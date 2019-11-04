 В Золотом продолжается зеркальное разведение сил: Нацполиция и Нацгвардия несут службу в усиленном режиме, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей на указанном участке воины Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме. Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют улицы Золотого-4. Также, в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка. Местные жители констатируют отсутствие стрельбы", - говорится в сообщении.
"Я 32 года проработала в местном детском саду. В 2014, когда на нашу землю пришла война, его закрыли. Через некоторое время в здание попал вражеский снаряд, обрушилась крыша, а все окна повылетали. У меня сердце кровью обливается, когда я наблюдаю, как детсад разрушается. Кстати, в прошлом месяце российская пуля прилетела и в мое окно ... Слава Богу, что я была в другой комнате. Сейчас уже около десяти дней у нас спокойно, мы нарадоваться не можем, даже не верится", - говорит жительница Золотого-4 Анна Михайловна.
"Во время разговора с женщиной гвардейцы узнали, что она живет одна. Поэтому военные помогли Анне Михайловне с заготовкой дров на зиму и заверили, что женщина может обращаться к ним за помощью в любую минуту. Победа за нами! Слава Украине!", - добавили в пресс-центре ООС.
скажи спасибо пете что подписал все эти разведения в 2016
Клоуны встали перед зеркалом и кривляются.
2 листопада о 12:22
Ось, що мені пишуть щодо ситуації в Станиці Луганській:
«Коротко. Демілітаризовані вулиці "сірої зони" від інших нічого не відділяє. Наші силовики туди або не ходять, або ходять без зброї. В "сіріу зону" "нарізали" будинок АТОшника. Самі військові проукраїнському населенню кажуть: їдьте звідси, ми вас не зможемо захистити. Поліцейські кажуть "ми зберігаємо нейтралітет", і не розслідують якісь фізичні навіть напади з боку проросійських (плювки в обличчя). Проросійські кажуть, що "вішатимемо вас на стовпах". І дуже зраділи фільму Зеленського в Золотому.
По ту сторону - дві нових вогневі точки сепаратистів, які побудували за час "розведення". Сепаратисти своїх не відвели - ті просто перевдяглися з хакі в цивільне».
Ось так... такі ж новини і з Золотого. Там де Україна відступає починається «мир» з плювками в обличчя, тортурами, дибою. «Мир» виключно «русский». Якщо це і є версія миру від Зеленського - то дуже дякую, не треба
То есть он утверждает, что пресс-центр ООС, СММ ОБСЕ, СЦКК - все врут?