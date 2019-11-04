 Между Трампом и Зеленским не было разговора об "услуге за услугу", - Белый дом о приостановке военной помощи Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала в эфире CNN.
Ее комментарии прозвучалия после того, как Палата представителей приняла резолюцию об импичменте, в которой излагаются процедуры в рамках расследования импичмента президента, сосредоточенного на телефонном звонке 25 июля между Трампом и президентом Владимиром Зеленским. В жалобе информатора утверждается, что президент подталкивал Зеленского к расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
Конуэй заявила в ответ на вопрос об удержании помощи Украине, что с точки зрения президента речь не шла об "услуге за услугу".
"Президент Трамп никогда не говорил украинскому президенту: "сделайте это, и вы получите свою помощь. Такого просто не было", - сказала она.
"Я уверена в том, что Украина имеет эту помощь и использует ее прямо сейчас. Именно из-за этого президента у них она есть" - подчеркнула Конуэй.
Вместе с тем, она отметила, что не знает, удержувалась ли помощь Украине и как долго это продолжалось.
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.
Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.
13 год ·
🤯ВАТА НА МАЙДАНІ:
🔻про порноскандал і легалізацію проституції
🔺про 90% українців без інтернету
🔻про відступ військ, та останні новини України - запитую у громадян на вулицях Києва.
заявила, "что не знает," і "не было разговора" як там Одесі кажуть? ЦЕНЗОР не стелися!!!
с точки зрения президента речь не шла об "услуге за услугу" Источник: https://censor.net.ua/n3157584
А з точки зору ідіота - земля пласка.
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать.. я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
До речі, з % я не про блазня. Просто цього разу так зірки склалися, що з одного боку розумний але жадібний, а другого повний нелох але розкручений на ТБ.
А нова Рада тільки підтвердила висновок.