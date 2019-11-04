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 Заявление посольств Франции и Германии в годовщину убийства Гандзюк: "Мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления"

Посольства Франции и Германии в Украине ожидает от правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она умерла.

"Год назад общественная активистка Екатерина Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой, и она погибла в результате полученных травм. Мы чтим ее память. Как и ее близкие и семья, мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в сообщении посольств на их страницах в Твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление посольств Франции и Германии в годовщину убийства Гандзюк: Мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления 01
Заявление посольств Франции и Германии в годовщину убийства Гандзюк: Мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления 02

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

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28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

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15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3157596
 
   
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Заказчикам ? Это вряд-ли ,в лучшем случае стрелочники , да и то ....
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Суд судом , а сроки? Почему исполнителям дали от 3 до 6 лет? Это просто плевок на украинский народ. Жизнь человека по законам украинских рептилоидов - депутатов стоит копейку- от 3 лет. Ни в одной стране мира не дают такие сроки, от 25 лет и более дают в Америке и ЕС. Пусть даже они пошли на сотрудничество со следствием, но почему срок меньший, чем за убийство кошки или собаки? Как себе представляют законодатели и судьи реакцию людей? Чтоб эти скоты, которые пишут такие законы и так судят поплатились за такие сроки или сами или своими родственниками.
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Я тоже ожидаю суда... Но, в отличие от "страдателей" по "патриотке" (в коем статусе у меня есть основания сомневаться - из-за её должностного положения), жду раскрутки "подковёрной возни"... Спустят всё на "личные отношения", или, всё-таки, вскроют действительные причины? Во втором - сомневаюсь........ Как всегда, всё превратят в "фарс"...
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Мы ожидаем также такого же однозначного и определенного негодования и требования суда от этих же посольств и в отношении убийцы более тринадцати тысяч украинцев - владимира путлера.
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"Мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления"(с) А про замовника вбивства Георгія Гонгадзе "шановне панство" нічого вже не хоче запитати?
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Какие сурьёзные эти посольские. А тот факт что на деньги их любимого бизнес-партнёра - Газпрома - каждый день убивают солдат и офицеров ВСУ - их не беспокоит ?
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Бггг))) а давайте тоже изучать преступления в этих странах и требовать суды
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Агов, лицеміри.

кацапутін в Україні вбив тисячі. Але ви чомусь не чекаєте на вирок. Чи може це для вас не злочин?
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"Они стоят перед этим судом, как запятнанный кровью Глостер стоял перед телом своего убитого короля. Он умолял вдову, как они умоляют вас: "Скажи, что я их не убивал". И королева ответила: "Тогда скажи, что они не убиты. Но они мертвы". Если вы скажете, что эти люди невиновны, это всё равно, что сказать, что не было войны, нет убитых, не было преступления" - Роберт Джексон, Нюрнберг, 1946 г. До сих пор все преступники уходят от ответственности - каждый может составить свой список ....от Гонгадзе и дальше... через Майдан...
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при свиночолому хряку не нарозслідували то чого чекати від савєцкаго скомороха...
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