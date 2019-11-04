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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2231) долгострой (1) Бабак Алена (9) Министерство развития громад и территорий (6)

 Обсуждение законопроекта по урегулированию вопросов долгостроев начнется после 20 декабря, - министр Бабак

В Украине длительное время существует проблема обманутых инвесторов, которые вложили свои деньги в строительство, но, к сожалению, до сих пор не могут полноценно вступить в права собственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак.

По официальным данным облгосадминистраций и Киевской городской государственной администрации по состоянию на 1 октября 2019 в Украине считаются проблемными 150 объектов жилищного строительства. Больше всего таких объектов в Киеве (51), Киевской (23) и Одесской (14) областях.

По ее словам, возникновение "долгостроев" вызвали финансовые проблемы заказчиков, имущественные вопросы, уголовные дела, банкротство, ненадлежащее оформление разрешительных документов, отсутствие разрешительных документов и проектно-сметной документации.

"Поэтому, учитывая информацию от пострадавших инвесторов и наработанные ранее концепции, Минрегион разработает проект закона и после 20 декабря вынесет на обсуждение экспертов и инвесторов проблемных объектов строительства", - сказала Алена Бабак.

Напомним, ранее Минрегион инициировал инвентаризацию всех долгостроев в Украине и разработку законопроекта об их достройке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Укрупнение до 100 районов по всей Украине состоится только после формирования 100% состоятельных ОТГ, - Бабак

Источник: https://censor.net.ua/n3157597
 
   
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Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил в соцсети, что вернулся в Украину из Лондона из-за состояния здоровья жены Ирины. Об этом он написал в комментарии под постом в Facebook политолога Михаила Чаплыги.

https://korrespondent.net/ukraine/4156491-lutsenko-zaiavyl-chto-vernulsia-v-kyev
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наводите порядок, всё правильно. Страна надёжная начинается с надёжных мозгов.
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