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 Политика Украины, Экономика
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Все про:выплаты (246) зарплата (1915) Кабмин (11318) постановление (88) госслужащие (242) Дмитрий Дубилет (36)

 Кабмин перевел все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин принял постановление о переводе всех выплат сотрудникам органов власти в безналичную форму.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только представьте себе, 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных. Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет", - написал он.

Дубилет отметил, что вчера было принято постановление Кабмина, которым все выплаты сотрудникам органов власти переводятся в безналичную форму: "Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя".

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"60 млн грн - это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это одно из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета, которые ставит Владимир Зеленский и Алексей Гончарук", - сообщил он.

"Кстати, как бывший банкир я знаю, что нельзя сказать, что этим решением мы лишили банки дохода. Для них работа с наличными, даже с комиссией, - это также убыточная история", - резюмировал Дубилет.

Кабмин перевел все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157589
 
 
 Топ комментарии
 
А как же теперь яременко будет с блядями рассчитываться？ безналом что ли？
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Откуда мне знать как с тобой зебобиком ранее рассчитывались？а во теперь ты точно за анал будешь безналом получать...😀
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Обратись зебобик к яременко...он большой спец по аналу...😀
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А как же теперь яременко будет с ******* рассчитываться？ безналом что ли？
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ну вообще то на сайте КМУ говорится только о безналичной форме и только для командировочных и это экономия тех самых 60 млн. грн.
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То бишь яременко может не переживать？ ему как и раньше командировочные будут наликом выплачивать？
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Умно сделали что перевели в безнал. Хоть что-то хорошее делается. По мне все расчеты должны быть в безнале и это позволит удобнее контролировать куда власть девает деньги.
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А как с тобой до этого расчитывались? 😂
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Откуда мне знать как с тобой зебобиком ранее рассчитывались？а во теперь ты точно за анал будешь безналом получать...😀
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А почему у соевых идиотов постоянно хвантазии на тему "анала"? Вы - *********? В принципе, я о том догадывался.
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Обратись зебобик к яременко...он большой спец по аналу...😀
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Но пишешь об "анале" почему то тут ты. Совпадение?
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О яременко вспомнил...вот и навеяло...😀
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на карточку будет кидать))) к тому времени вся ****** будет с кассовыми аппаратами.
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Ні. Але ж 60млн.грн. треба кудись "списати" Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6812
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Щось мені здається, що Кабмін час від часу ставить собі в заслугу те, що вже давно працює.
Це ж в яких ЦОВ досі видавали зарплату готівкою?
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Це вже закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ чи ще ни?
А ЗЕбобы?)))

Или солнцеликий великан со своими слугами устал? И этоха ЗУБОЖИННЯ поки що продовжуеться...
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а для зелебобів як завжди закони не писані.
Закон України "Про оплату праці"
Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
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через установи банків (а значит - на карточку) зп может выплачиваться только по личному письменному согласию работника. а не в приказном порядке. ничего не нарушено только в одном случае - если все работники дали свои письменные согласия получать зп на карточки.
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Супердосягнення Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8213 Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8213 Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8213
Особливо якщо врахувати, що це вже все було на 99%.
Але покласти до кишені 60млн.грн. теж непогано для "дуПлета". Для початку.
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наконец первый шаг зделан против корупции так должно быть повсюду
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