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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2869) Филатов (370)

 Мэр Днепра заявил, что правительство собирается забрать у местного самоуправления 160 миллиардов

Так что сегодня происходит в одном из крупнейших городов Украины? Зачем мэру Днепра собственная вооруженная полиция? На чем основывается его уверенность, что "новая власть строит в стране КПСС"? В какой точке заканчивается диалог мэра с громадой и начинаются провокации оппонентов? Кто сегодня влияет на решения Филатова?

На эти и другие вопросы в своем интервью ZN.UA отвечает мэр Днепра Борис Филатов.

"Каждый год перед принятием бюджета из нас начинали выдавливать все соки, — говорит Борис Филатов. — Мы ходили к Порошенко, к Гройсману, ругались, доказывали… Но в чем тогда децентрализация, если каждый год перед принятием бюджета мэры городов должны ходить и унижаться? Сейчас в первом чтении — минус 160 миллиардов гривен для всего местного самоуправления. И если исполнится пессимистический прогноз, то у Днепра — минус полтора миллиарда".

"Раньше Петр Алексеевич принимал финальное решение относительно городского бюджета. А сейчас мы приходим к депутатам, и они нам говорят: "Все решает правительство". Правительство и премьер с нами встретились, но никакой конкретики мы тоже пока не услышали. Президент же на своей знаменитой 14-часовой пресс-конференции заявил, что он вообще не знает, что такое проект бюджета, и его интересует исключительно бюджет. Потому мы в неведении".

"Мы действуем согласованно. Собираемся продолжать встречаться с правительством и профильным министром, работаем с депутатами, — уточняет мэр Днепра. — И последние, надо сказать, подают поправки в пользу местного самоуправления. В том числе и депутаты от правящей партии. Но их голос как-то плохо слышат. И если зал проголосует за этот проект бюджета, у меня вопросов не останется".

"Я никогда не говорю о 14 или 3 миллиардах (бюджет Днепра соответственно в 2019 и 2013 гг. – ZN.UA), я всегда говорю о бюджете развития. В настоящий момент наш бюджет развития — 2,7 миллиарда. А в 2013-м году составлял 300 миллионов. Да, разница существенная. Но давайте не будем забывать, что тогда доллар был 5 гривен, а сейчас — 25, — продолжает Борис Филатов. — Что был совершенно другой уровень заработной платы, и были другие цены, в том числе на стройматериалы".

"Я говорил с первого дня своей каденции, что при нынешнем уровне финансирования, для того чтобы сделать все дороги Днепра, нужно семь лет. И здесь важно не забывать, что помимо дорог есть еще и территория. Днепр по своей территории больше Харькова и Одессы. Это почти 440 квадратных километров. Город длинный, растянутый вдоль Днепра. Это городская агломерация с массой удаленных поселков и больших микрорайонов. И если нам сейчас обрежут финансирование, то даже не знаю, что я буду делать. Разве что цветочки высаживать…", — заключил Борис Филатов.

Ранее Борис Филатов заявил, что местное самоуправление — это не вертикаль власти.

Подробнее читайте в материале Инны Ведерниковой "Борис Филатов. Мост" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Полную видеоверсию интервью с Борисом Филатовым смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/n3157593
 
 
 Топ комментарии
 
А разве не понятно, что писюанист Моника Нелох накапливает средства для финансирования Лугандонии
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Дніпро дав найбільше голосів за Зе--то і хавайте це.
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С каких делов у Днепра хотят забрать деньги ? А как же децентрализация ? Опять брехня Мэр Днепра заявил, что правительство собирается забрать у местного самоуправления 160 миллиардов - Цензор.НЕТ 2724
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так децентралізація то при мародерах. при бубочці всі гроші на центр до Бені.
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Дак аборигены за это и голосовали на выборах судя по результатам. Что не так?
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А разве не понятно, что писюанист Моника Нелох накапливает средства для финансирования Лугандонии
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Вот так по половому органу бабушки и пойдет децентрализация
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класно зморозив про долар по 5 гривень в 2013-ому.
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Дніпро дав найбільше голосів за Зе--то і хавайте це.
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Филатова нужно вместо Гончарука на должность Премьер-министра.
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Ну так Филатову и надо!При Порошенко ,много раз Филатов заявлял,что он только мер и текущая политика ему пофиг! И вот "текущая политика" "залезла ему в городской карман" и не только вынула с оттуда кучу денег...но и забрала будущие перспективы его успешной работы-как мера!!!!И да...и сам Филатов и 99 % его управленческой рати,голосовали за Зе!!!
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Так вы же, земляки-днепряне за этого ****** и его говнокоманду голосовали. Вам же ***** жилось, у вас же мост ********, это было главной проблемой. Теперь ни мостов, ни парков не будет, он всё в Киев вывезет, с Богданом поделит и улетит, как Янык, если ему дадут
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