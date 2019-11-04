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 Политика Украины, За рубежом
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 Между Трампом и Зеленским не было разговора об "услуге за услугу", - Белый дом о приостановке военной помощи Украине

Старший советник Белого дома Келлианн Конуэй заявила, что не знает, удерживал ли президент Дональд Трамп военную помощь Украине, но подчеркнула, что между Трампом и президентом Владимиром Зеленским не было разговора об "услуге за услугу".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала в эфире CNN.

Ее комментарии прозвучалия после того, как Палата представителей приняла резолюцию об импичменте, в которой излагаются процедуры в рамках расследования импичмента президента, сосредоточенного на телефонном звонке 25 июля между Трампом и президентом Владимиром Зеленским. В жалобе информатора утверждается, что президент подталкивал Зеленского к расследованию против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Конуэй заявила в ответ на вопрос об удержании помощи Украине, что с точки зрения президента речь не шла об "услуге за услугу".

"Президент Трамп никогда не говорил украинскому президенту: "сделайте это, и вы получите свою помощь. Такого просто не было", - сказала она.

"Я уверена в том, что Украина имеет эту помощь и использует ее прямо сейчас. Именно из-за этого президента у них она есть" - подчеркнула Конуэй.

Вместе с тем, она отметила, что не знает, удержувалась ли помощь Украине и как долго это продолжалось.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа подтвердил, что американский президент лично приказал приостановить оказание Украине военной помощи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157584
 
 
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Десь півроку, доки процедура не завершиться.
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Ну в такому випадку ЦН матеріалом буде забезпечений.
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Марія Мадзігон
13 год ·

🤯ВАТА НА МАЙДАНІ:
🔻про порноскандал і легалізацію проституції
🔺про 90% українців без інтернету
🔻про відступ військ, та останні новини України - запитую у громадян на вулицях Києва.
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Зачем выделять военную помощь стране, власти которой стремятся капитулировать перед агрессором? Может потому и приостановили?
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Призупинення - перевищення повноважень. І це факт, а причина .... Це не в московії, де презик - цар і бог всесвіту, а тяжкість компенсується необовязковістю .
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Итак все понятно. Не хватало еще говорить прямым текстом об услуге. Просто смешные оправдания
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Между Трампом и Зеленским не было разговора об "услуге за услугу", - Белый дом о приостановке военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 362
заявила, "что не знает," і "не было разговора" як там Одесі кажуть? ЦЕНЗОР не стелися!!!

с точки зрения президента речь не шла об "услуге за услугу" Источник: https://censor.net.ua/n3157584

А з точки зору ідіота - земля пласка. Между Трампом и Зеленским не было разговора об "услуге за услугу", - Белый дом о приостановке военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 362
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Недурив Трамп Моніку, як останнього лоха . Покористався нею без табу як хотів і не заплатив Бубочці 😕
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Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать.. я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
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За все время ни разу не был выбран Украинский президент. Некоторые под конец своей каденции в зависимости от ситуации в стране начали что то понимать, но не до конца.
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Подякуй 73%. Халява й тупість до добра не доводить.
До речі, з % я не про блазня. Просто цього разу так зірки склалися, що з одного боку розумний але жадібний, а другого повний нелох але розкручений на ТБ.
А нова Рада тільки підтвердила висновок.
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