 Гончарук о проекте госбюджета-2020: "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита"

Об этом он написал на своей странице в Facebook., передает Цензор.НЕТ.

"Вчера правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению… Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать", - отметил Гончарук.

Также, комментируя проект документа, премьер подчеркнул, что государство должно не мешать, а наоборот создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается.

"Высшая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них - медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи", - добавил Гончарук.

Премьер добавил, что в проекте много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста, за счет чего будут средства, чтобы повышать социальные стандарты.

Среди прочего Гончарук анонсировал, что 5 ноября в 11:00 правительство всем составом представит проект госбюджета-2020 онлайн.

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