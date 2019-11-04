 Гончарук о проекте госбюджета-2020: "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита"

Об этом он написал на своей странице в Facebook., передает Цензор.НЕТ.
"Вчера правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению… Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать", - отметил Гончарук.
Также, комментируя проект документа, премьер подчеркнул, что государство должно не мешать, а наоборот создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается.
"Высшая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них - медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи", - добавил Гончарук.
Премьер добавил, что в проекте много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста, за счет чего будут средства, чтобы повышать социальные стандарты.
Среди прочего Гончарук анонсировал, что 5 ноября в 11:00 правительство всем составом представит проект госбюджета-2020 онлайн.
Ну по першому кварталові подивимось. Бо намалювати можна красиво - вірю.
А де бабло від повного знищення конробасу, та викоріння корупції і розкрадання держбюджету? Чи то було виборче ла-ла-ла.
А повышение налогов...это плод воображения твокго зеленого воспаленного мозга？
Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
Корабль должен доставить на МКС 3750 кг полезного груза, в том числе экспериментальную духовку
Украинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКСЗапуск ракеты-носителя в США
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Украинско-американская ракета-носитель "Антарес" 2 ноября вывела на орбиту грузовой корабль "Сигнус", который доставит на Международную космическую станцию 3750 кг полезного груза, в том числе экспериментальную духовку.
Об этом сообщила пресс-служба Конструкторского бюро "Южное".
Известно, что украинское бюро разработало основную конструкцию первой ступени ракеты.
В частности, основная конструкция первой ступени Antares разработана Конструкторским бюро "Южное", изготовлена "Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА" и "РАПИД" (Чернигов). .
И это уже 13-й полет...
2. Субсидії зменшено (раніше комунальні платежі не повинні були перевищувати 15% сімейного доходу. Зараз зебуїни змінили на 20%)
3. .... там ще багато "покрашань" є. Читайте проект та порівнюйте з по переднім.
Десь я таке вже чув.
О пригадую, на базарі - де зазивали в шапіто.
Чи зебіли вчергове брешуть "без повышения налогов и с сокращением дефицита"???
А оті закони з підвищенням оподаткування, зокрема, зі збільшенням рентної плати (закони 1209 та 1210 https://blog.liga.net/user/gkatamadze/article/34916)? А збільшення оподаткування ФОПів (закон № 2338 «Про внесення змін до Податкового кодексу України про заходи щодо детінізації обігу товарів і послуг» https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-vnesen-zakon-o-podnyatii-obemov-doxoda-dlya-flp)??? А, що, в другому читанні нардеповські мажоритарні хотєлки не пройдуть, і не буде збільшення порго дефіциту бюджету? А, якщо голосів за бюджет не вистачить?
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Бюджет України недоотримує 8 млрд грн щомісяця, тому реально це зробити підняттям цін та зниженням зарплат.
- социальная защита и обеспечение: уменьшение с 8,7% ВВП в 2018 г. и 8,3% в 2019 г. до 7,0% ВВП по прогнозу на 2020 г.;
- здравоохранение: уменьшение объемов финансирования с 3,3% ВВП в 2018 г. и 3,2% в 2019 г. до 2,9% ВВП в 2020 г.;
- образование: уменьшение с 5,9% ВВП в 2018 г. и 6,2% в 2019 г. до 5,6% ВВП в 2020 году.
Зато увеличиваем расходы на содержание себя, любимых...
То хто говорить діло?
Вреженя - ніхто. Всі брешуть.
блазЄното, будете хвалитися тоді, коли треба буде звітувати про виконання. А ухвалення з блаЗЄнотою, що домінує у ВР, то не проблема.
Там тільки по юрособам, де збільшуються податки та інші фіскальні збори... Цікаво пошукати, що збільшується для фізичних осіб...
А интересно, когда Козлобородому Гон(дон)чаруку врежут пенделя, он такой же будет подвижный и переполненный «всплесками радужного оптимизма»©️?
При плане доходов в 78,8 млрд, фактические поступления составили 71 млрд.грн , недопоступления 7,8 млрд.грн.
За 10 месяцев отклонение от плана -5,5% или на 47,1 млрд.грн ниже плана. При плане поступлений 858 млрд.грн фактические поступления составили 810 млрд.грн.
Самое смешное что вчера ВР проголосовала за секвестр бюджета . В новом измененном плане предусмостренно снижение доходов и расходов на 20 млрд.грн. Это смешно выглядит на фоне того что за 10 месяцев недопоступления уже 47 млрд.грн.
А сейчас смешное расскажу. За 10 месяцев недопоступления 47 млрд. Но в плане поступлений была заложена прибыль НБУ которая поступает в бюджет 47,6 млрд, а потом оказалось что прибыль НБУ составила 64,9 млрд . Вот так вот бац, и 17,3 млрд прибыли нашлось ))))
В итоге НБУ конечно перечислил эту дополнительную прибыль в бюджет. Только вот если бы не эти 17 млрд, то дефицит наполнения был бы еще больше - 64 млрд.грн.
Скорее всего что ВР придется в декабре вносить еще одно изменение о секвестре бюджета.
А теперь знаете что самое удивительное. Доходы в октябре составили меньше чем доходы в прошлом октябре 2018 года на 2,3% или 1,6 млрд.грн. То есть на фоне всех покращень, решительных реформ инфляции, поступления в бюджет в октябре 2019 ниже октября 2018 ))) За 10 месяцев поступления пока что на 8,5% больше прошлогодних. ( пересмотрел помесячно, еще в августе на 7% были поступления ниже прошлого августа)
Хочу еще один момент акцентировать. ДФС очень любит хвалится что поступления выше прошлогодних на сколько там процентов ( при этом замалчивая про выполнение плана) Так вот в октябре уже этого не сможет сказать ДФС , т.к. в октябре поступления на 6,3% ниже прошлогоднего и на 12,4% ниже плана. Прифет ДФС )))" -zzzzzz)