том числе экспериментальную духовку.

Об этом сообщила пресс-служба Конструкторского бюро "Южное".

Известно, что украинское бюро разработало основную конструкцию первой ступени ракеты.
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Не далее как позавчера к МКС стартовала очередная ракета Antares...

В частности, основная конструкция первой ступени Antares разработана Конструкторским бюро "Южное", изготовлена "Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА" и "РАПИД" (Чернигов). .

И это уже 13-й полет...
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Гандон - фантастичный - но так хотят зебилы ,значит так будет - наслаждайтесь)))
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Краще буть порохоботом, чим зеленим ідіотом
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В конкретно твоем случае одно другому не мешает. "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 5310
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Хто не підтримує Зе, не дивиться Г-Г і сватів - той автоматично порохобот і мародер, по собі знаю. "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 9691
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Мер Днепра Филатов заявил,что правительство забирает у местного самоуправления аж 160 млрдов грн!!!!Теперь понятно за счёт чего Гончарук уменшилт дефицит бюджета и долги!!!)))
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да, у нас тоже на райсовете огласили новую политику - по максимуму "выдоить" местные бюджеты, чтобы обнулить или минимизировать поступления сверху. типа, спасение утопающих - дело рук..
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1. Про вчителів такі не згадали
2. Субсидії зменшено (раніше комунальні платежі не повинні були перевищувати 15% сімейного доходу. Зараз зебуїни змінили на 20%)
3. .... там ще багато "покрашань" є. Читайте проект та порівнюйте з по переднім.
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Скоро Гройсю зубожілі будуть вважати янголом. "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 4140
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Головне оборона. Контррозвідка. І унфікація. Війну в Україну та територіальні втрати привели пацифісти що не фінансували армію, СБУ яка була перевербована з ніг до голови. І борці "за права меншин".
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Ага. Просто из местных бюджетов деньги стырят и все
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На сколько больше сельских амбулаторий построит честная власть простых людей из народа по сравнению с прошлой властью барыг? Правильно понимаю, что если сейчас никто не краде, то нарид может рассчитывать на увеличение в разы?
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Тебе же самокатчик рассказал на 40%.Правда пока только минус только за октябрь 8 миллиардов,но это ничего,вы главное зеленые уши настройте на волну,пардон на сваты или квартал!
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Субсидии уменьшили, планируемую надбавку учителям убрали, расходы на ВСУ сократили, у местных бюджетов забрали 160 арбузов, Бабломойскому, правда, компенсацию приготовили, ну, а так деыицит на пару копеек сократили
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"Впервые ....."

Десь я таке вже чув.
О пригадую, на базарі - де зазивали в шапіто.
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Порозпродують все разом землею і діфсіт скоротять.
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це зебіли так намалювали, а буде навпаки.
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"...поэтому все налоги мы повысим еще в этом году" "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 5012
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Не пойняв...
Чи зебіли вчергове брешуть "без повышения налогов и с сокращением дефицита"???
А оті закони з підвищенням оподаткування, зокрема, зі збільшенням рентної плати (закони 1209 та 1210 https://blog.liga.net/user/gkatamadze/article/34916)? А збільшення оподаткування ФОПів (закон № 2338 «Про внесення змін до Податкового кодексу України про заходи щодо детінізації обігу товарів і послуг» https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-vnesen-zakon-o-podnyatii-obemov-doxoda-dlya-flp)??? А, що, в другому читанні нардеповські мажоритарні хотєлки не пройдуть, і не буде збільшення порго дефіциту бюджету? А, якщо голосів за бюджет не вистачить?
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Гончарук о проекте госбюджета-2020: "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита"
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Бюджет України недоотримує 8 млрд грн щомісяця, тому реально це зробити підняттям цін та зниженням зарплат.
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"Высшая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей ". Конкретно будет так:

