 Кабмин перевел все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму, - Дубилет

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только представьте себе, 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных. Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет", - написал он.
Дубилет отметил, что вчера было принято постановление Кабмина, которым все выплаты сотрудникам органов власти переводятся в безналичную форму: "Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя".
"60 млн грн - это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это одно из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета, которые ставит Владимир Зеленский и Алексей Гончарук", - сообщил он.
"Кстати, как бывший банкир я знаю, что нельзя сказать, что этим решением мы лишили банки дохода. Для них работа с наличными, даже с комиссией, - это также убыточная история", - резюмировал Дубилет.
Це ж в яких ЦОВ досі видавали зарплату готівкою?
А ЗЕбобы?)))
Или солнцеликий великан со своими слугами устал? И этоха ЗУБОЖИННЯ поки що продовжуеться...
Закон України "Про оплату праці"
Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати
Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
Особливо якщо врахувати, що це вже все було на 99%.
Але покласти до кишені 60млн.грн. теж непогано для "дуПлета". Для початку.