- социальная защита и обеспечение: уменьшение с 8,7% ВВП в 2018 г. и 8,3% в 2019 г. до 7,0% ВВП по прогнозу на 2020 г.;
- здравоохранение: уменьшение объемов финансирования с 3,3% ВВП в 2018 г. и 3,2% в 2019 г. до 2,9% ВВП в 2020 г.;
- образование: уменьшение с 5,9% ВВП в 2018 г. и 6,2% в 2019 г. до 5,6% ВВП в 2020 году.
Зато увеличиваем расходы на содержание себя, любимых...
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Они этого не обещали но сделали-налоги повышать не будем. Радуйся народ- Так что ли этого Земляпродавца надо понимать.
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А де головні зебільні брехуни, які почнуть переводити стрілки на Порошенка?
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...Впервые без повышения налогов ..."продажей" украинской ЗЕМЛИ ... и додеребаниванием самых "сочных" кусочков народной собственности ...всего один раз в жизни ...
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...и про#банным строительством 35 хранилищ для снарядов, переводом бабок из нужных статей расходов в СНБО набитое долбо#бами и предателями. свернутую мед реформу и программу доступных лекарств.
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А от Арахамія повідомив про дефіцит у 20мільярдів $.
То хто говорить діло?
Вреженя - ніхто. Всі брешуть.
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с Нового года Гончарук на свежий воздух, чувак вообще не понимает как управлять страной...
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Я бачу президентом Яременко, бо при ньому усі жінки будуть щасливі
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Не пали пацана Яременка, може зараз цей запис журналісти знімають...

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Це ваша найкраща людина, бо за таких ти голосував "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 7371
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Не маж вавки ЗЕленкою! А то скрізь ЗЕлені чортики будуть ввижатись...
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Не , не надо. Странно что под этого "выдающегося дипломата и патриота" фсбэшники еще девок не подложили. Таких вербовать раз плюнуть. К сожалению таких тупоголовых керманычей сейчас большинство.
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Ця блазЄнота розтрублює про ймовірне ухвалення бюджету.
блазЄното, будете хвалитися тоді, коли треба буде звітувати про виконання. А ухвалення з блаЗЄнотою, що домінує у ВР, то не проблема.
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До речі, цікава стаття "Дохідну частину Держбюджету-2020 пропонують збільшити: за рахунок чого?" - https://news.dtkt.ua/state/laws-and-regulations/58401
Там тільки по юрособам, де збільшуються податки та інші фіскальні збори... Цікаво пошукати, що збільшується для фізичних осіб...
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Мені одне цікаво - монобільшість може подолати табу для Яременка, якщо презедент наклав на нього вето?
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В "табу" Яременка, більше одного "вето" одночасно не влазить...
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Розкажи краще про свого неЛоха якому 42й рік...
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Это хорошо! Значит люди разбираются и понимают в том, что делают.
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"Від голоду ще ніхто не всрався"©
А интересно, когда Козлобородому Гон(дон)чаруку врежут пенделя, он такой же будет подвижный и переполненный «всплесками радужного оптимизма»©️?
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Увеличение доходной части бюджета за счет распродажи всего, что еще осталось в госсобственности, а потом и от продажи земли --- идея просто "гениальная"!
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Ну да платежи с название НАЛОГ мы не трогали зато ввели много новых платежей где нет слова НАЛОГ! а раз нет слова НАЛОГ значит новые налоги мы не вводили! А кого волнует как вы называете новые поборы НАЛОГ или обязательный платеж!!
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"Доходы государственного бюджета в октября ниже плана на 10% "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 3830
При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.
За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.
Самое смешное что вчера ВР проголосовала за секвестр бюджета . В новом измененном плане предусмостренно снижение доходов и расходов на 20 млрд.грн. Это смешно выглядит на фоне того что за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.
А сейчас смешное расскажу. За 10 месяцев недопоступления 47 млрд. Но в плане поступлений была заложена прибыль НБУ которая поступает в бюджет 47,6 млрд, а потом оказалось что прибыль НБУ составила 64,9 млрд . Вот так вот бац, и 17,3 млрд прибыли нашлось ))))
В итоге НБУ конечно перечислил эту дополнительную прибыль в бюджет. Только вот если бы не эти 17 млрд, то дефицит наполнения был бы еще больше - 64 млрд.грн.
Скорее всего что ВР придется в декабре вносить еще одно изменение о секвестре бюджета.
А теперь знаете что самое удивительное. Доходы в октябре составили меньше чем доходы в прошлом октябре 2018 года на 2,3% или 1,6 млрд.грн. То есть на фоне всех покращень, решительных реформ инфляции, поступления в бюджет в октябре 2019 ниже октября 2018 ))) За 10 месяцев поступления пока что на 8,5% больше прошлогодних. ( пересмотрел помесячно, еще в августе на 7% были поступления ниже прошлого августа)
Хочу еще один момент акцентировать. ДФС очень любит хвалится что поступления выше прошлогодних на сколько там процентов ( при этом замалчивая про выполнение плана) Так вот в октябре уже этого не сможет сказать ДФС , т.к. в октябре поступления на 6,3% ниже прошлогоднего и на 12,4% ниже плана. Прифет ДФС )))" -zzzzzz)
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